Denní report - čtvrtek 17.08.2017

17.08.2017 22:16

ČR: Praha pokračuje v růstu, v zeleném po celý týden, SRN: Německý DAX ve čtvrtek klesal, USA: Wall Street dnes výrazněji ztrácela, poklesům vévodily technologie Pražská burza Popis trhu Pražská burze udržela mírný růst i v druhé polovině dne, přestože trhy v západní Evropě a USA se odpoledne propadaly do červených čísel. Index PX tak navázal na své předchozí růsty a v zelených číslech zavíral zatím v každé seanci tohoto týdne. Závěrečná hodnota indexu 1037,52 bodů znamená denní růst o 0,36 %. Zasloužené zisky si připsaly především ČEZ a Moneta. Kurz energetické skupiny se dostal poprvé od dividendy nad hranici 420 Kč. Při zohlednění dividendy se kurz pohybuje zpět na hranici 450 Kč. Kurz dnes posílil o 0,48%. Především v první polovině dne byl k vidění další silný růst cen elektrické energie a emisních povolenek. Přestože tyto komodity o část zisků přišly, v zelených hodnotách se udržely a elektřina na příští rok na německém trhu opět posunula své letošní maximum. Po předchozích propadech dnes byla již znát převaha kupců u Monety a kurz částečně korigoval ztráty z předchozích dní. Moneta byla dnes při objemu 170 mil. Kč nejrůstovějším titulem se ziskem 2 %. Komerční banka se v průběhu celého týdne drží v úzkém pásmu těsně pod hranicí 1010 Kč, dnes na této metě se ziskem 0,1% přímo zavírala. Akcie Stock Spirits svoji spanilou jízdu nezaokrouhlily na deset růstových dní v řadě a dnes korigovaly o 2,68 %. Objem obchodů byl podstatně nižší než v předchozích dnech. Nové informace o dalším osudu Fortuny na pražské burze nadále nepřicházejí, nová maxima však ano a titul se dnes dostal přes hranici 150 Kč (+1,69 %). Podnikové zprávy JP Morgan snižuje cílovou cenu pro Monetu na 91 Kč ze 100 Kč Komerční banka snižuje cíl pro Monetu na 90 Kč z 95 Kč Německo Očekávané události 08:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 % 08:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,4 % Hlavní zprávy (eurozóna) Minutes ECB: Euro může být až příliš silné Obchodní bilance (sezónně očištěno) (červen): aktuální hodnota: 22,3 mld. očekávání trhu: 20,3 mld. předchozí hodnota: 19,7 mld. / revize: 19,0 mld. Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen): aktuální hodnota: 26,6 mld. očekávání trhu: 25,0 mld. předchozí hodnota: 21,4 mld. CPI (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -0,5 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI (y-y) (červenec - konečný): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 1,3 % CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Očekávané události (eurozóna) 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 30,1 mld. 10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,3 mld. 11:00 Stavební výroba (m-m) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 % 11:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,6 % Popis trhu Index DAX odepsal 0,49 % na 12 203,46 b. Evropské akciové indexy ve čtvrtek odevzdaly část zisků z první poloviny týdne a převážně klesaly. Ne jinak tomu bylo na německém trhu. Nedařilo se zejména bankovním titulům, na Xetře prudce klesala Deutsche Bank (DBK -2,9 %) nebo Commerzbank (CBK -2,8 %). Na druhé straně zisky rozšířily utility - RWE (RWE +0,9 %) nebo Uniper (UN01 +2,4 %) a dařilo se také zdravotnické Fresenius Medical Care (FME +1,0 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal půl procenta. USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna): aktuální hodnota: 232 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 244 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. srpna): aktuální hodnota: 1953 tis. očekávání trhu: 1955 tis. předchozí hodnota: 1951 tis. Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (srpen): aktuální hodnota: 18,9 očekávání trhu: 18,0 předchozí hodnota: 19,5 Průmyslová produkce (m-m) (červenec): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % Využití kapacit (červenec): aktuální hodnota: 76,7 % očekávání trhu: 76,7 % předchozí hodnota: 76,6 % / revize: 76,7 % Bloomberg index spotřebitelského komfortu (13, srpna): aktuální hodnota: 52,1 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 51,4 Bloomberg index ekonomických očekávání (srpen): aktuální hodnota: 54,0 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 47,0 Index předstihových ukazatelů (červenec): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,6 % Změna zásob plynu podle EIA (11. srpna): aktuální hodnota: 53 očekávání trhu: 49 předchozí hodnota: 28 Očekávané události 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný): očekávání trhu: 94,0, předchozí hodnota: 93,4 Popis trhu Po nevýrazných pohybech v předešlých dvou seancích dnes americké akciové indexy zaznamenaly výraznější pohyby, a to směrem dolů. Poklesům vévodily technologie, když Nasdaq odepsal 1,94 % na 6221,91. S&P 500 pak ztratil 1,54 % na 2430,01 a bluechipový DJIA po čtyřech růstech v řadě poklesl o 1,24 % na 21750,73. Technologický sektor, jenž nejvíce ztrácel i v rámci indexu S&P 500 (-2 %), byl mimo jiné srážen nepříznivým vývojem akcií Cisco Systems (-4 % na 31 USD). Tato technologická firma oznámila slabší výhled tržeb na následující kvartál. Pod tlakem byl rovněž spotřebitelský sektor (-1,6 %), když po výsledcích negativně reagovaly jak akcie maloobchodního řetězce Wal-Mart (-1,6 % na 79,7 USD), tak zejména akcie prodejce oděvů a kosmetiky L Brands (-5 % na 37,6 USD). V záporu nakonec skončily všechny sektory, nejmenší ztráty zaznamenaly reality a utility (cca -0,7 %). Dnešnímu sentimentu na akciových trzích nepřidaly ani zprávy ohledně odchodů některých významných manažerů amerických firem z řad poradců prezidenta Trumpa či spekulace o budoucnosti jeho vrcholného ekonomického poradce Garyho Cohna. Příznivé zprávy z trhu práce, kdy nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti poklesly níže než se čekalo a atakují minima z roku 1973 nakonec nedokázaly ztlumit dnešní negativní sentiment na akciových trzích. Podnikové zprávy Počítačový gigant Cisco reportoval pokles tržeb osmý kvartál v řadě Americký prodejce spodního prádla a kosmetiky L Brands reportoval výsledky za 2Q a snížil výhled Největší maloobchodní řetězec Wal-Mart dnes reportoval výsledky za 2Q fiskálního roku 2018