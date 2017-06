Denní report - čtvrtek 29.06.2017

29.06.2017 22:10

ČR: Burzu do záporu stáhly akcie O2, SRN: Německý DAX utrpěl nejvýraznější ztrátu od září, euro pokračuje v růstu na roční maxima, USA:Pražská burza Hlavní zprávy Guvernér ČNB Rusnok řekl, že růst úrokových sazeb je pravděpodobný v souladu s prognózou ČNB ve 3Q Oznámení repo sazby (29. června): aktuální hodnota: 0,05 % očekávání trhu: 0,05 % předchozí hodnota: 0,05 % Očekávané události 09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 % 09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 % 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,6 % Popis trhu Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec v závěru seance dokonce padla do záporného teritoria a měřeno indexem PX oslabila o -0,14% na 975 bodů. K obratu došlo v souvislosti se zhoršením sentimentu na západoevropských trzích a záporným openem v zámoří. Největší ztrátu zaznamenaly akcie O2, když odepsaly -3,29%. Nedařilo se taktéž akciím Cme se závěrem těsně pod 93 Kč (-1,69%), pojišťovně Vig (640 Kč -0,68%) a Unipetrolu (-0,46%). Naopak pokračující růst výnosů dluhopisů podpořil dále Erste Bank, která posílila o 0,58% na 865 Kč, nicméně denní maxima rakouského titulu byla až u mety 885 Kč (+2,75%). Tuzemské bankovní emise zakončily bez výraznějších změn, Moneta Money Bank si polepšila o +0,07% a Komerční banka o +0,23%. Čez v úplném závěru seance testoval metu 400 Kč, nicméně nakonec se v závěrečné aukci zvedl na 403 Kč (+0,22%). Podnikové zprávy Tomáš Pleskač byl zvolen místopředsedou představenstva ČEZu Německo Hlavní zprávy Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): aktuální hodnota: 10,6 očekávání trhu: 10,4 předchozí hodnota: 10,4 CPI (m-m) (červen - předběžný): aktuální hodnota: 0,2% očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: -0,2 % CPI (y-y) (červen - předběžný): aktuální hodnota: 1,6% očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,5 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): aktuální hodnota: 0,2% očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: -0,2 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): aktuální hodnota: 1,5% očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 1,4 % Hlavní zprávy (eurozóna) Ekonomická důvěra (červen): aktuální hodnota: 111,1 očekávání trhu: 109,5 předchozí hodnota: 109,2 Indikátor obchodního klimatu (červen): aktuální hodnota: 1,15 očekávání trhu: 0,94 předchozí hodnota: 0,90 Důvěra v průmyslu (červen): aktuální hodnota: 4,5 očekávání trhu: 2,8 předchozí hodnota: 2,8 Důvěra ve službách (červen): aktuální hodnota: 13,4 očekávání trhu: 12,8 předchozí hodnota: 13,0 / revize 12,8 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): aktuální hodnota: -1,3 očekávání trhu: -1,3 předchozí hodnota: -1,3 Očekávané události 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 % 08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: -0,9 % 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -9 tis. Očekávané události (eurozóna) 11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 % Popis trhu Index DAX ztratil 1,83 % na 12416,19 b. Německý akciový index DAX 30 dnes zaznamenal nejvýraznější ztrátu od loňského září a propadl se k úrovním, ke kterým vzrostl po prvním kole francouzských prezidentských voleb. Tehdy překonal historická maxima z června 2015. Evropským akciím nesvědčí posilující euro, které i dnes pokračovalo v růstu vůči dolaru (+0,4 % na 1,1425, roční maxima vůči dolaru). Výnosy německých dluhopisů mají nakročeno k nejvýraznějšímu týdennímu růstu od prosince 2015. Trhy tak ignorují včerejší hlasy z ECB, podle kterých byl Draghi špatně pochopen. Vyšší výnosy svědčí finančnímu sektoru, který byl dnes v Evropě jediný v zeleném. Z indexu DAX rostla pouze Commerzbank (CBK; +1,3 %) a Deutsche Bank (DBK; +0,5 %). Pod prodejním tlakem byly naopak technologie, Infineon (IFX) oslabil o 3,7 %. Nedařilo se ani akciím RWE (RWE) a Beiersdorf (BEI), obě odepsaly 3,2 %. Podnikové zprávy Primární emise akcií společnosti Delivery Hero byla naceněna na 25,50 euro za akcii USA Hlavní zprávy Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 1,1% očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,6 % Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,2 % Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 2 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 2,1 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června): aktuální hodnota: 244 tis. očekávání trhu: 240 tis. předchozí hodnota: 241 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června): aktuální hodnota: 1948 tis. očekávání trhu: 1934 tis. předchozí hodnota: 1944 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. června): aktuální hodnota: 48,6 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 49,4 b. Změna zásob plynu podle EIA (23. června): aktuální hodnota: 46 mld. kub. stop očekávání trhu: 52 mld. kub. stop předchozí hodnota: 61 mld. kub. stop Očekávané události 14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,5 % 15:45 Chicago index nákupních manažerů (červen): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 59,4 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný): očekávání trhu: 94,5, předchozí hodnota: 94,5 Popis trhu Podnikové zprávy Walgreens konkurenční síť lékáren Rite Aid nepřevezme, místo toho koupí část jejích prodejen Fed schválil plány všech velkých bank ohledně dividend a zpětných odkupůJan TománekFio banka, a.s.