Denní report - čtvrtek 30.03.2017

30.03.2017 22:16

ČR: Pražská burza mírně v plusu, SRN: Německý DAX rostl třetí den v řadě, USA: V zámoří uzavírají v ziskuPražská burza Hlavní zprávy ČNB může ukončit kurzový závazek kdykoli po konci prvního čtvrtletí, říká guvernér Rusnok Oznámení repo sazby (30. března): aktuální hodnota: 0,05 % očekávání trhu: 0,05 % předchozí hodnota: 0,05 % Očekávané události 09:00 HDP (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 % 09:00 HDP (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,9 % 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,4 % Popis trhu Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v kladném teritoriu a nakonec uzavřela s malým přírůstkem 0,10% na 983 bodech. Rovněž západoevropské burzy dnes vykazovaly mírné zisky. Index PX nejvíce profitoval díky Erste Bank, která posílila o 1,14% na 832 Kč a polepšila si i Moneta Money Bank (+0,41%). Naopak Komerční banka zaostávala, když oslabila o -0,72% na 946 Kč. Nedařilo se ani Čezu, který při největším denním objemu 102 mil. Kč klesl o -0,57% na 439 Kč. Celkový zobchodovaný objem byl podprůměrný a to 401 mil. Kč. Nejvýraznější pohyb zaznamenala mediální společnost Cme s nárůstem +2,74% k úrovni 77 Kč. Akcie O2 se zvedly o 0,53% na 282 Kč a Fortuna o +0,28%. Podnikové zprávy ČEZ prodává svůj 7,5% podíl ve společnosti MOL (+komentář analytika) ČEZ uvádí do provozu druhý blok Dukovan, neplánovaná odstávka trvala týden Německo Hlavní zprávy CPI (m-m) (březen - předběžný): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,6 % CPI (y-y) (březen - předběžný): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 2,2 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - předběžný): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,7 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - předběžný): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 2,2 % Hlavní zprávy (eurozóna) Ekonomická důvěra (březen): aktuální hodnota: 107,9 b. očekávání trhu: 108,3 b. předchozí hodnota: 108,0 b. Indikátor obchodního klimatu (březen): aktuální hodnota: 0,82 b. očekávání trhu: 0,87 b. předchozí hodnota: 0,82 b. Důvěra v průmyslu (březen): aktuální hodnota: 1,2 b. očekávání trhu: 1,4 b. předchozí hodnota: 1,3 b. Důvěra ve službách (březen): aktuální hodnota: 12,7 b. očekávání trhu: 14,0 b. předchozí hodnota: 13,8 b. / revize: 13,9 b. Spotřebitelská důvěra (březen - konečný): aktuální hodnota: -5,0 b. očekávání trhu: -5,0 b. předchozí hodnota: -5,0 b. Očekávané události 08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,8 % 08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 2,3 % 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (březen): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -14 tis. Očekávané události (eurozóna) 11:00 CPI odhad (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 2,0 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,9 % Popis trhu Index DAX vzrostl o 0,45 % na 12257,5 b. Německému akciovému trhu se dařilo, DAX rostl třetí den v řadě. Největší zisky si připsala Deutsche Börse (DB11; +1,8 %) po obnoveném doporučení "overweight" od analytiků Barclays s cílovou cenou 95 EUR. Dařilo se také výrobci automobilových dílů Continental (CON), zdravotnickému Mercku (MRK) a průmyslovému konglomerátu Siemens (SIE). Akcie těchto firem posílily o 1,6 %. Daimler (DAI) odepsal 4,2 %, obchodoval se dnes první den bez nároku na dividendu. Včerejší ztrátu prohloubila Commerzbank (CBK; -1,3 %), nedařilo se ani Deutsche Bank (DBK; -0,8 %). Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 1,9 % Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 3,5 % očekávání trhu: 3,0 % předchozí hodnota: 3,0 % Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,0 % Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - třetí, konečný): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. března): aktuální hodnota: 258 tis. očekávání trhu: 247 tis. předchozí hodnota: 261 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. března): aktuální hodnota: 2052 tis. očekávání trhu: 2031 tis. předchozí hodnota: 1990 tis. / revize: 1987 tis. Bloomberg index spotřebitelského komfortu (26. března): aktuální hodnota: 49,7 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 51,3 b. Změna zásob plynu podle EIA (24. března): aktuální hodnota: -43 mld. kub. stop očekávání trhu: -42 mld. kub. stop předchozí hodnota: -150 mld. kub. stop Očekávané události 14:30 Osobní příjem (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Osobní výdaje (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 15:45 Chicago index nákupních manažerů (březen): očekávání trhu: 56,9, předchozí hodnota: 57,4 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný): očekávání trhu: 97,6, předchozí hodnota: 97,6 Popis trhu Americké akcie se den před koncem kvartálu pohybovaly v zelených číslech a navázaly na dobrou náladu v Evropě. Dnes mluvili představitelé centrálních bank na obou kontinentech ten, pro americké akcie, důležitější přednesl Williams, který prohlásil, že sazby možná bude možné zvedat rychleji, než trh aktuálně očekává. Na tato slova pozivitvně reagoval dolar který na páru s eurem posílil a dostal se opět pod hranici 1,07 (aktuálně 1,0687). Profitoval finanční sektor. Díky rostoucí ceně ropy byl v zeleném i sektor energetik. Na programu byla i makrodata, ale významnějšího ohlasu se nedočkala. Nezaměstnanost je v USA pod kontrolou. Z jednotlivých akcií zmiňme dva pohyby. Ten pozitivní předvedl těžř ConocoPhillips, který oznámil, že prodá aktivity ropných písků v Kanadě. Sníží tak tím dluh a nakopne odkup akcií. Naopak špatný den měli u poskytovatele cloudových a dalších IT služeb Akamai. management dnes na setkání s analytiky zchladil pozitivní výhledy a vesměs naznačil, že rok 2017 bude horší než rok předešlý na poli ebitda marže a nákladů. Podnikové zprávy Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.