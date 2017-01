Denní report - pátek 06.01.2017

06.01.2017 22:50

ČR: Pražská burza zakončila týden růstově, SRN: Německá burza uzavřela týden v plusu, USA:Index Dow Jones uzavřel páteční seanci posílením o 0,32% na 19 963,8 b.Pražská burza Popis trhu Po včerejší stagnaci se dnes pražská burza vrátila k růstu a přidala 0,37% na 937 bodů. Celkově byl první obchodní týden v roce 2017 úspěšný, když si index PX polepšil o více jak 1,5%. Rakouské finanční emise zakončily s mírnými zisky, nicméně při velmi nízké likviditě poté, co primární trh ve Vídni byl z důvodu svátku uzavřen. Erste Bank tak při objemu pouze 8 mil. Kč zakončila silnější o 0,34% na 794 Kč a Vig přidal 0,41% na 611 Kč. Nejvíce však se dařilo Komerční bance, která zaznamenala největší denní objem 111 mil. Kč a posílila o 0,94% těsně pod metu 900 Kč. V zisku zakončila i Moneta Money Bank a to 0,49% se závěrem pod 83 Kč. Čez přerušil dvoudenní pokles a zakončil bez výraznější změny nad 420 Kč (+0,14%). V záporném teritoriu zakončilo Cme (-0,45%) a po předchozích ziscích nepatrně ztrácely akcie O2 (-0,22%). Podnikové zprávy Doplnění: Pegas Nonwovens stahuje akcie z Varšavské burzy a bude realizovat jejich odkup Německo Hlavní zprávy (Německo) Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): aktuální hodnota: -1,8 % očekávání trhu: -0,9 % předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,5 % Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): aktuální hodnota: 3,2 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: -1,0 % / revize: -0,8 % Podnikové objednávky (m-m) (listopad): aktuální hodnota: -2,5 % očekávání trhu: -2,4 % předchozí hodnota: 4,9 % / revize: 5,0 % Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: 3,6 % předchozí hodnota: 6,3 % Hlavní zprávy (eurozóna) Ekonomická důvěra (prosinec): aktuální hodnota: 107,8 očekávání trhu: 106,8 předchozí hodnota: 106,5 / revize: 106,6 Indikátor obchodního klimatu (prosinec): aktuální hodnota: 0,79 očekávání trhu: 0,47 předchozí hodnota: 0,42 / revize: 0,41 Důvěra v průmyslu (prosinec): aktuální hodnota:0,1 očekávání trhu: -0,4 předchozí hodnota: -1,1 Důvěra ve službách (prosinec): aktuální hodnota:12,9 očekávání trhu: 12,0 předchozí hodnota:12,1 / revize: 12,2 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): aktuální hodnota: -5,1 očekávání trhu: -5,1 předchozí hodnota: -5,1 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): aktuální hodnota: -0,4 % očekávání trhu: -0,4 % předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,4 % Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 3,0 % Očekávané události (Německo) 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,3 % 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,2 % 08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 20,4 mld., předchozí hodnota: 19,3 mld. 08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 22,1 mld., předchozí hodnota: 18,4 mld. 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 % 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,3 % Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (leden): očekávání trhu: 42867, předchozí hodnota: 10,0 11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 9,8 %, předchozí hodnota: 9,8 % Popis trhu Na frankfurtské burze se v pátek dařilo společnosti Continental (CON +1,0 %), SAP (SAP +1,1 %) nebo Siemens (SIE +0,8 %). Ve ztrátě byla naopak Lufthansa (LHA -3,1 %) poté, co analytici banky UBS snížili hodnocení na "sell" (předchozí "neutral"). V záporu bylo také RWE (RWE -1,5 %) po oznámení prodloužení odstávky reaktoru C JE Gundremmingen. Třetici nejslabších doplnila společnost Linde (LIN -0,8 %). Úvodní týden roku index DAX zakončil se ziskem jednoho procenta. USA Hlavní zprávy Obchodní bilance (listopad): aktuální hodnota: -$45,2 mld. očekávání trhu: -$45,4 mld. předchozí hodnota: -$42,6 mld. / revize: 42,4 mld. Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): aktuální hodnota: 156 tis. očekávání trhu: 175 tis. předchozí hodnota: 178 tis. / revize: 204 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): aktuální hodnota: 144 tis. očekávání trhu: 170 tis. předchozí hodnota: 156 tis. / revize: 198 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): aktuální hodnota: 17 tis. očekávání trhu: 0 tis. předchozí hodnota: -4 tis. / revize: -7 tis. Míra nezaměstnanosti (prosinec): aktuální hodnota: 4,7 % očekávání trhu: 4,7 % předchozí hodnota: 4,6 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: -0,1 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,9 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: 2,5 % Průmyslové objednávky (listopad): aktuální hodnota: -2,4 % očekávání trhu: -2,3 % předchozí hodnota: 2,7 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): aktuální hodnota:-4,5 % očekávání trhu: -4,6 % předchozí hodnota: -4,6 % Popis trhu Americké akciové trhy otevřely páteční seanci v kladném teritoriu. V hledáčku investorů byla dnes odpoledne data, která informovala o tvorbě nových pracovních míst US ekonomiky. Podle vládních statistik americká ekonomika v prosinci vytvořila celkem 156 000 nových pracovních míst proti listopadovým 204 000 míst. Celkově trh očekával rozmezí 178 – 185 000 nových pracovních míst. US ekonomika tak zaostala výrazněji za odhadem. Můžeme tedy říci, že největší ekonomika světa v roce 2016 vytvořila 2,2 mil. nových pracovních míst. Lze tedy konstatovat, že US ekonomika vytvořila o 500 000 méně pracovních míst proti roku 2016. Z hlavních sektorů zdravotní péče v prosinci vytvořila 43 000 nových pozic, restaurace a bary 30 000. Výroba přidala 17 000 nových míst proti listopadovému poklesu o 7 000.. Maloobchod vytvořil 6 300 nových míst. Soukromý sektor vytvořil 144 000 nových míst a vládní sektor 12 000. Po dobu prezidentského mandátu Baracka Obamy ekonomika vytvořila zhruba 11 mil. nových pracovních míst. Na zveřejněná data zaměstnanosti a také objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, která byla v listopadu revidována níže o -4,5% reagovala cena zlata, jež se posunula proti včerejšímu závěru níž o necelých 8,5 USD tj. na úrovni kolem 1 172 USD/Troj. unci. Tato situace nevyhovovala akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp ( ABX ) uzavřely níž o -3,35% a konkurenční Eldorado Gold Corp. ( EGO ). -5,7%. Za pozornost stály akcie Fiat Chrysler ( FCAU ), kde management italského výrobce automobilů vyjádřil větší jistotu v úspěšné dosažení cílů stanovených pro rok 2018. Cíle se zdají být poměrně ambiciózní, jelikož zahrnují 5,5 mld. EUR čistého zisku ( což je téměř dvojnásobek roku 2015 ) a proměnu 5 mld. EUR čistého dluhu na 4 mld. částku peněz. V současné době se Fiat potýká s nízkým cashflow a vysokým zadlužením, které brání dalšímu rozvoji společnosti. Management však vidí jasný směr v přechodu k profitabilnějším modelům aut, jako například Jeep SUV a Dodge Ram, které by mohly naplnit stanovené cíle. Na základě těchto zpráv analytici Goldman Sachs zvýšili cílovou cenu akciím na 17,5 USD z 10,6 USD s doporučením „ koupit“. Akcie uzavřely silnější o více než 6 % . Z farmaceutického sektoru nepotěšila akcionáře Teva Pharmaceuticals ( TEVA ), když společnost snížila odhad zisku na letošní rok na rozmezí 4,9 - 5,3 USD na akcii. Podle dostupných zpráv je na vině složitá situace na trhu s generickými léčivy, kde je Teva jedním z největších výrobců na světě. Akcie Teva uzavřely pod silným prodejním tlakem slabší o více než -7,5 %. K akciím Tevy se přidaly také akcie konkurenční farmaceutické společnosti Regeneron Pharmaceuticals (REGN), které oslabily o -5,7% a také farmaceutická spol. Endo International ( ENDO ), jež uzavřela obchodování slabší o -5,5% . Naopak v biotechnologickém sektoru se dařilo akciím Amgen ( AMGN ), které přidaly více než 3 %.