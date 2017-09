Denní report - pátek 01.09.2017

01.09.2017 22:20

ČR: Praha odevzdala denní zisky, SRN: Německé akcie začaly měsíc růstem 0,9 %, USA: Americké akcie uzavřely s mírnými zisky Pražská burza Hlavní zprávy HDP (q-q) (2Q - předběžný): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,3 % HDP (y-y) (2Q - předběžný): aktuální hodnota: 4,7 % očekávání trhu: 4,5 % předchozí hodnota: 4,5 % HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (srpen): aktuální hodnota: 54,9 očekávání trhu: 55,8 předchozí hodnota: 55,3 Bilance státního rozpočtu (srpen): aktuální hodnota: 15,6 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 25,0 mld. Popis trhu Pražská burza podobně jako včera postupně odevzdávala své zisky z první poloviny dne a nakonec končila v záporu. Dnešní pokles byl však spíše symbolického charakteru, když index PX oslabil 0,03% a dokázal se udržet nad hranicí 1020 bodů. Z denního maxima oslabil index o více jak 0,7%. Vývoj šel stejně jako včera proti dění na evropských trzích. S volatilním vývojem na měnovém trhu v závěru dne německý DAX posiluje o téměř 1%. Obrat ve vývoji na domácím trhu byl opět v režii bankovních titulů. Komerční banka se dopoledne obchodovala přes 975 Kč, končila však o více jak 10 Kč níže se ztrátou 0,27%. Kurz se dostal na nejnižší hodnoty od začátku srpna. Objem obchodů jako u jediného titulu přesáhnul u Komerční banky 100 mil. Kč. Erste se v zelených číslech udržet podařilo (+0,53%), z denních maxim však rovněž podstatně ustoupila. Ústup z denních maxim v závěru dne předvedl i ČEZ, který končil se ztrátou 0,24%. Největší ztrátu si připsaly akcie Fortuny, které oslabily o téměř 1%. Aktivita na titulu je však velmi nízká. Společnost dnes oznámila dokončení akvizice dalších rumunských aktiv. Pegas Nonwoves končil obchodování pod odkupní cenou se ztrátou 0,5%. Škoda, že odkup není realizován přímo přes trh, což by investorům usnadnilo jeho akceptaci a zároveň by podpořilo zobchodovaný objem. Na týdenní bázi pražská burza oslabila o 1,4% a zaznamenala nejvýraznější pokles od poloviny června. Podnikové zprávy Společnost Fortuna oznámila dokončení rumunských akvizic Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - konečný): aktuální hodnota: 59,3 očekávání trhu: 59,4 předchozí hodnota: 59,4 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): aktuální hodnota: 57,4 očekávání trhu: 57,4 předchozí hodnota: 57,4 Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (září): očekávání trhu: 27,2, předchozí hodnota: 27,4 11:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 % 11:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,5 % Popis trhu Německé akcie pokračovaly ve včerejším růstu. Index DAX si dnes připsal 0,9 % na 12163,96 bodů.Ve včerejším růstu zejména pokračovaly letecká společnost Lufthansa (LHA; +3,3 %) a technologická Infineon Technologies (IFX; +2,4 %). Dařilo se dnes také Deutsche Boerse AG (DB1; +1,7 %), energetické E.ON (EOAN; +1,4 %) a BASF (BAS; +1,3 %). Naopak včerejší zisky částečně vymazala televizní společnost ProSieben (PSM; -1,4 %). Dalšími tituly, které dnes na frankfurtské burze klesaly, byly akcie společností Deutsche Telekom (DTE; -0,3 %), Vonovia (VNA; -0,2 %) a Merck (MRK; -0,1 %). USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): aktuální hodnota: 156 tis. očekávání trhu: 180 tis. předchozí hodnota: 209 tis. / revize: 189 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): aktuální hodnota: 165 tis. očekávání trhu: 172 tis. předchozí hodnota: 205 tis. / revize: 202 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): aktuální hodnota: 36 tis. očekávání trhu: 8 tis. předchozí hodnota: 16 tis. / revize: 26 tis. Míra nezaměstnanosti (srpen): aktuální hodnota: 4,4 % očekávání trhu: 4,3 % předchozí hodnota: 4,3 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,1 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,6 % předchozí hodnota: 2,5 % Index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): aktuální hodnota: 52,8 očekávání trhu: 52,5 předchozí hodnota: 52,5 ISM ve výrobě (srpen): aktuální hodnota: 58,8 očekávání trhu: 56,5 předchozí hodnota: 56,3 Cenový index ISM (srpen): aktuální hodnota: 62,0 očekávání trhu: 62,0 předchozí hodnota: 62,0 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný): aktuální hodnota: 96,8 očekávání trhu: 97,5 předchozí hodnota: 97,6 Stavební výdaje (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -0,6 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -1,3 % / revize: -1,4 % Popis trhu Americké akcie uzavřely první zářijovou obchodní seanci a zároveň poslední seanci týdne s mírnými zisky. Podporu jim poskytla makrodata z průmyslu (ISM index ve výrobě) a která převážila nad slabšími čísly z trhu práce. Hlavní akciové indexy posílily o 0,1 – 0,2%. Dařilo se zejména energetickým firmám (+0,8%), sektoru základních materiálů (+0,4%) a spotřebitelskému sektoru (+0,5%). Mírně naopak oslabily utility (-0,3%), informační technologie (-0,2%) nebo zdravotnické firmy (-0,1%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl nezávislý těžař ropy a zemního plynu cabit Oil & Gas (COG +5,2%). Nejvíce naopak ztratil výrobce zdravotnických pomůcek Cooper Cos. (COO -6,0%), Firma včera zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Dařilo se zemnímu plynu (+0,7%), stříbru (+0,7%), mědi (+0,7%) nebo pšenici (+1,0%). Klesala naopak kukuřice (-0,7%). Ráchel KopúnováFio banka, a.s.ProhlášeníRáchel KopúnováFio banka, a.s.