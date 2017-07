Denní report - čtvrtek 20.07.2017

20.07.2017 22:16

ČR: Pražská burza mírně posílila, SRN: Německé akcie po závěrečném propadu s mírnou ztrátou, USA: Zámořské akcie téměř beze změnyPražská burza Hlavní zprávy Index výrobních cen (m-m) (červen): aktuální hodnota: -0,7 % očekávání trhu: -0,3 % předchozí hodnota: -0,5 % Index výrobních cen (y-y) (červen): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 2,3 % Index exportních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,3 % Index importních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: 3,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,1 % Česká koruna krátce pod 26,0 EURCZK Popis trhu Dnešní seance se hodně podobala včerejší, když index osciloval v úzkém pásmu střídavě v kladném a záporném teritoriu a hledal směr dalšího vývoje. Nakonec zakončila pražská burza mírným ziskem +0,08% pod úrovní 1 009 bodů. Taktéž zobchodovaný objem zůstal na nižší prázdninové úrovni. Největší aktivita byla opět na Čezu a to 122 mil. Kč, přičemž elektrárenská emise částečně korigovala včerejší ztráty a uzavírala na psychologické úrovni 400 Kč (+0,63%). Po středečním zaváhání se k ziskům z tohoto týdne vrátila Komerční Banka a posílila o 0,64% na 958 Kč. Nicméně ostatním finančním titulům se nedařilo, když Erste Bank odepsala -0,50% na 904 Kč, Moneta Money Bank odevzdala -0,13% a Vig ztratil -0,30%. Pozitivně se vyvíjel Pegas, který se dále zvedl nad úroveň dobrovolného odkupu ve výši 1 010 Kč a růstem o 0,79% zakončil na 1 026 Kč. S přírůstkem uzavřelo taktéž Cme (+0,74%) a akcie O2 (+0,18%). Před zítřejšími výsledky stagnoval Unipetrol na 299 Kč. Německo Hlavní zprávy PPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: -0,2 % PPI (y-y) (červen): aktuální hodnota: 2,4 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,8 % Hlavní zprávy (eurozóna) Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen): aktuální hodnota: 30,1 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 22,2 mld. / revize: 23,5 mld. Běžný účet ECB (bez sezónního očištění) (květen): aktuální hodnota: 18,3 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 21,5 mld. / revize: 22,8 mld. Refinanční sazba ECB (k 20. červenci): aktuální hodnota: 0,00 % očekávání trhu: 0,00 % předchozí hodnota: 0,00 % Depozitní sazba ECB (k 20. červenci): aktuální hodnota: 0,25 % očekávání trhu: 0,25 % předchozí hodnota: 0,25 % Zápůjční sazba ECB (k 20. červenci): aktuální hodnota: -0,40 % očekávání trhu: -0,40 % předchozí hodnota: -0,40 % Eurozóna: Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny Popis trhu Německé akcie se po většinu dnešní seance pohybovaly v zelených číslech. Závěrečný výprodej spojený s prudkým posílením eura je však poslal do záporného teritoria. Index DAX uzavřel se symbolickou ztrátou 0,16% na 12 432 bodech. Největší ztráty utrpěla letecká Lufthansa (LHA -8,6%), kterou spolu s celým leteckým sektorem stáhly do hlubin nelichotivé hospodářské výsledky konkurenčního EasyJetu. Nedařilo se ani zdravotnické Fresenius Medical (FME -1,1%) nebo energetickému E.Onu (EOAN -1,1%). Rostl naopak Siemens (SIE +1,3%), HeidelbergCement (HEI +0,8%) a Bayer (BAYN +0,8%). Podnikové zprávy Německý SAP zaznamenal solidní výsledky, zvyšuje výhled USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 15. červenci): aktuální hodnota: 233 tis. očekávání trhu: 245 tis. předchozí hodnota: 247 tis. / revize: 248 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 8. červenci): aktuální hodnota: 1977 tis. očekávání trhu: 1950 tis. předchozí hodnota: 1945 tis. / revize: 1949 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (k 16. červenci): aktuální hodnota: 47,6 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 47,0 Bloomberg index ekonomických očekávání (červenec), aktuální hodnota: 47 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 52 Index předstihových ukazatelů (červen): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,3 % Změna zásob plynu podle EIA (k 14. červenci): aktuální hodnota: 28 očekávání trhu: 33 předchozí hodnota: 57 Popis trhu Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci prakticky na stejných úrovních jako včera. DJIA oslabil o 0,11%, SP500 si odepsal 0,01%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil o 0,08%. Nejlépe si vedly telekomunikační firmy (+1,4%), zdravotnické společnosti (+0,6%) nebo utility (+0,7%). Spolu s ropou naopak oslaboval sektor základních materiálů (-0,8%). Nedařilo se ani průmyslovým podnikům (-0,6%) a energetickému sektoru (-0,4%). V rámci indexu SP500 se nejlépe dařilo provozovateli energetické infrastruktury Kinder Morgan Inc. (KMI +4,4%), který potěšil akcionáře slibem vyšších dividend a zpětného odkupu akcií. Na opačném konci žebříčku naopak figuruje poskytovatel marketingových služeb Alliance Data Solutions (ADS -9,3%). Firma dnes zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Na komoditních trzích převažovala zelená barva. Rostla kukuřice (+2,2%), sója (+1,4%) a vzácné kovy (zlato +0,2%, stříbro +0,2%). Oslabila naopak již zmiňovaná ropa (-0,7%) a zemní plyn (-1,1%). Podnikové zprávy Společnost American Express reportovala výsledky nad očekáváním Výrobce tabákových produktů Philip Morris International oznámil výsledky pod očekáváním za 2Q 2017 Qualcomm zaznamenal propad tržeb, spor s Applem trvá