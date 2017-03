Denní report - čtvrtek 23.03.2017

23.03.2017 21:26

ČR: Pražská burza mírně stoupla, pomohl růst pojišťovny Vig, SRN: Německé akcie s největšími zisky od začátku března, USA: Záporná nulaPražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15,2 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15,3 09:00 Index spotřebitelské důvěry (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 Popis trhu Pražská burza zaznamenala nevýraznou seanci, při podprůměrném objemu 502 mil. Kč. Index PX osciloval v blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec uzavřel s mírným ziskem 0,19% na 980 bodech. Unipetrol posílil o 1,16% s oceněním pod 227 Kč po zvýšení cílové ceny od Erste Bank ze 182 Kč na 292 Kč. Pojišťovna Vig dnes reportovala slušné předběžné výsledky za rok 2016. Zisk před zdaněním dosáhl 406,7 mil. EUR a lehce překonal odhady. Rovněž návrh dividendy byl nepatrně nad konsensem. Akcie reagovaly růstem o 3,3% na 626 Kč. Rovněž Pegas dnes vydal výsledky za rok 2016 a výhled na rok 2017, titul uzavřel pod metou 820 Kč slabší o -0,79%. Na včerejší pokles navázala Komerční banka, když odepsala dalších -0,98% na 948 Kč, při nejvyšším denním zobchodovaném objemu 145 mil. Kč. Moneta Money Bank ztratila -0,47% s kurzem u 85 Kč. Z menších emisí padlo Cme o -1,96% na 75 Kč a Kofola uzavřela pod psychologickou metou 400 Kč (-1,33%). Naopak dařilo se Čezu, který přidal 0,73% na 443 Kč a Erste Bank (+0,35% 811 Kč) Podnikové zprávy Pegas Nonwovens: rozšířený komentář k dnešním výsledkům hospodaření Pojišťovna Vienna Insurance Group v roce 2016 dosáhla zisku před zdaněním 406,7 mil. EUR Pegas Nonwovens: výsledky hospodaření za 4Q 2016 Erste Bank zvyšuje doporučení pro akcie Unipetrolu na „buy“ s cílovou cenou 292 Kč ČEZ po pěti dnech provozu znovu odstaví druhý blok Dukovan kvůli podezření na netěsnost O2 Czech Republic obdrží dividendu 40,7 mil. EUR od O2 Slovakia Německo Hlavní zprávy Spotřebitelská důvěra GfK (duben): aktuální hodnota: 9,8 b. očekávání trhu: 10,0 b. předchozí hodnota: 10,0 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Spotřebitelská důvěra (březen - první, předběžný): aktuální hodnota: -5,0 b. očekávání trhu: -5,9 b. předchozí hodnota: -6,2 b. Očekávané události 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,8 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,4 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,1 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,4 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,5 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 56,0 Popis trhu Index DAX vzrostl o 1,15 % na 12040,74 b. Německé akcie přerušily třídenní poklesovou šňůru a připsaly si největší zisky od začátku měsíce. Index DAX tak opět uzavřel nad hranicí 12 tis. bodů. Růst zaznamenaly všechny akcie s výjimkou automobilky Volkswagen (VOW3; -0,1 %). Nejvíce se dařilo aerolinkám Lufthansa (LHA; +3,5 %) a energetickému RWE (RWE; +2,8 %). Deutsche Börse (DB11) uzavřela o 2,6 % výše, Continental (CON) o 2 %. Podnikové zprávy Firmy z indexu DAX 30 vyplatí na dividendách rekordních 31,7 mld. EUR, myslí si Ernst & Young USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. března): aktuální hodnota: 258 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 241 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. března): aktuální hodnota: 2000 tis. očekávání trhu: 2040 tis. předchozí hodnota: 2030 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. března): aktuální hodnota: 51,3 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 51,0 b. Prodeje nových domů (únor): aktuální hodnota: 592 tis. očekávání trhu: 564 tis. předchozí hodnota: 555 tis. Prodeje nových domů (m-m) (únor): aktuální hodnota: 6,1 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 3,7 % Změna zásob plynu podle EIA (17. března): aktuální hodnota: -150 mld. kub. stop očekávání trhu: -153 mld. kub. stop předchozí hodnota: -53 mld. kub. stop Index výrobní aktivity kansaského FEDu (březen): aktuální hodnota: 20 očekávání trhu: 14 předchozí hodnota: 14 Očekávané události 13:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 2,0 % 13:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 % 14:45 Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,2 14:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 53,8 14:45 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,1 Popis trhu US indexy nakonec zakončily den tak jak ho začaly, tzn. s mírnými ztrátami. Přestože se vývoj v průběhu dne postupně zlepšoval a indexy na denních maximech posilovaly o 0,4%, kladné hodnoty do závěru nevydržely a indexy nepatrně oslabily. Ztráta indexu Dow Jones i technologického Nasdaqu byla menší než 0,1%. V zelených číslech se v průběhu dne nacházely všechny hlavní sektory, na close to však vydrželo jen menšině. V čele růstu byla přes den především finance, z 1% zisku však v závěru zbyly jen dvě desetiny. Výrazný pokles výnosů státních dluhopisů z posledních dní se zastavil a z této situace sektor částečně těžil. Největší růst si z hlavních sektorů připsaly reality a to 0,7%. Dobré statistiky ohledně prodejnosti nových domů pomohly stavitelům. Sektorové ETF ITB posílilo o 0,5%. Kromě makro údajů dnes investoři pozorně sledovali, zda se podaří ve Sněmovně reprezentantů prosadit změny ve zdravotní péči. Brzdou lepšího vývoje byl dnes v technologickém sektoru Alphabet. Mateřské společnosti Google se v posledních dnech nedaří, když se od ní odvracejí další inzerenti v kontextu problémových videí na YouTube. Titul dnes oslabil o 1,5%, od začátku týdne je kurz níže o více jak 4%. Zdá se, že ne vše je v retailovém sektoru momentálně pod tlakem nepříznivého vývoje hospodaření a nižšího zájmu zákazníků. Společnost PVH, která vlastní značky Calvin Klein či Tommy Hilfinger, vykázala velmi dobré výsledky a poskytla uspokojivý výhled. Titul posílil o téměř 9%. Přes 10% vyrostly po výsledcích rovněž akcie řetězce Five Below, který se specializuje na zcela opačný pól zboží, než luxusní prodejce PVH. Ford (-1%) očekává v 1Q zisk podstatně nižší než byl tržní konsenzus. Vedení očekává meziroční pokles zisku v kontextu vyšších nákladů a nižších objemů prodejů. Podnikové zprávy Oděvní společnost PVH Corp představila výsledky za 4Q a povzbudivý výhled na rok 2017 Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.