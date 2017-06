Denní report - čtvrtek 22.06.2017

22.06.2017 22:16

ČR: Čez a Erste Bank stáhly pražskou burzu do záporu, SRN: Německý DAX ve čtvrtek uzavřel mírně v plusu, USA: Amerciké trhy končí lehce v záporuPražská burza Popis trhu Pražská burza ztrácela třetím dnem v řadě a měřeno indexem PX oslabila o -0,67% na 988 bodů. Zcela je tak už odmazán pondělní slušný přírůstek a v celotýdenní bilanci se index dostal do mírného záporu. Pod silným prodejním tlakem byl především Čez a oslabil o -1,60% na 438 Kč. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 303 mil. Kč. V Evropě byl jeden z nejhorších bankovní sektor, což se negativně projevilo především na akciích Erste Bank (836 Kč -1,53%). Moneta Money Bank (77 Kč) a Komerční banka (909 Kč -0,10%) stagnovaly u včerejších závěrů. Bez výraznější změny uzavřel i Vig s oceněním těsně pod 650 Kč (+0,11%). Z menších emisí ztrácel Pegas (-1,37%), Unipetrol (-0,70%) a z několikaletých maxim korigoval Philip Morris (-1,23%). Naopak dařilo se akciím O2 (283 Kč +1,62%), které tak částečně odmazaly včerejší ztráty. Podnikové zprávy ČEZ kupuje 14 větrných turbín v Německu o celkovém výkonu 35,4 MW Valná hromada ČEZu schválila výplatu dividendy ve výši 33 korun na akcii Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Spotřebitelská důvěra (červen - první, předběžný): aktuální hodnota: -1,3 očekávání trhu: -3,0 předchozí hodnota: -3,3 Očekávané události 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): očekávání trhu: 59,0, předchozí hodnota: 59,5 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 55,4 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,4 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 56,8, předchozí hodnota: 57,0 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 56,1, předchozí hodnota: 56,3 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 56,6, předchozí hodnota: 56,8 Popis trhu Německý DAX uzavřel čtvrteční seanci mírně v plusu, když si připsal zisk v podobě 0,18 % na 12797,81 b. Nejvýrazněji rostla společnost ThyssenKrupp (TKA; +4,6 %). Akcie ocelářského a technologického koncernu rostly již včera v reakci na zprávu o prodloužení dohody dodávek nerezové ocely a niklových výrobků pro ITP v Indii a Mexiku až do roku 2022. Dařilo se také akciím Merck (MRK; +2,5 %) a automobilce Volkswagen (VOW3; +1,8 %). Další významná německá automobilka BMW (MBW; +0,7 %) posilovala již méně. Přes jedno procento si připsal Fresenius Medical Care (FME; +1,4 %). Naopak odepisovaly společnosti Linde (LIN; -1,6 %) a HeidelbergCement (HEI; -1,2 %). V červených číslech uzavřela i Deutsche Bank (DBK; -1,0 %), zatímco Commerzbank (CBK; -0,6 %) nakonec ztratila desetiny procenta. USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června): aktuální hodnota: 241 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 237 tis. / revize 238 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června): aktuální hodnota: 1944 tis. očekávání trhu: 1928 tis. předchozí hodnota: 1935 tis. Index cen domů FHFA (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,6 % Bloomberg index spotřebitelského komfortu (18. června): aktuální hodnota: 49,5 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 50,0 Bloomberg index ekonomických očekávání (červen): aktuální hodnota: 52,0 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 49,5 Index předstihových ukazatelů (květen): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,3 % Změna zásob plynu podle EIA (16. června): aktuální hodnota: 61 očekávání trhu: 55 předchozí hodnota: 78 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (červen): aktuální hodnota: 11 očekávání trhu: 9 předchozí hodnota: 8 Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 52,7 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,6 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,6 16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 590 tis., předchozí hodnota: 569 tis. 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: -11,4 % Popis trhu V úterý a včera se americkým akciím nedařilo a sestoupily z historických hodnot. I dnes to dopadlo podobně, ale indexy zaznamenaly jen kosmetické ztráty. Obecně lze konstatovat, že na trhu vládl klid. Pravidelná makrodata z trhu práce nepřinesla výraznější impuls. Nejvíce rostly akcie v sektoru zdravotní péče, kde senátní návrhy týkající se rušené Obamacare vyznívají pozitivně. Daří se i základním materiálům poté, co se mírně uklidnila v posledních dnech kleající cena ropy. Ropa dnes roste o 0,5%. Naopak klesal finanční sektor a sektor zbytných statků. Zajímavé události jsme pozorovali u jednotlivých titulů. Včera reportoval výsledky Oracle. Ty byly přijaty velice kladně a investoři vidií naději v úspěšný boj v segmentu cloudových služeb se Salesforce (CRM +1,28%). Solidní růst na vlně spekulací o převzetí převedl maloobchodní řetězec kancelářských potřeb Staples. O firmu má eminentní zájem fond Sycamore Partners a nabízí zhruba 6 miliard dolarů (jen s malou prémií oproti současné ceně). Staples je na prodej delší čas, loni zkrachovalo spojení s Office Depot (ODP +3,8%), kde zasáhla ruka antimonopolního regulátora. Na opačné straně spektra najdeme poradenskou společnost Accenture, která zklamala výsledky ale hlavně směrem dolů upravila výhled na zbylé kvartály letošního roku. Na závěr si necháváme chuťovku v podobě převzetí poskytovatele služeb demand response EnerNOC (ENOC +41,2%) ze strany italského Enelu. Převzetí je se značnou prémií 42% oproti včerejšímu close za cenu 7,67 USD. Po dlouhaletém trápení s kolísající cenou je pro držitele akcií dnešní zpráva jistě vítaným zlepšením nálady. Podnikové zprávy Qatar Airways se zajímají o koupi 10% podílu v American Airlines Oracle reportoval výsledky za 4Q nad konsensem analytiků