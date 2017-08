Denní report - čtvrtek 31.08.2017

31.08.2017 22:10

ČR: Pražská burza v závěru měsíce klesá, SRN: Frankfurtská burza uzavřela ziskově, USA: Wall Street poslední srpnový den slušně vzrostla Pražská burza Hlavní zprávy Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 10,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 10,4 % / revize: 10,5 % Očekávané události 09:00 HDP (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 % 09:00 HDP (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,5 % 09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (srpen): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 55,3 14:00 Bilance státního rozpočtu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 25,0 mld. Popis trhu Západoevropské trhy dnes navázaly na středeční růsty a rovněž pražská burza od openu navyšovala včerejší zisky. Nicméně postupně výkon našeho trhu slábl a v polovině seance se přehoupl do záporného teritoria. Ztráta postupně narůstala a nakonec index PX odepsal -0,64% na 1 022 bodů. Vzhledem k tomu, že dnes byl poslední obchodní den měsíce srpna, byla k vidění silná závěrečná aukce, ve které objem narostl ze 480 mil. Kč po kontinuální části na 740 mil. Kč. Nedařilo se především Komerční bance, když odepsala -2,16% na 966 Kč s nejvyšším denním objemem 191 mil. Kč. V záporu zakončila i Erste Bank a to -0,72% na 928 Kč a klesal rovněž Čez (416 Kč -0,57%). Fortuna po dnešním výsledkovém reportu zakončila bez výraznější změny (148 Kč -0,34%). Naopak po pěti klesajících seancích v řadě korigovala Moneta Money Bank o +0,85% a uzavřela těsně pod úrovní 77 Kč. Mírně si polepšil i Vig (+0,22%), Unipetrol (+0,17%) a O2 (+0,22%). Akcie Stock Spirits první den bez nároku na dividendu v přepočtu 0,62 Kč hrubého uzavřely níže téměř o -1,5%. Podnikové zprávy Sázková společnost Fortuna dnes ráno představila výsledky za 2Q 2017 Německo Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -1,2 % očekávání trhu: -0,6 % předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,3 % Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 2,7 % očekávání trhu: 2,9 % předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 2,6 % Změna počtu nezaměstnaných (srpen): aktuální hodnota: -5 tis. očekávání trhu: -6 tis. předchozí hodnota: -9 tis. Očekávané události 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - konečný): očekávání trhu: 59,4, předchozí hodnota: 59,4 Hlavní zprávy (eurozóna) Míra nezaměstnanosti (červenec): aktuální hodnota: 9,1 % očekávání trhu: 9,1 % předchozí hodnota: 9,1 % CPI odhad (y-y) (srpen): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,3 % CPI jádrový (y-y) (srpen - první, předběžný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Trhy dnes: Nezaměstnanost, inflace a ekonomická důvěra v Evropě Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 57,4, předchozí hodnota: 57,4 Popis trhu Podobně jako ostatní západoevropské trhy německé akcie pokračovaly ve včerejším růstu, korigovaly tak výrazné úterní ztráty. Index DAX uzavřel dnešní obchodování růstem o 0,49 % na 12060,84 bodů. Nejvýrazněji dnes odepisovala společnost Continental (CON; -1,0 %). Ztrácely dnes také automobilky - Daimler (DAI; -0,6 %), BMW (BMW; -0,5 %) a Volkswagen (VOW3; -0,4 %). Pokles zaznamenala i pojišťovna Munich Re (MUV2; -0,3 %). V závěrečné srpnové seanci se dařilo zejména letecké společnosti Lufthansa (LHA; +3,6 %). I dnes pokračovala ve výrazném růstu společnost HeidelbergCement (HEI; +2,3 %). Rostly také akcie ocelárny ThyssenKrupp (TKA; +1,9 %) a technologické Infineon Technologies (IFX; +1,8 %). Po dvou ztrátových seancích tento týden se televizní společnosti ProSieben (PSM; +1,6 %) podařilo alespoň částečně vymazat ztráty předchozích dvou dnů, kdy společnost výrazně ztrácela po zveřejnění zhoršeného výhledu ohledně výnosů z televizní reklamy. USA Hlavní zprávy Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (y-y, červenec): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,0 % Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (m-m, červenec): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,4 % Inflace PCE, jádrová ( m-m, červenec): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,1 % Inflace PCE, jádrová (y-y, červenec): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,5 % Osobní příjem (červenec): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,0 % Osobní výdaje (červenec): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,2 % Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26, srpna): aktuální hodnota: 236 tis. očekávání trhu: 238 tis. předchozí hodnota: 234 tis. / revize: 235 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19, srpna): aktuální hodnota: 1942 tis. očekávání trhu: 1951 tis. předchozí hodnota: 1954 tis. Chicago index nákupních manažerů (srpen): aktuální hodnota: 58,9 očekávání trhu: 58,5 předchozí hodnota: 58,9 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27, srpna): aktuální hodnota: 53,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 52,8 Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 1,3 % Změna zásob plynu podle EIA (25. srpna): aktuální hodnota: 30 očekávání trhu: 30 předchozí hodnota: 43 Očekávané události 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 209 tis. 14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 205 tis. 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: 9 tis., předchozí hodnota: 16 tis. 14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 % 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 % 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,5 % 15:45 Index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,5 16:00 ISM ve výrobě (srpen): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,3 16:00 Cenový index ISM (srpen): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 62,0 16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný): očekávání trhu: 97,5, předchozí hodnota: 97,6 16:00 Stavební výdaje (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,3 % Popis trhu Americkým akciím se dnes dařilo a navázaly tak na růsty z posledních dvou dní. Trhy částečně vstřebaly geopolitické pnutí v Koreji, hurikán Harvey utichá a tak ke slovu přicházejí kurzotvorná makrodata. Dnes jich na pořadu bylo několik. Sledovala se inflace, která byla v souladu. Nezaměstnanost pozitivně překvapila a potěšil i Chicagský nákupní index. Negativně vyzněly červencové prodeje domů. Maloobchodnímu sektoru prospěly informace, že spořebitelské výdaje v červenci rostly o 0,3% což navazuje na dobré údaje o mzdách a platech. Tahouny směrem vzhůru byly sektory zdravotní péče, technologie a maloobchodní společnosti. Klesaly telekomunikace. V indexu S&P byl dnes spíše klid. Po výsledcích klesaly akcie výrobce balených pokrmů Campbell Soup a podtrhly tak špatný konec srpna pro všechny akcie ze sektoru. Analytici ze společnosti Citron research svými prohlášeními šetří, dnes však od nich zaznělo varování směrem k držitelům akcií fondu Bitcoin Investment Trust (GBTC +8,2%). Jak již název napovídá, fond je úzce navázán na cenu bitcoinu. Citron v krátké poznámce zmiňuje, že čistá hodnota aktiv fondu neimplikuje cenu vyšší než 550 USD, což v porovnání s tržní hodnotou 999,2 USD značí, že akcie je značně překoupená. Poukazuje, že hodnota akcií se s hodnotou bitcoinu nehýbe lineárně, což by správně měla, protože fond kupuje výhradně měnu bitcoin. GBTC za poslední měsíc vzrostl o 125%.