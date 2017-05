Denní report - pátek 05.05.2017

05.05.2017 22:16

ČR: Pražská burza se vymanila z denních ztrát a končí v plusu, SRN: Německé akcie rostly po čtvrté v řadě, USA: S&P 500 nové maximum. Trhy v USA rostly.Pražská burza Očekávané události (9. 5.) 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 1,1 % 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 0,6 % 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (březen): očekávání trhu: 19,3 mld., předchozí hodnota: 17,9 mld. 10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $131,1 mld. Popis trhu Pražská burza krátce po openu oslabovala až -1% a pohybovala se nad úrovni 990 bodů, nicméně postupně ztrátu odmazávala, aby nakonec zakončila seanci v plusu. Index PX si polepšil o 0,42% a uzavřel na hodnotě 1 005. Stalo se tak především po obratu na Erste Bank, která byla po dnešním výsledkovém reportu značně volatilní. Rakouská banka při denních minimech ztrácela až -3,5% a obchodovala se u 835 Kč, aby nakonec uzavřela s mírným ziskem na 867 Kč (+0,24%). Index PX dále těžil z nárůstu pojišťovny Vig (671 Kč +1,88%) a Komerční banky (949 Kč +0,66%). Nad úroveň 100 Kč se vrátilo mediální Cme (+3,16%). Výše uzavřel i Philip Morris (13 749 Kč +1,24%) a Unipetrol (+0,32%). Čez stagnoval pod 430 Kč. Naopak nedařilo se Fortuně, když odepsala -1,06%. V týdenním vyjádření zakončila pražská burza nepatrně slabší. Podnikové zprávy Erste Group: Výsledky hospodaření za 1Q/17 HSBC zvyšuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 1130 Kč při stávajícím nákupním doporučení Německo Očekávané události (Německo) (8. 5.) 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 3,4 % 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 4,6 % Očekávané události (eurozóna) (8. 5.) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (květen): očekávání trhu: 25,2, předchozí hodnota: 23,9 Očekávané události (Německo) (9. 5.) 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 2,2 % 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 % 08:00 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: 23,0 mld., předchozí hodnota: 19,9 mld. 08:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 24,9 mld., předchozí hodnota: 20,4 mld. 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 % 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -1,6 % Popis trhu Index DAX si připsal 0,55 % na 12716,89 b. Německé akcie otevřely v záporu, i po čtvrté v řadě se jim ve zkráceném týdnu však pořadilo uzavřít v plusu. Vzpruhu evropským akciovým trhu poskytla čísla z amerického trhu práce, po kterých akciové indexy obrátily do kladných čísel. Nejvíce si v pátek připsaly akcie Linde (LIN; +2,4 %), BMW (BMW; +2,1 %) a ThyssenKruppu (+2,0 %). Přes procento odepsaly pouze akcie E.ONu (EOAN) po sníženém doporučení od HSBC. USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): aktuální hodnota: 211 tis. očekávání trhu: 190 tis. předchozí hodnota: 98 tis. / revize: 79 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): aktuální hodnota: 194 tis. očekávání trhu: 188 tis. předchozí hodnota: 89 tis. / revize: 77 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): aktuální hodnota: 6 tis. očekávání trhu: 10 tis. předchozí hodnota: 11 tis. / revize: 13 tis. Míra nezaměstnanosti (duben): aktuální hodnota: 4,4 % očekávání trhu: 4,6 % předchozí hodnota: 4,5 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,1 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,7 % předchozí hodnota: 2,7 % / revize: 2,6 % Očekávané události (9. 5.) 12:00 Optimismus malých firem NFIB (duben): očekávání trhu: 104,0, předchozí hodnota: 104,7 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5743 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 % Popis trhu Americké trhy uzavřely v kladných číslech. Index S&P dokonce na novém historickém maximu a těsně pod metou 2400 bodů! Událostí dne byla makrodata z trhu práce. Report naznačil na první pohled uspokojivý trend většího než očekávaného přírůstku nových pracovních míst. Trhy si ale všímaly jiné hodnoty a tím je tempo růstu mezd. Tam došlo k mírnému zklamání. Jde situaci kdy před červnovým zasedáním FED se takřka na 100% očekává zvýšení sazeb. Na trhu asi došlo k lehkému zmírnění optimismu. Vyjádřeno čísly, americký dolar oslabil opět k hranici 1,1 vůči euru. Včerejší událostí číslo jedna byl pád ceny ropy pod 44 USD za barel. Dnes došlo ke vzpamatování ceny o 2,45%. Stále se však nachází pod 47 dolary. Z jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo základním materiálům, energetikám a telekomunikacím. Klesal finanční sektor. Z velkých společností oslabilo IBM (IBM -2,67%), kde Warrent Buffet oznámil prodej části svého podílu. Nad 300 USD se opět podívala Tesla (TSLA +3,56%). Velmi blízko historicky nejvyšší ceny a nejvyšší tržní hodnoty je Apple (AAPL +1,47%), který pošilhává po 150 dolarech za kus. Britský maloobchodní řetězec Marks&Spencer Plc. (MAKSY +5,29%) rostl po oznámení akvizice nového šéfa do vedení společnosti. Podnikové zprávy Buffetův holding Berkshire Hathaway prodal třetinu podílu ve společnosti IBM Vývojář her Activision Blizzard dosáhl rekordních výsledků za 1Q Avon v 1Q dosáhl ztráty, akcie se propadly o pětinu