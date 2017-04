Denní report - čtvrtek 20.04.2017

20.04.2017 22:16

ČR: Pražská burza přerušila ztrátovou sérii, dařilo se rakouským emisím a Cme, SRN: Německé akcie pokračují v pohybu do strany, USA: Wall Street končí v plusuPražská burza Popis trhu Po čtyřech poklesech v řadě pražská burza korigovala a měřeno indexem PX posílila o 0,79% na 975 bodů. Podobně jako včera se dařilo především rakouským finančním emisím, když výnosy dluhopisů na vyspělých trzích stoupaly druhým dnem. Erste Bank si polepšila o 2,96% na 821 Kč a Vig přidal 2,07% na 607 Kč. Včerejší ztrátu umazala Moneta Money Bank, když se zvedla o 1,14% se závěrem těsně pod 80 Kč. Nejziskovější dnes byly akcie mediální Cme (85 Kč +5,19%), které se sedmým růstem v řadě dostaly na tříleté maximum. Dařilo se i společnosti O2, která posílila o 0,86% na 294 Kč. Naopak Čez a Komerční banka stagnovaly. V záporném teritoriu zakončil Pegas (-1,16%). Nejvíce oslabily akcie Philip Morris (13 098 Kč -6,34%), jelikož se dnes obchodovaly první den bez nároku na dividendu 1 000 Kč hrubého. Německo Hlavní zprávy (Německo) PPI (m-m) (březen): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % PPI (y-y) (březen): aktuální hodnota: 3,1 % očekávání trhu: 3,2 % předchozí hodnota: 3,1 % Hlavní zprávy (eurozóna) Stavební výroba (m-m) (únor): aktuální hodnota: 6,9 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -2,3 % / revize: -2,4 % Stavební výroba (y-y) (únor): aktuální hodnota: 7,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -6,2 % / revize: -5,1 % Spotřebitelská důvěra (duben - první, předběžný): aktuální hodnota: -3,6 očekávání trhu: -4,8 předchozí hodnota: -5,0 Očekávané události (Německo) 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný): očekávání trhu: 58.0, předchozí hodnota: 58.3 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 55.5, předchozí hodnota: 55.6 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný): očekávání trhu: 56.8, předchozí hodnota: 57.1 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 56.0, předchozí hodnota: 56.2 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 55.9, předchozí hodnota: 56.0 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 56.4, předchozí hodnota: 56.4 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24.1 mld. 10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.5 mld. Popis trhu Německý trh se ve čtvrtek pohyboval bez výrazných impulzů v blízkosti nuly, těsně nad hranicí 12 tis. bodů. Dařilo se polovodičové společnosti Infineon Technologies (IFX +1,2 %), dále Siemensu (SIE +1,1 %) a s evropským bankovním sektorem rostla i Deutsche Bank (DBK +0,9 %). Poklesovou protiváhu tvořily ThyssenKrupp (TKA -1,6 %), Vonovia (VNA -1,3 %) a Fresenius (FRE -0,5 %). Automobilka BMW dnes zveřejnila předběžné výsledky za březen a první čtvrtletí, akcie zakončila se ziskem 0,2 %. Index Stoxx Europe 600 připsal 0,4 %, nejvíce rostl finanční sektor a průmyslové společnosti. Podnikové zprávy Automobilka BMW hlásí rekordní tržby za březen a první čtvrtletí USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. dubna): aktuální hodnota: 244 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 234 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. dubna): aktuální hodnota: 1979 tis. očekávání trhu: 2024 tis. předchozí hodnota: 2028 tis. Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (duben): aktuální hodnota: 22,0 očekávání trhu: 25,5 předchozí hodnota: 32,8 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (16. dubna): aktuální hodnota: 49,9 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 51,0 Bloomberg index ekonomických očekávání (duben): aktuální hodnota: 53,5 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 54,0 Index předstihových ukazatelů (březen): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,6 % Změna zásob plynu podle EIA (14. dubna): aktuální hodnota: 54 očekávání trhu: 49 předchozí hodnota: 10 Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 53.8, předchozí hodnota: 53.3 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: 53.2, předchozí hodnota: 52.8 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53.0 16:00 Prodeje existujících domů (březen): očekávání trhu: 5.60 mil., předchozí hodnota: 5.48 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (březen): očekávání trhu: 2.2%, předchozí hodnota: -3.7% Popis trhu Zámořským akciím se dnes dařilo. Napravují tak včerejší, byť ne nijak dramatické, poklesy. Hnací silou směrem vzhůru byly bankovní tituly (v čele například Goldman Sachs, která přidala více než 2%). Těm pomáhaly reportované výsledky (jako například včerejší Morgan Stanley). Banky mají co napravovat, jako sektoru se jim tento měsíc příliš nevede. Vzhůru mířil sektor základních materiálů a průmyslové podniky. Nevedlo se akciím utilit. Cena kontraktu ropy dnes spíše stagnovala. Klesala cena plynu a to o 0,9%. Z jednotlivých pohybů akcií zmiňme tři. Foot Locker rostl po oznámení, že březnové a dubnové prodeje se ukazují jako slibné. Jde o pozitivní signál pro celý sektor maloobchodu. American Express měl výsledky velmi dobré a rovněž akceleroval. Naopak se nevedlo prodejnímu serveru eBay, který oznámil výsledky, které zklamaly růstem tržeb jež opět zaostává za růstem celého sektoru e-commerce. Investoři si stěžují, že takto tedy Amazon nedožene. Podnikové zprávy Morgan Stanley výsledky za 1Q 2017 výrazně předčila očekávání analytiků Exxon se podle agentury AP snaží od americké vlády získat povolení na opětovnou těžbu v Rusku American Express i přes pokles zisku a výnosů oznámil v 1Q výsledky nad očekáváními analytiků Venezuelské úřady zabavily továrnu a majetek General Motors v zemi Mobilní operátor Verizon v prvním čtvrtletí zaostal za odhady Akcie Philip Morris International na newyorské burze klesají o 3,7 % po výsledcích