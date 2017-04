Denní report - čtvrtek 27.04.2017

27.04.2017 22:46

ČR: Pražská burza navyšuje týdenní zisk, index PX nad psychologickou metou 1 000 bodů, SRN: Frankfurtská burza mírně ztrácela na pozadí výsledkové sezóny, USA: Index Dow Jones koriguje, ale uzavírá v zeleném teritoriu.Pražská burza Očekávané události 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,0 % Popis trhu Na pražské burze setrval pozitivní sentiment a index PX tak posílil pošesté v řadě a uzavřel se ziskem 0,34% na 1 002 bodech. Unipetrol dnes reportoval slušné výsledky za 1Q, které víceméně dopadly v souladu s očekáváním trhu a úrovní tržeb mírně překonaly. Akcie petrochemické společnosti reagovaly růstem o 1,61% nad 270 Kč, což jsou nejvyšší úrovně od roku 2008. Erste Bank se dnes ve Vídni obchodovala bez výraznějších změn okolo včerejšího závěru, nicméně po odpoledním výstupu ze zasedání ECB se vydala do kladného teritoria. V přepočtu na pražské burze tak banka posílila o 1,56% na 880 Kč. Se ziskem uzavřela i pojišťovna Vig (639 Kč +0,90%). Naopak po dlouhé šnůře jedenácti růstu v řadě korigovaly akcie mediální CME o -0,85% na 99 Kč. Před zítřejším výsledkovým reportem oslabily akcie O2 o -1,96% na 290 Kč. Podnikové zprávy Unipetrol představil výsledky za 1Q, dosáhl čistého zisku 2,8 mld. Kč Dozorčí rada ČEZu odkládá rozhodnutí o prodeji Počerad Projekce hospodaření společnosti O2 Czech Republic za 1Q 2017 Společnosti Tatry mountain resorts v zimní sezóně vzrostly tržby o 9,4 % Komerční banka zvyšuje cílovou cenu pro akcie CME na 4,2 USD Akcie Fortuny se obchodují na dvouletém maximu při ceně 113 Kč za akcii Německo Hlavní zprávy Spotřebitelská důvěra GfK (květen): aktuální hodnota: 10,2 b. očekávání trhu: 9,9 b. předchozí hodnota: 9,8 b. CPI (m-m) (duben - předběžný): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,2 % CPI (y-y) (duben - předběžný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,6 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,1 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,5 % Hlavní zprávy (eurozóna) Ekonomická důvěra (duben): aktuální hodnota: 109,6 b. očekávání trhu: 108,2 b. předchozí hodnota: 107,9 b. / revize: 108,0 b. Indikátor obchodního klimatu (duben): aktuální hodnota: 1,09 očekávání trhu: 0,82 předchozí hodnota: 0,82 / revize: 0,83 Důvěra v průmyslu (duben): aktuální hodnota: 2,6 očekávání trhu: 1,3 předchozí hodnota: 1,2 / revize: 1,3 Důvěra ve službách (duben): aktuální hodnota: 14,2 očekávání trhu: 12,9 předchozí hodnota: 12,7 / revize: 12,8 Spotřebitelská důvěra (duben - konečný): aktuální hodnota: -3,6 očekávání trhu: -3,6 předchozí hodnota: -3,6 Refinanční sazba ECB (27. dubna): aktuální hodnota: 0,000 % očekávání trhu: 0,000 % předchozí hodnota: 0,000 % Zápůjční sazba ECB (27. dubna): aktuální hodnota: 0,250 % očekávání trhu: 0,250 % předchozí hodnota: 0,250 % Depozitní sazba ECB (27. dubna): aktuální hodnota: -0,400 % očekávání trhu: -0,400 % předchozí hodnota: -0,400 % Očekávané události 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 1,8 % 08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: -2,1 % 08:00 Index importních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,7 % 08:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 7,4 % Očekávané události (eurozóna): 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 % 11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,5 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,7 % Popis trhu Index DAX odepsal 0,23 % na 12443,79 b. Německý akciový trh dnes mírně ztrácel. Spíše než makrosvět - vyšší inflace a zasedání ECB, které bylo spíše do počtu a po kterém euro oslabilo o 0,3 % vůči dolaru - dnes vývoj německých akcií ovlivňovaly jejich výsledky. Nejpozitivněji je investoři přijali u společnosti Bayer (BAYN), která uzavřela o 4,3 %. Včera po trhu reportovala také Deutsche Börse (DB1; +3,9 %), která spolu s očištěným ziskem 1,5 EUR oznámila také návrh zpětného odkupu akcií za 200 mil. EUR. Negativně trh přijal výsledky Deutsche Bank (DBK; -3,7 %) a především Lufthansy (LHA; -6 %). BASF (BAS) po výsledcích odepsal 1,3 %, Deutsche Bank (DBK) po reportu ztratila 3,7 %. Největší ztrátu zaznamenaly akcie zajiťovny Munich Re (MUV2; -6,1 %), ty se však dnes obchodovaly poprvé bez nároku na dividendu. Podnikové zprávy Výsledky firmy Bayer za 1Q jsou výrazně nad očekáváním analytiků Provozní zisk BASF v 1Q vzrostl o třetinu, za celý rok ho však společnost očekává jen mírně vyšší Deutsche Bank v 1Q více