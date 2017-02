Denní report - čtvrtek 23.02.2017

23.02.2017 22:20

ČR: Ztrátu Komerční banky v indexu PX vyvažoval růst Čezu, SRN: Německé akcie mírně oslabily, USA:Pražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,5 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,7 09:00 Index spotřebitelské důvěry (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5 Popis trhu Pražská burza navázala na včerejší mírnou ztrátu a dále nepatrně oslabila. Podobně i západoevropské akcie se obchodovaly lehce v záporném teritoriu. Index odepsal -0,05% a uzavřel na 972 bodech, když největší zátěží se stala Komerční banka. Akcie banky padly -3,03% na 930 Kč v souvislosti s poklesem výnosů na českém dluhopisovém trhu. Ztrátu Komerční banky však v indexu vyvažoval růst Čezu. Elektrárenská emise po překonání psychologické hranice 450 Kč poskočila až na závěrečných 457 Kč se ziskem 2,47%. Erste Bank (+0,37%) a Moneta Money Bank (-0,17%) uzavřely bez výraznější změny. Fortuna po dnes oznámené akvizici posílila o 1,30% nad 97 Kč. Celkový zobchodovaný objem 1,1 mld. Kč byl nadprůměrný. Největší aktivita byla na Čezu (386 mil. Kč), Komerční bance (333 mil. Kč) a Monetě Money Bank (207 mil. Kč) Podnikové zprávy Fortuna ohlásila akvizici společnosti Hattrick Sports (+ komentář analytika) ČEZ bude žalovat společnost Škoda JS o další náhrady kvůli odstávce JE Dukovany RM-SYSTÉM vyřadí akcie AVG z obchodování vzhledem k plánovanému vytěsnění minoritních akcionářů Dozorčí rada odvolala Ivo Hlaváče z představenstva ČEZu Německo Hlavní zprávy HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,4 % HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Osobní spotřeba (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 % Vládní výdaje (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 0,2 % Kapitálové investice (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,2 % Stavební investice (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 0,3 % Domácí poptávka (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,5 % Vývoz (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 1,8 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,3 % Dovoz (q-q) (4Q): aktuální hodnota: 3,1 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 % Spotřebitelská důvěra GfK (březen): aktuální hodnota: 10,0 očekávání trhu: 10,1předchozí hodnota: 10,2 Popis trhu Německé akcie uzavřely dnešní seanci zejména díky poklesu v závěru obchodování v červených číslech. Index DAX oslabil o 0,4% na 11 948 bodů a patří tak nejztrátovějším burzovním indexům v Evropě. Nedařilo se zejména Heidelberg Cementu (HEI -2,7%), Bayeru (BAYN -2,6%) a automobilce BMW (BMW -1,2%). Rostl naopak polovodičový Infineon (IFX +0,7%), výrobce pneumatik Continental (CON +0,7%) a energetický E.On (EOAN +0,5%). Podnikové zprávy Mediální ProSieben zaznamenala rekordní rok, výhled pozitivní Německý Henkel ve 4Q 2016 hospodařil dle očekávání, snižuje výhled USA Hlavní zprávy Index aktivity Chicago Fed (leden): aktuální hodnota: -0,05 očekávání trhu: 0,00 předchozí hodnota: 0,14 / revize: 0,18 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února): aktuální hodnota: 244 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 239 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února): aktuální hodnota: 2060 tis. očekávání trhu: 2068 tis. předchozí hodnota: 2076 tis. / revize: 2077 tis. Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,5 % Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. února): aktuální hodnota: 48,0 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 48,1 b. Změna zásob plynu podle EIA (17. února): aktuální hodnota: -89 mld. kub. stop očekávání trhu: -81 mld. kub. stop předchozí hodnota: -114 mld. kub. stop Index výrobní aktivity kansaského FEDu (únor): aktuální hodnota: 14 očekávání trhu: 9 předchozí hodnota: 9 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. února): aktuální hodnota: 564 tis. očekávání trhu: 3250 tis. předchozí hodnota: 9527 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. února): aktuální hodnota: -1528 tis. očekávání trhu: -50 tis. předchozí hodnota: -702 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (17. února): aktuální hodnota: -2628 tis. očekávání trhu: -1500 tis. předchozí hodnota: 2846 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (17. února): aktuální hodnota: -4924 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -689 tis. Očekávané události 16:00 Prodeje nových domů (leden): očekávání trhu: 570 tis., předchozí hodnota: 536 tis. 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: -10,4 % 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - konečný): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 95,7 Popis trhu Zámořské akcie poté, co vymazaly ztráty z první části obchodování, zakončily dnešní seanci na podobných úrovních jako včera. Hlavní akciové indexy zastihl závěrečný gong mezi ztrátou 0,4% (v případě NASDAQu) a ziskem 0,2% (DJIA). Dařilo se utilitám (+1,1%), telekomunikacím (+1,0%) a zdravotnickým společnostem (+0,7%). Oslabily naopak průmyslové podniky (-0,8%), sektor základních materiálů (-0,6%) a spotřebitelský sektor (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce solárních panelů First Solar (FSLR +11%), který překvapil investory dobrými čtvrtletními výsledky. Na opačné straně žebříčku uzavřel prodejce módních doplňků L Brands (LB -16%). Firma sice zveřejnila solidní výsledky za uplynulé čtvrtletí, ale citelně zklamala výhledem na čtvrtletí aktuální. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostla ropa (+1,4%) a vzácné kovy (zlato +0,9%, stříbro +0,9%), na straně druhé oslabila sója (-1,1%), kukuřice (-1,5%) a zejména měď (-3,3%). Podnikové zprávy Společnost L Brands představila slušné výsledky za 4Q, ovšem velmi slabý výhled na 1Q TradeFio – prodej akcií Edwards Lifesciences Tesla: Výsledky za 4Q 2016 pozitivní, výhled potvrzen