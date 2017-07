Denní report - čtvrtek 27.07.2017

27.07.2017 22:51

ČR: PX mírně v plusu, Erste na nových maximech, SRN: Index DAX uzavřel ztrátou 0,9 %, USA: Smíšený závěr na amerických trzíchPražská burza Popis trhu Po otevření v mírném záporu se index PX velmi rychle dostal do kladných čísel, ve kterých vydržel až do samotného konce obchodního dne. Závěrečná hodnota indexu 1014,89 bodů znamená růst o 0,3%. Tahounem indexu nadále zůstávají akcie Erste Group, které posílily o 0,94% a kurz se dostal na dohled hranice 930 Kč. Optimismus před výsledky, které firma bude reportovat v závěru příštího týdne, u titulu nadále zůstává a kurz je na nejvyšší letošní hodnotě. Vývoj šel dnes i proti sektoru, když v Evropě banky mírně ztrácely. Pod tlakem byla po výsledcích především Deutsche Bank (-6%). Podporou pro vývoj Erste byla dnes informace o vylepšeném ratingu ze strany Moody´s. Komerční banka částečně korigovala včerejší pokles a přidala 0,59%. Moneta (-0,37%) mírně oslabila, ale hranici 80 Kč udržet dokázala. O deset haléřů pod psychologickou a opakovaně testující hranicí 400 Kč zavíral ČEZ (+0,33%). Před zítřejším reportem výsledků se dařilo akciím O2, které si připsaly 1,1%. Investoři měli k dispozici dnes dvě nová doporučení z dílny domácích brokerů. Komerční banka vylepšila pohled na mediální CME, když ji nově cíluje na 5 USD místo původních 4,2 USD. Společnost Wood&Co snížila doporučení na Unipetrol na „držet“, cílová cena byla navýšena na 319 Kč. Titul zavíral s mírnou ztrátou pod hranicí 300 Kč, o půl procenta níže končily rovněž akcie mediální CME. Německo Hlavní zprávy Spotřebitelská důvěra GfK (srpen): aktuální hodnota: 10,8 očekávání trhu: 10,6 předchozí hodnota: 10,6 Očekávané události 14:00 CPI (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: 0.2% 14:00 CPI (y-y) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 1.5%, předchozí hodnota: 1.6% Hlavní zprávy (eurozóna) Peněžní zásoba M3 (y-y) (červen): aktuální hodnota: 5,0% očekávání trhu: 5,0% předchozí hodnota: 5,0% Očekávané události (eurozóna) 11:00 Ekonomická důvěra (červenec): očekávání trhu: 110.8, předchozí hodnota: 111.1 11:00 Indikátor obchodního klimatu (červenec): očekávání trhu: 41640, předchozí hodnota: 42005 11:00 Důvěra v průmyslu (červenec): očekávání trhu: 42798, předchozí hodnota: 42859 11:00 Důvěra ve službách (červenec): očekávání trhu: 42838, předchozí hodnota: 42838 11:00 Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný): očekávání trhu: -1.7, předchozí hodnota: -1.7 Popis trhu Německý index DAX dnes výrazně ztrácel. Nejvíce po dnešních výsledcích ztrácela Deutsche Bank (DBK -6,5 %). Dnešní výsledky společnosti zaostaly za odhady na úrovni výnosů. Podobně se po výsledcích nedařilo ani společnosti Deutsche Boerse (DB1 -3,8 %), farmaceutické Bayer (BAYN -3,0 %) a automobilce Volkswagen (VOW3 -2,4 %). Posilovala dnes zejména Vonovia (VNA +1,5 %) a pojišťovna Allianz (ALV +1,4 %). Dařilo se i Continetal (CON +1,0 %), Deutsche Telekom (DTE +0,8 %) a SAP (SAP +0,7 %). Podnikové zprávy Deutsche Bank ve svém výsledkovém reportu zaostala na úrovni výnosů Automobilka Volkswagen reportovala výsledky za 2Q 2017 Německý agrochemický a farmaceutický konglomerát Bayer reportoval výsledky za 2Q USA Hlavní zprávy Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen – předběžný): aktuální hodnota: 6,5% očekávání trhu: 3,9% předchozí hodnota: -0,8% / revize: -0,1% Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. července): aktuální hodnota: 244 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 233 tis. / revize: 234 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. července): aktuální hodnota: 1964 tis. očekávání trhu: 1960 tis. předchozí hodnota: 1977 tis. Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen – předběžný): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,7 % Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen – předběžný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % Index aktivity Chicago Fed (červen): aktuální hodnota: 0,13 očekávání trhu: 0,37 předchozí hodnota: -0,26 / revize: -0,30 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. červenec): aktuální hodnota: 48,6 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 47,6 Změna zásob plynu podle EIA (21. Červenec): aktuální hodnota: 17 očekávání trhu: 24 předchozí hodnota: 28 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (červenec): aktuální hodnota: 10 očekávání trhu: 12 předchozí hodnota: 11 Popis trhu Americké indexy sice opět posunuly svá intradenní historická maxima, na trhu ale po sérii růstů nakonec zintenzivněla ochota k výběru zisků na pozadí obratu na eurodolarovém páru v čele s technologiemi, u nichž jsou současné valuace „nejnašponovanější“. Technologický Nasdaq se v současné době obchoduje na 24násobku očekávaného letošního zisku (PE), širší index S&P500 registruje očekávané PE na 19 a DJIA na 18. A investoři dnes tento rozdíl reflektovali. Zatímco DJIA se po celou seanci udržoval v kladných hodnotách a nakonec tak uzavřel na novém rekordu, S&P500 odepsalo 0,1% a Nasdaq dokonce 0,6%. Vlajkové technologické lodě a s ním celý index již minimálně potřetí za posledních 5 měsíců čelily bleskovému výprodeji, kdy sektorový benchmark odepsal 1% během 30 minut při intradenním rozpětí 2,2%. Investoři by tak nadále měli při investičním rozhodování reflektovat fundamentální parametry společností při pravděpodobném rostoucím výskytu korekcí a „flash-crashů“ v 2. polovině roku. Informační technologie dominovaly dnešním poklesům (-0,8%) i v rámci S&P500, nevedlo se ani zdravotnickému sektoru (-0,7%). Naopak hvězdou dne se staly telekomunikace s nevídaným ziskem +5,2% v návaznosti na solidní kvartální čísla a nárůst počtu zákazníků telekomunikační spol. Verizon (VZ +7,7%), pomáhající vzhůru i hlavnímu konkurentovi AT&T (T +2,9%). Telekomy, které v uplynulých měsících čelily výprodejům kvůli obavám z konkurenčních bojů i klesajícímu apetitu investorů o defenzivní odvětví, se nyní rychle vrací na výsluní a vzdalují se nedávným minimům. Vedle relativně nízkých valuačních násobků vyplácí i solidní dividendu (Verizon výnos 4,8%, AT&T 5%). O 1% pak posílil energetický sektor při růstu ceny ropy (+0,8%) i zemního plynu (+1,5%). V rámci S&P500 se nejvíce dařilo i přes smíšené čtvrtletní výsledky přednímu poskytovateli outsourcingových služeb v oblasti mezd a lidských zdrojů Automatic Data Processing (ADP +9,1%) po oznámení o budování pozice ve společnosti ze strany známého aktivistického investora B.Ackmana prostřednictvím své spol. Pershing Square Capital Management. Nejhorší výsledek naopak vykázaly akcie softwarové spol. CA (CA -10%) po krachu fůzních námluv se spol. BMC Software. Podnikové zprávy Největší světová sociální síť Facebook za 2Q reportovala nárůst zisku o 71 % Tržby Procter & Gamble ve 4Q FY 2017 klesly méně než se čekalo Americká sociální síť Twitter v 2Q 2017 nenaplnila růstová očekávání Největší americký operátor Verizon v 2Q překonal očekávání Ráchel KopúnováFio banka, a.s.ProhlášeníRáchel KopúnováFio banka, a.s.