Denní report - čtvrtek 24.08.2017

24.08.2017 22:10

ČR: Praha nadále ve vyčkávacím módu, SRN: Německý index DAX mírně zpevnil, USA: Wall Street končí lehce v záporuPražská burza Hlavní zprávy Podnikatelská důvěra (srpen): aktuální hodnota: 16,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 15,4 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): aktuální hodnota: 14,1 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 13,0 Index spotřebitelské důvěry (srpen): aktuální hodnota: 5,5 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,3 Popis trhu Pražská burza má za sebou další den s minimální změnou indexu a vyčkávací mód před výraznějším pohybem indexu jedním či druhým směrem pokračuje. Série nevýrazných pohybů indexu PX těsně nad hranicí 1030 bodů se tak rozšířila již na osm. Po včerejším poklesu o 0,23% dnes naopak index posílil o 0,27%. Objem obchodů dosáhl 374 mil. Kč a nadále se pohybuje na podprůměrných hodnotách. Jediným titulem s výraznějším pohybem byla dnes Erste Group, která korigovala částečně poklesy z posledních dní. S růstem evropského bankovního sektoru se Erste polepšila o 1,34% a hlavně její zásluhou byl domácí index v kladných hodnotách. Pojišťovna VIG si připsala třetí růst v řadě a posílila o 0,58%. Moneta se v úvodu dne obchodovala nad hranicí 78 Kč a pokračovala v růstech, dílčí vybírání zisků se však nad touto metou již začalo objevovat a titul končil den nakonec se ztrátou 0,45%. U ČEZu byla dnes nižší aktivita než v posledních dnech a objem se zdaleka nedostal přes hranici 100 mil. Kč. Kurz zavíral na hranici 423 Kč se ztrátou 0,24%. V podstatě závěr výsledkové sezony dnes obstaraly akcie Pegasu. Společnost reportovala slabší než očekávané výsledky, když se na hospodaření negativně projevil růst vstupních surovin a přecenění opčního programu. Výhled byl potvrzen v širokém pásmu 43-50 mil. EUR na úrovni EBITDA. Slabší čísla se do obchodování neprojevily, když titul „žije svým životem“ v kontextu dobrovolné nabídky ze strany minoritního akcionáře a zítra by mělo dojít k uveřejnění detailních podmínek včetně stanoviska managementu. Kurz nakonec posílil o 0,69% a zavíral lehce nad očekávanou nabídkovou cenou 1010 Kč. Podnikové zprávy Pegas Nonwovens: výsledky hospodaření za 2Q 2017 Pegas Nonwovens: rozšířený komentář k výsledkům za 2Q 2017 Informace o emisi dluhopisů společnosti ZOOT a.s. Německo Očekávané události 08:00 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -1,1 % 08:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,5 % 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 % 08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 % 08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 % 08:00 Osobní spotřeba (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,3 % 08:00 Vládní výdaje (q-q) (2Q): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 % 08:00 Kapitálové investice (q-q) (2Q): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,7 % 08:00 Stavební investice (q-q) (2Q): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 2,3 % 08:00 Domácí poptávka (q-q) (2Q): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 Vývoz (q-q) (2Q): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,3 % 08:00 Dovoz (q-q) (2Q): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 0,4 % 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (srpen): očekávání trhu: 115,5, předchozí hodnota: 116,0 10:00 Index IFO očekávání (srpen): očekávání trhu: 106,8, předchozí hodnota: 107,3 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen): očekávání trhu: 125,0, předchozí hodnota: 125,4 Popis trhu Evropským akciím se dnes vesměs dařilo. Euro Stoxx 50 končí v plusu 0,27%. Bristký FTSE přidává 0,37%. Německý DAX roste v souladu se sentimentem. Tahouny směrem vzhůru byly akcie automobilek v čele s Daimlerem a BMW. Společnost Fresenius po zveřejnění zprávy o refinancování části provozního úvěru rostla o více než procento. Pozornosti se těší i akcie letecké společnosti Lufthansa (LHA -0,12%), která bude usilovat o nákup částí krachujícího dopravce Air Berlin. V záporném teritoriu končí akcie Continentalu, televize ProSieben a softwareové firmy SAP. USA Hlavní zprávy Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna): aktuální hodnota: 234 tis. očekávání trhu: 236 tis. předchozí hodnota: 232 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna): aktuální hodnota: 1954 tis. očekávání trhu: 1950 tis. předchozí hodnota: 1953 tis. / revize: 1954 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. srpna): aktuální hodnota: 52,8 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 52,1 Prodeje existujících domů (červenec): aktuální hodnota: 5,44 mil očekávání trhu: 5,56 mil. předchozí hodnota: 5,52 mil. / rev.: 5,51 mil. Prodeje existujících domů (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -1,3 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: -1,8 % / rev.: -2,0 % Očekávané události 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): očekávání trhu: -6,0 %, předchozí hodnota: 6,4 % 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,0 % Popis trhu Americké trhy dnes obchodovaly opatrně. Za podprůměrných objemů a s malými změnami vzhlížejí obchodníci k třem událostem, které se zdají být v současné době důležité. Předně začalo každoroční výjezdní zasedání FED v Jackson Hole a zítra se čekají projevy od Janet Yellenové a hosta z Evropy Maria Draghiho. Investoři vyhlížejí detaily k postupu centrálních bank a povšechnému stavu světových ekonomik. Za druhé prezident Trump masivně tweetuje a připravuje si půdu k jednání o vládním dluhu a možné blokádě. A za třetí v mexickém zálivu řádí hurikán Harvey a pravděpodobně zesílí na stupeň 3. Ovlivňuje to cenu ropy. Neutrálně se obchodovala většina sektorů a subindexů. Největší růst zaznamenaly reality. Naopak oslabila zbytná spotřeba. Z jednotlivých titulů zmiňme výrobce šperků Signet Jewelers, který v druhém čtvrtletí ohlásil překvapivý růst prodejů. To koresponduje i s výsledky, které ohlásila společnost Tiffany (TIF -1,89%). Ta však z nadějného růstu po konferenčním hovoru s managementem nakonec přetočila do záporu. Cestovatelský portál TripAdvisor posílil jednodenním ziskem největším od roku 2011 díky spekulacím o možném spojení s konkurentem Priceline (PCLN +0,01%). Detailní infomace zatím chybí. Na opačném pólu byly akcie potravinářské společnosti vyrábějící balené pokrmy JM Smucker, která zklamala výsledky a snížila výhled. Již zmiňovaná ropa (CL) oslabila o 2%. Dolar se obchodoval beze změny. Podnikové zprávy Výrobce šperků Tiffany ve 2Q překonal očekávání Společnost HP rostla čtvrté období v řaděFilip TvrdekFio banka, a.s.