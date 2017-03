Denní report - pátek 03.03.2017

03.03.2017 22:16

ČR: Pražská burza v závěru týdne mírně oslabila, SRN: Německý DAX uzavřel týden v mírné ztrátě, USA: Amerika končí na nulePražská burza Hlavní zprávy HDP (q-q) (4Q - předběžný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % HDP (y-y) (4Q - předběžný): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % Popis trhu Nejhorší výsledek zaznamenaly menší emise – Pegas díky prodejní objednávce v závěru dne oslabil o 1,8% na 830,8 Kč, výběr zisků po včerejším rally pak proběhl u akcií mediální spol. CETV (-1,59%), které se vrátily zpět pod hladinu 75 Kč. I přes dnešní zakolísání by ale růst s ohledem na nedávné výsledky ještě nemusel být u konce. Mírný zisk si nakonec připsala Komerční banka, která uzavřela silnější o 0,36% na 953,90 Kč, O2 ČR končilo o 0,26% výše na 270,70 Kč. Zajímavý průběh zaznamenaly akcie Unipetrolu – ty po mnohaleté přestávce nahlédly nad hladinu 220 Kč. Ta ale přiměla krátkodobé obchodníky k uzavírání tučných zisků z posledních týdnů a nakonec titul končil téměř beze změny na 217,60 Kč. Trvající příznivé sektorové marže a blížící se prezentace 5leté strategie (15.3.) bude jistě podporovat tržní aktivitu i v příštím týdnu. Podnikové zprávy Fitch zlepšila rating pro Erste z dosavadního BBB+ na A- Německo Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (m-m) (leden): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: -0,9 % Maloobchodní tržby (y-y) (leden): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: -1,1 % Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - konečný): aktuální hodnota: 54,4 b. očekávání trhu: 54,4 b. předchozí hodnota: 54,4 b. Složený index nákupních manažerů Markit/BME (únor - konečný): aktuální hodnota: 56,1 očekávání trhu: 56,1 b. předchozí hodnota: 56,1 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - konečný): aktuální hodnota: 55,5 b. očekávání trhu: 55,6 b. předchozí hodnota: 55,6 b. Složený index nákupních manažerů Markit (únor - konečný): aktuální hodnota: 56,0 b. očekávání trhu: 56,0 b. předchozí hodnota: 56,0 b. Maloobchodní tržby (m-m) (leden): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: -0,3 % / revize -0,5 % Maloobchodní tržby (y-y) (leden): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,1 % / revize 1,2 % Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (březen): očekávání trhu: 18,6, předchozí hodnota: 17,4 Popis trhu Německý index DAX po čtvrteční stagnaci zakončil týden poklesem o 0,32 % na 12021,33 b. Nejsilněji tahal index dolů výkon Deutsche Börse (DB11; -2,3 %). V pátek šéf LSE opět potvrdil, že problémy s požadavky Evropské komise okolo chystané fúze s Deutsche Börse pravděpodobně obchod zhatí. Deutsche Bank (DBK; -1,6 %) mírně zkorigovala ztráty, které v průběhu seance následovaly po zprávě o možnostech navyšování kapitálu banky. V pátek klesal také Linde (LIN; -1,6 %) či Merck (MRK; -1,2 %). Včerejší mírné zisky odevzdal Adidas (ADS; -1,1 %). Výraznějšímu poklesu indexu zabránily zejména akcie Commerzbank (CBK; +4,5 %). Ve čtvrtek společnost oznámila, že couvne od pokusu o koupi OLB. Podnikové zprávy Deutsche Bank bude podle Bloombergu jednat o možnostech navýšení kapitálu, akcie strmě padají Šéf LSE potvrdil, že k obchodu s Deutsche Börse nedojde pokud Evropská komise nezmění požadavky USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - konečný): aktuální hodnota: 53,8 očekávání trhu: 54,0 předchozí hodnota: 53,9 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - konečný): aktuální hodnota: 54,1 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 54,3 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (únor): aktuální hodnota: 57,6 očekávání trhu: 56,5 předchozí hodnota: 56,5 Očekávané události 16:00 Průmyslové objednávky (leden): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,3 % 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,8 % 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 % Popis trhu Americké akcie dnes táhly dolů především tituly realitních společností, čemuž příspívá rostoucí pravděpodobnost rostoucích sazeb ještě tento měsíc. Dnes totiž bylo na programu několik projevů představitelů FEDu. Tou hlavní osobou byla předsedkyně Janet Yellen. Ta sic nejednoznačně, ale přeci jen naznačila, že růst sazeb se nebude odkládat, protože hospodářství vykazuje již delší dobu slušnou a především stabilní výkonnost. Zmínila rovněž zlepšení na trhu práce a uspokojivou míru inflace. Yellen znovu potvrdila, že očekává tři růstové skoky v sazbách pro rok 2017. jako jsou rostoucí sazby pro realitní trh špatné, tak jsou dobré pro trh financí. A tak se do čela rostoucích sektorů dnes stavily banky. Nedobrý den zažili maloobchodníci. Macy´s (M -5,93%), nebo Urban Outfitters(URBN -3,82%). Těchto poklesů dnes využili naši makléři pro vstup do pozice na retailovém ETF XRT. Zajímavý příběh písala i dnes sociální síť Snapchat (SNAP +10,56%), které svou valuací je 2,5x větší než Twitter. Mimo důležitých projevů bylo dnes na programu jen pár méně závažných makrodat v čele s indexem nákupních manažerů. Na měnovém trhu projev Yellenové nepřesvědčil načež dolar oslabil o 0,75% a obchodoval se nad hranicí 1,06 na páru s EURem. Podnikové zprávy Výsledky společnosti Costco ve 2Q zaostaly za odhady a obnovily obavy ohledně vývoje v maloobchodu Autodesk představil výsledky za 4Q, transformace obchodního modelu pokračuje František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.