Denní report - pátek 04.08.2017

04.08.2017 22:11

ČR: Erste táhla pražskou burzu na letošní maxima, SRN: Německé akcie v závěru týdne posílily, USA: Zámoří končí v zeleném, Dow Jones na novém osobním rekordu Pražská burza Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (y-y) (červen): aktuální hodnota: 4,5 % očekávání trhu: 5,5 % předchozí hodnota: 5,3 % Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen): aktuální hodnota: 6,6 % očekávání trhu: 5,6 % předchozí hodnota: 5,7 % Očekávané události 09:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,7 % 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: 7,0 %, předchozí hodnota: 8,1 % 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červen): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 14,3 mld Popis trhu Pražská burza předvedla velmi povedený závěr týdne. Index PX po několikadenním testování hranice 1015 bodů přes tuto úroveň prošel a rychle se posunul o 10 bodů výše. Závěrečná hodnota indexu 1026,21 bodů je v těsné blízkosti letošního maxima. Při zohlednění vyplacených dividend jsou domácí akcie na letos nejvyšších cenách. Růst indexu o 0,85% je nejvýraznějším pozitivním pohybem za posledních 7 týdnů. Zobchodovaný objem dosáhl 463 mil. Kč. Tahounem růstu byly akcie Erste Group, které posílily o 3,09% a dostaly se na nejvyšší hodnoty od roku 2008. Společnost reportovala lepší než očekávané výsledky. Ziskovost je tažená velmi nízkými náklady na riziko, pozitivem je růst úrokové marže. Přes silnou první polovinu roku vedení ponechalo výhled ziskovosti, v konferenčním hovoru ale byl vysloven předpoklad jeho překonání. Na letošní maxima se dostala i Komerční banka, kurz dnes posílil o 0,73%. Z bankovní trojice nadále zaostává Moneta (-1,07%), která bude své výsledky prezentovat v průběhu příštího týdne. Pozitivní sentiment s růstem úrokových sazeb se zde tolik neprojevuje, když Moneta má méně depozit, z kterých by ji mohl plynout vyšší výnos. ČEZ opět zavíral pod hranicí 400 Kč (+0,33%). Energetická společnost zveřejňuje své výsledky rovněž v průběhu příštího týdne. Z menších emisí předvedla nejlepší výkonnost fortuna (+1,28%), v červených číslech naopak zavírala mediální CME (-0,83%). Podnikové zprávy Erste Group: Výsledky hospodaření za 2Q/17 KB: Informace z konferenčního hovoru Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 2Q 2017 Německo Hlavní zprávy Podnikové objednávky (m-m) (červen): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 1,1 % Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): aktuální hodnota: 5,1 % očekávání trhu: 4,4 % předchozí hodnota: 3,7 % / revize: 3,8 % Očekávané události 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,2 % 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 5,0 % Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (srpen): očekávání trhu: 27,5, předchozí hodnota: 28,3 Popis trhu Německý DAX uzavřel týden růstem. Po dvou předešlých ztrátových seancí se německým akciím podařilo korigovat ztráty. Index uzavřel růstem o 1,15 % na 12294,99 b. Růstu pomohl i silnější dolar, který odpoledne posílil po silných datech z amerického trhu práce (EUR/USD -0,94 %). Největším růstem uzavřely Infineon Technologies (IFX; +3,8 %) a Adidas (ADS; +3,5 %), který pokračoval ve včerejším růstu. Výrazně posilovaly také energetická společnost E.ON (EOAN; +3,4 %) a automobilka BMW (BMW; +2,5 %). Dařilo se také Commerzbank (CBK; +3,5 %). Rostla i pojišťovna Allianz (ALV; 1,4 %), která dnes reportovala výsledky. Pojišťovací koncern pozitivně překvapil na úrovni tržeb i zisku. Ztrátově dnes uzavřely jen dvě firmy. Po včerejších výsledcích pod očekáváními klesají akcie průmyslového konglomerátu Siemens (SIE; -0,8 %). Mírným poklesem uzavřela také společnost Merck (MRK; -0,3 %). Podnikové zprávy Německá pojišťovna Allianz překonala očekávání USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec): aktuální hodnota: 206 tis. očekávání trhu: 180 tis. předchozí hodnota: 222 tis. / revize: 231 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec): aktuální hodnota: 205 tis. očekávání trhu: 180 tis. předchozí hodnota: 187 tis. / revize: 194 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec): aktuální hodnota: 16 tis. očekávání trhu: 5 tis. předchozí hodnota: 1 tis. / revize: 12 tis. Míra nezaměstnanosti (červenec): aktuální hodnota: 4,3 % očekávání trhu: 4,3 % předchozí hodnota: 4,4 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,2 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,4 % předchozí hodnota: 2,5 % Popis trhu V americe se dnes na indexu dow Jones opět přepisovaly rekordy. Za dnešním růstem stojí silná makrodata z trhu práce, především pak report o vyšším přírůstku pracovních míst s vyloučením zemědělství. Po zveřejnění tohoto reportu začal silně posilovat dolar a alespoň částečně tak kompenzuje tristní výkonnost posledních týdnů. Posílení je však impozantní, o více než 1,2%. Za růstem měny stojí spekulace, že i díky silným datům z thu práce nebo červencové spotřebitelské důvěře, by mohla federální banka ještě letos přistoupit k dalšímu zvyšování sazeb (na prosincové zvýšení je nyní zhruba 40% pravděpodobnost dle odhadu analytiků). Americké investory i nadále zajímá kauza s údajným ruským ovlivňováním voleb. Nejde ani tak o fakt, že se to mohlo dít, ale že v takovém případě by Trump měl značné potíže minimálně prosadit program (kvůli ztrátě podpory republikánů) a nebo spíše, že by musel odstoupit. Podíváme-li se na sektory, vidíme růst bank a těžařů (díky znovuzrozené ceně ropy). Naopak nejvíce klesaly utility. U jednotlivých akcií pozorujeme zajímavé pohyby u akcií mediálního domu Viacom. Ačkoliv firma výsledky v tržbách a zisku překonala odhady, tak investoři negativně hodnotí pokles předplatitelů kabelových služeb o 3%. Hegemona sektoru Netflix (NFLX -0,18%), který v červenci rostl o 25%, tato zpráva nerozhodila. I přes dobré výsledky se nedařilo hernímu vývojáři Activision Blizzard. Jen letos akcie vzrostly o 44% a skoro by dalo říci, že zmlsaným investorům nestačí překonání odhadů na tržbách i zisku a dokonce ani navýšený výhled. Podnikové zprávy Americký potravinový konglomerát Kraft Heinz reportoval výsledky za 2Q 2017, zisk překonal očekávání Herní studio Activision Blizzard reportovalo pozitivní výsledky a navýšilo výhled