Denní report - čtvrtek 19.01.2017

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisk, akcie Kofoly +5%, SRN: Německá burza uzavřela bez výrazné změny, USA: Americké trhy zakončily obchodování mírnou ztrátou; akcie Netflix na nových maximechPražská burza Popis trhu Pražská burza v dopolední části seance hledala směr dalšího vývoje a oscilovala okolo včerejšího závěru. Nicméně odpoledne se náš trh vydal nahoru a měřeno indexem PX posílil o 0,30% na 928 bodů. Tahounem se staly především akcie Čezu (428 Kč +1,2%), které se dostaly blíže k horní hladině současného úzkého obchodního pásma 420 – 430 Kč. Moneta Money Bank po osmi neúspěšných seancích zabrala a po odrazu od psychologické hranice 80 Kč posílila o 0,62%. Nejvyšších kurzových zisků pak dosáhly menší emise. Kofola si polepšila o 5,19% a po překonání mety 400 Kč uzavřela na 405 Kč. Pegas překonal úroveň 800 Kč a zakončil s přírůstkem 2,87%. Cme se zvedlo o 2,62%. Naopak nedařilo se akciím Erste Bank, které odepsaly -0,64% na 765 Kč. Mírně ztrácela i Komerční banka (-0,19% 885 Kč) a akcie O2 (-0,22%). Podnikové zprávy Hodnota televizní reklamy v roce 2016 vzrostla o 19 % na 42,4 mld. Kč Berenberg Bank začíná pokrývat Komerční banku, doporučuje držet Německo Hlavní zprávy Eurozóna: Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): aktuální hodnota: 36,1 mld. EUR očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 28,4 mld. / revize: 28,3 mld. EUR Běžný účet (bez sezónního očištění) (listopad): aktuální hodnota: 40,5 mld. EUR očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 32,8 mld. EUR / revize: 32,6 mld. EUR Refinanční sazba ECB (19. ledna): aktuální hodnota: 0,000 % očekávání trhu: 0,000 % předchozí hodnota: 0,000 % Zápůjční sazba ECB (19. ledna): aktuální hodnota: 0,250 % očekávání trhu: 0,250 % předchozí hodnota: 0,250 % Depozitní sazba ECB (19. ledna): aktuální hodnota: -0,400 % očekávání trhu: -0,400 % předchozí hodnota: -0,400 % Očekávané události: 08:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 % 08:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,1 % Popis trhu ECB dnes ponechala úrokové sazby v souladu s očekáváním, zatímco guvernér Mario Draghi zmínil, že utahování monetárních stimulů nebylo diskutováno. Řada novinářů se Draghiho na to ptala v souvislosti s rostoucí inflací. Euro v reakci smazalo denní zisky vůči dolaru, přesto se nadále pohybuje nad úrovní 1,06. Index DAX uzavřel o 0,02 % na 11596,89 b. Největší růst v indexu DAX zaznamenala Commerzbank (CBK; +4,3 %), následovaná automobilkou Volkswagen (VOW3; +1,0 %) a Deutsche Bank (DBK; +0,8 %). Na druhé straně se nedařilo akciím developera Vonovia (VNA; -1,8 %), ocelárny ThyssenKrupp (TKA; -1,6 %) a výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3; -0,9 %). Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Započatá výstavba (prosinec): aktuální hodnota: 1226 tis. očekávání trhu: 1187 tis. předchozí hodnota: 1090 tis. Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): aktuální hodnota: 1210 tis. očekávání trhu: 1225 tis. předchozí hodnota: 1201 tis. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. ledna): aktuální hodnota: 234 tis. očekávání trhu: 252 tis. předchozí hodnota: 247 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna): aktuální hodnota: 2046 tis. očekávání trhu: 2075 tis. předchozí hodnota: 2087 tis. Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): aktuální hodnota: 23,6 očekávání trhu: 15,1 předchozí hodnota: 21,5 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. ledna): aktuální hodnota: 45,2 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 45,1 Změna zásob surové ropy podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: 2347 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: 4097 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: -1274 tis. očekávání trhu: 212 tis. předchozí hodnota: -579 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: 5951 tis. očekávání trhu: 2250 tis. předchozí hodnota: 5023 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: -968 tis. očekávání trhu: 250 tis. předchozí hodnota: 8356 tis. Změna zásob plynu podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: -243 očekávání trhu: -243 předchozí hodnota: -151 Očekávané události Popis trhu Index Dow Jones Industrial Average -0,37 % na 19732,4 b. Index Dow Jones Industrial Average -0,37 % na 19732,4 b. Index S&P 500 -0,360053 % na 2263,71 b. Index Nasdaq Composite -0,25 % na 5541,654 b. Americké trhy zakončily obchodování mírnou ztrátou; akcie Netflix na nových maximech +3,8 %. Růst výnosů dluhopisů negativně ovlivnil především akcie vyplácející vysokou dividendu. Americký dolar smazal denní zisky, které byly vytvořené po komentáři Maria Draghiho o nediskutovaných změnách monetární politiky. Konkrétně uvedl, že „zde nejsou přesvědčivé známky o rostoucím trendu inflace". Americký dolar začal smazávat zisky, když budoucí americký ministr financí Mnuchin uvedl, že dolar je „velmi, velmi silný". EUR/USD 1,0658 (euro posílilo o 0,26 %) navzdory holubičímu komentáři Draghiho. Společnost Netflix ve 4Q zvýšila počet předplatitelů o 7,05 mil., zatímco za celý rok se jednalo o nárůst o 19 mil. předplatitelů. Netflix v současné době provozuje služby ve více než 190 zemích. Akcie vzrostly na nová maxima s téměř 4 % ziskem. Ropa WTI uzavřela výše a smazala většinu ztrát po reportu o stavu zásob podle EIA. Cena zlata klesla o 1 % k 1200 dolarům za unci. Vojtěch Cinert, Fio banka, a.s.