než zdvojnásobila zisk, výnosy však meziročně poklesly Lufthansa reportovala první zisk za 1Q od roku 2008 USA Hlavní zprávy Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - předběžný): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,4 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 1,8 % / revize: 2,3 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,1 % / revize: 0,1 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna): aktuální hodnota: 257 tis. očekávání trhu: 245 tis. předchozí hodnota: 244 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. dubna): aktuální hodnota: 1988 tis. očekávání trhu: 2007 tis. předchozí hodnota: 1979 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. dubna): aktuální hodnota: 50,8 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 49,9 b. Pokračující prodeje domů (m-m) (březen): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: -1,0 % předchozí hodnota: 5,5 % Změna zásob plynu podle EIA (21. dubna): aktuální hodnota: 74 mld. kubických stop očekávání trhu: 73 mld. kubických stop předchozí hodnota: 54 mld. kubických stop Očekávané události 14:30 Index nákladů práce (1Q): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 % 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 2,1 % 14:30 Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 3,5 % 14:30 Deflátor HDP (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 % 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,3 % 15:45 Chicago index nákupních manažerů (duben): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 57,7 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 98,0 Popis trhu Americké akciové trhy otevřely čtvrteční obchodní seanci mírnou korekcí a index Dow Jones uzavřel mírně v zeleném 0,07% a index S&P 500 také přidal nepatrných 0,02%. Dnes byly také v zámoří reportovány US Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které v březnu tohoto roku v USA jako celek stouply o 0,7%, což výrazně zaostalo za očekáváním trhu nastaveným na růst o 1,3%. Ve srovnání v únoru objednávky rostly o 2,3%. Hlavním strůjcem poklesu bylo především snížení poptávky po automobilech , kovovýrobě a strojním zařízení. Pod silným tlakem se dnes ocitly ceny černého zlata, kde WTI se pohybovalo u cenové hranice 49,1 USD/barel tj. se ztrátou více než 1%. Tato situace nevyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodovaly se ztrátou necelých 3%, konkurenční společnost Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se pohybovala se ztrátou více než 1,3% ale nakonec uzavřely níž o 0,9%. Akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran Cop. ( FCX ) si odepsaly necelých 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který obchodoval se ztrátou necelých 2%, když analytici HCBC dnes snížili akciím cílovou cenu na 86 USD z 90 USD s doporučením „držet“. Své výsledky za 1Q 2017 dnes představila společnost Paypal Holdings ( PYPL ). Společnost umožňuje digitální a mobilní platby ve prospěch obchodníků a spotřebitelů po celém světě a také poskytuje bezpečnější a jednodušší způsob přijímání plateb z obchodních webů, mobilních zařízení a aplikací. Společnost překvapila růstem tržeb o 17% na 2,975 mld. USD, volný cash flow byl ve výši 603 mil. dolarů, provozní cash flow 751 mil. dolarů a 517 mil. dolarů bylo vráceno akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Akcie uzavřely seanci silnější o necelých 6,3%. Za 1Q reportovala své výsledky společnost Twitter ( TWTR ), kde očištěný zisk byl ve výši 11 centů na akcii při dosažených tržbách 548 mil. USD. Obě tyto čísla jsou výrazně nad odhad trhu. Pozitivní zprávou je především růst počtu uživatelů o 6% r/r na 328 mil. Na druhé straně tržby byly v meziročním srovnání níže o 11% a zklamáním je výhled managementu na EBITDu za 2Q., kde se očekává výsledek v rozmezí 95 – 115 mil. USD. Podle analytiků jsou výsledky pozitivní především vzhledem k velmi pesimistickým očekáváním. Akcie Twitteru posílily se ziskem necelých 4,8%. Dnes se nedařilo akciím v bankovním sektoru, kde Citigroup ( C ) obchodovaly slabší o 1,3% a konkurenční akcie Bank of America Corp. ( BAC ) ztratily 0,9%.. Své výsledky za 1Q reportovala Deutsche Bank ( DB ), kde čistý zisk byl 575 mil. EUR, čímž banka překonala tržní očekávání 475 mil. EUR. K lepšímu výsledku vůči odhadům pomohly především nižší náklady na restrukturalizaci ( 29 mil. proti očekávaným 219 mil. EUR.). Tržby z obchodování s dluhopisy a měnami, které tvoří nejvýznamnější část výnosů vzrostly o 11% r/r, což je méně než oznámily velké americké investiční banky ( +24% r/r ). 