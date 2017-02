Denní report - pátek 03.02.2017

03.02.2017 22:16

ČR: Pražská burza posílila i v závěru týdne, tahounem se staly akcie O2, SRN: Německé akcie mírně v plusu, USA: Wall Street končí těsně pod rekordyPražská burza Očekávané události 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 8,6 % 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 7,9 % Popis trhu Pražská burza rostla v závěru týdne počtvrté v řadě a měřeno indexem PX posílila o 0,33% na 943 bodů. Nejvíce pomohl růst akcií O2, které si polepšily o 3,33% na 266 Kč. Růstovou sérii prodloužila Moneta Money Bank, když dnes přidala dalších 1,22% se závěrem těsně pod 87 Kč, při nejvyšším denním objemu 125 mil. Kč. Za celý týden je tak banka silnější o více jak 5%. Naopak Komerční banka zakončila mírně níže a to o -0,1% na 890 Kč, podobně i Erste Bank o -0,06% na 780 Kč. Čez stagnoval pod horní hranici krátkodobého obchodního pásma 430 Kč. Z menších emisí se dařilo Cme (+0,76%) a Kofole (+0,50%). Celkový zobchodovaný objem 435 mil. Kč zaostal za průměrem. Nicméně celý týden byl pro pražskou burzu úspěšný, když kumulativně posílila téměř o 1%. Podnikové zprávy Daniel Beneš v rozhovoru připustil rozdělení ČEZu, usnadnilo by to výstavbu jaderných bloků ČEZ údajně zvažuje prodej dceřiné firmy Škoda Praha Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): aktuální hodnota: 53,4 b. očekávání trhu: 53,2 b. předchozí hodnota: 53,2 b. Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný): aktuální hodnota: 54,8 b. očekávání trhu: 54,7b. předchozí hodnota: 54,7 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): aktuální hodnota: 53,7 b. očekávání trhu: 53,6 b. předchozí hodnota: 53,6 b. Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): aktuální hodnota: 54,4 b. očekávání trhu: 54,3 b. předchozí hodnota: 54,3 b. Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: -0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,6 % Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,5 % Očekávané události 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -2,5 % 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 3,0 % Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (únor): očekávání trhu: 16,6, předchozí hodnota: 18,2 Popis trhu Index DAX si připsal 0,2 % na 11651,49 b. Německý akciový index si dnes připsal jen mírný zisk. Nejvíce se dařilo akciím Continentalu (CON; +4,1 %) po zvýšeném doporučení od analytiků Goldman Sachs na „buy“ z „neutral“. Zisky si připsala také Deutsche Bank (DBK; +3,6 %), která tak umazala část včerejší 5,2% ztráty po výsledcích. Nedařilo se E.ONu (EOAN; -0,9 %) a HeidelbergCementu (HEI; -0,8 %). USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): aktuální hodnota: 227 tis. očekávání trhu: 175 tis. předchozí hodnota: 156 tis. / revize: 157 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden): aktuální hodnota: 237 tis. očekávání trhu: 175 tis. předchozí hodnota: 144 tis. / revize: 165 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden): aktuální hodnota: 5 tis. očekávání trhu: 5 tis. předchozí hodnota: 17 tis. / revize: 11 tis. Míra nezaměstnanosti (leden): aktuální hodnota: 4,8 % očekávání trhu: 4,7 % předchozí hodnota: 4,7 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: 2,9 % / revize: 2,8 % Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): aktuální hodnota: 55,6 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 55,1 b. Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): aktuální hodnota: 55,8 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 55,4 b. ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (leden): aktuální hodnota: 56,5 b. očekávání trhu: 57,0 b. předchozí hodnota: 57,2 b. / revize: 56,6 b. Průmyslové objednávky (prosinec): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -2,4 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -0,4 % předchozí hodnota: -0,4 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,8 % Popis trhu Americké akciové indexy se dnes obchodovaly se slušnými zisky. Hlavní index S&P 500 dokonce pošilhával po rekordních maximech. Nejsilnější růst za poslední týden podpořila slušná data z trhu práce, když ekonomika vytvořila nejvíc pravocních míst za 4 měsíce. Hlavní boost akciím však dodaly finanční tituly, které jako sektor rostly o slušná 2%. Za tímto růstem se skrývá zpráva, že Donald Trump hodlá zneplatnit známý Dodd-Frankův zákon, který významně reguloval tento sektor a je Obamovým dítkem. S výhledem na méně regulované zitřky vidí bankéři a jejich akcionáři šance na vyšší zisky a volnější ruce. Nejvíce roste banka Morgan Stanley, ale pozadu nezůstávají ani další giganti jako Goldman Sachs nebo JP Morgan. U ostatních titulů pozorujeme výrazný pohyb u akcií maloobchodního obra Macy´s, který ohlásil snahy o převzetí kanadského konkurenta Hudson´s Bay. Na opačné straně spektra pláčou investoři nad osudem akcií výrobce oblečení Hanesbrands, který po výsledcích zklamal ziskem a navíc ohlásil velmi špatný výhled. Podnikové zprávy Amazon představil slabší tržby za 4Q 2016, ze zisku za 1Q si výrazně ukousnou investice Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.

