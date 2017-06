Denní report - pátek 02.06.2017

ČR: ČEZ zpět pod 450 Kč, SRN: Německý DAX lámal rekordy, USA: Americké indexy rozšířily rekordní hodnoty a připsaly solidní ziskyPražská burza Hlavní zprávy HDP (q-q) (1Q - předběžný): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 1,3 % HDP (y-y) (1Q - předběžný): aktuální hodnota: 2,9 % očekávání trhu: 2,9 % předchozí hodnota: 2,9 % Popis trhu Pražská burza v první části dne rostla, když domácí trh reagoval na nová maxima v zámoří či v Německu. V průběhu odpoledne po horších než očekávaných makročíslech v USA však z denních maxim sestoupily především finanční tituly. Index PX tak nakonec uzavíral na červené nule u 1006 bodů. Erste se při dnešním maximu 875 Kč vracela zpět k 860 Kč (+0,5%). Moneta i Komerční banka nakonec stagnovaly. KB registrovala 130 mil. Kč objem, což stačilo na pozici nejaktivnějšího titulu dne. V kladných číslech stačila uzavřít pojišťovna VIG (+0,9%), jež korigovala včerejší propad. Akcie ČEZ nakonec neudržely úroveň 450 Kč a uzavíraly na 447,90 Kč (-0,8%). Přes -2% na 936 Kč korigoval směrem dolů Pegas. V červených číslech těsně nad 95 Kč zakončila také mediální CETV (-0,6%). Podnikové zprávy Novou nabídku na koupi elektrárny Počerady již Czech Coal nepodá, říká Tykač Erste revidovalo doporučení pro VIG na akumulovat s cílovou cenou 27 eur Německo Hlavní zprávy (eurozóna) PPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -0,3 % PPI (y-y) (duben): aktuální hodnota: 4,3 % očekávání trhu: 4,5 % předchozí hodnota: 3,9 % Očekávané události (Německo) 09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 55,2 09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): očekávání trhu: 57,3, předchozí hodnota: 57,3 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 56,2, předchozí hodnota: 56,2 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 56,8, předchozí hodnota: 56,8 Popis trhu Německá burza spolu s dalšími evropskými trhy v pátek rostla. Index DAX v rámci intradenního pohybu rozšířil historická maxima a zaznamenal zatím nejvyšší uzavírací hodnotu. Přes dvě procenta připsal Bayer (BAYN +2,1 %), Siemens (SIE +2,1 %) a dařilo se také společnosti Linde (LIN +2,0 %). S poklesem výnosů klesal bankovní sektor, Commerzbank (CBK -0,6 %), Deutsche Bank (DBK -0,1 %) a utility, např. RWE (RWE -0,3 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,4 %, nejvíce se dařilo surovinovým společnostem či zdravotnickému sektoru. USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen) aktuální hodnota: 147 tis. očekávání trhu: 173 tis. předchozí hodnota: 194 tis. / revize 173 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen) aktuální hodnota: -1 tis. očekávání trhu: 5 tis předchozí hodnota: 6 tis. / revize 11 tis. Míra nezaměstnanosti (květen) aktuální hodnota: 4,3 % očekávání trhu: 4,4 % předchozí hodnota: 4,4 % Průměrná hodinová mzda (m-m) aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,3 % / revize 0,2 % Průměrná hodinová mzda (y-y) aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,6 % předchozí hodnota: 2,5 % Očekávané události 14:30 Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,6 % 14:30 Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 3,0 % 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,0 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,9 16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (květen): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,5 16:00 Průmyslové objednávky (duben): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % Popis trhu Hlavním tématem páteční seance byl report z amerického trhu práce za květen. Po solidních datech ADP ze soukromého sektoru přišlo zklamání, americká ekonomika vytvořila „pouze“147 tis. pracovních míst (oček 175 tis.). Dolar v návaznosti na zprávu na páru s eurem prudce oslabil (EURUSD +0,6 %), klesly dluhopisové výnosy a výše zakončilo zlato (+0,9 %). Akciový trh posílen slabším dolarem však i v pátek pokračoval v růstu, indexy zakončily se solidními zisky, S&P 500 a Dow Jones připsaly 0,3 %, Nasdaq Composite 0,9 %. Rostly zejména technologické tituly či průmysl, méně se naopak dařilo energetickým či finančním společnostem, které stáhl níže pokles výnosů podobně jako v Evropě. Index VIX se opět pohyboval pod hranicí 10 bodů, tedy velmi nízko. Z konkrétních titulů lze jmenovat např. společnost Broadcom (AVGO) která mířila vzhůru po výsledcích, nebo Regeneron Pharmaceuticals (REGN) - rostla po datech o počtu nových předpisů léku na atopický ekzém Dupixent. Důležitou otázkou zůstává, zdali a do jaké míry květnový report ovlivní další zvyšování sazeb americkým Fedem. Zasedání FOMC je 14. června, do té doby bude však indikací o stavu ekonomiky spíše poskrovnu, členy Fedu pak čeká tradiční informační "půst". Páteční komentáře Patricka Harkera (Filadelfský Fed) a Roberta Kaplana (Dallas) výraznější indikace nepřinesly. Harker vyjádřil drobné obavy nad půjčkami (studentské, subprime), podle něj Fed důkladně monitoruje možný vznik bublin. Kaplan považuje v současné době stav blížící se plné zaměstnanosti, vyjádřil však obavu nad protekcionistickými tendencemi současné administrativy. Na informace o kontroverzním záměru prezidenta Trumpa odstoupit od Pařížské dohody o ochraně klimatu reagovala ropa poklesem. Podnikové zprávy Společnost Broadcom reportovala výsledky za 2Q nad konsensem trhu Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.