Denní report - pátek 07.04.2017

07.04.2017 22:16

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a v závěru týdne posílila, SRN: Německé akcie uzavřely týden s mírnou ztrátou, USA: Nepatrná ztrátaPražská burza Popis trhu Západoevropské trhy v závěru týdne ztrácely, když nervozitu přinesl vojenský zásah USA v Sýrii. Pražská burza však negativnímu sentimentu odolala a měřeno indexem PX posílila o 0,42% na 984 bodů. Čez se vrátil nad důležitou úroveň podpory 430 Kč (+0,56%) poté, co analytici HSBC zvýšili doporučení na držet z předchozího redukovat se zvýšením cílové ceny na 410 Kč ze 400 Kč. Výše se vydala Komerční banka (956 Kč +1,92%) a v růstu pokračovala Moneta Money Bank (+0,46%), když obě banky čeká příští týden rozhodné datum pro výplatu tučné dividendy. Několikaletá maxima dále navýšily akcie O2 (291 Kč +1,04%) a Philip Morris (13 973 Kč +0,89%), což jsou emise, u kterých se výplata dividendy taktéž přibližuje. Z menších titulů se dařilo Fortuně (+0,66%) a Pegasu (+0,53%). Naopak na mírně ztrátě Erste Bank o -0,11% a Vigu o -1,11% (606 Kč) se podepsal pokles finančního sektoru na západoevropských trzích a částečně posilující koruna. V záporném teritoriu uzavřel rovněž Unipetrol (-1,24% 230 Kč). Celkový zobchodovaný objem byl nadprůměrný a to 742 mil. Kč. V rámci celého týdne zakončila pražská burza s mírným ziskem. Podnikové zprávy HSBC zvyšuje doporučení pro ČEZ na "držet", cílová cena 410 Kč Pojišťovna VIG umístila na trhu 30leté dluhopisy o objemu 200 mil. eur Německo Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (duben): očekávání trhu: 21,0, předchozí hodnota: 20,7 Popis trhu Index DAX odepsal 0,08 % na 12 221,61 b., oproti minulému pátku poklesl o necelé procento. Nejvíce se dařilo společnosti HeidelbergCement (HEI +1,1 %), dále realitní Vonovii (VNA +0,6 %) a rostl také Adidas (ADS +0,8 %). Naopak klesala Lufthansa (LHA -2,2 %) a s poklesem dluhopisových výnosů se níže pohybovaly také banky, Deutsche Bank (DBK -1,2 %) a Commerzbank (CBK -1,0 %). Index Stoxx Europe 600 uzavřel na zelené nule, nejsilnější složkou byly energetické a nemovitostní společnosti. Podnikové zprávy Dividendy německých akcií z indexu DAX 30 v roce 2017 USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst mimo zemědělství (březen): aktuální hodnota: 98 tis. očekávání trhu: 180 tis. předchozí hodnota: 235 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (březen): aktuální hodnota: 89 tis. očekávání trhu: 170 tis. předchozí hodnota: 227 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (březen): aktuální hodnota: 11 tis. očekávání trhu: 17 tis. předchozí hodnota: 28 tis. Míra nezaměstnanosti (březen): aktuální hodnota: 4,5 % očekávání trhu: 4,7 % předchozí hodnota: 4,7 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (březen): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,3 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (březen): aktuální hodnota: 2,7 % očekávání trhu: 2,7% předchozí hodnota: 2,8% Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,4 % Popis trhu US indexy se po nočních raketových útocích na Sýrii a slabších datech z trhu práce překvapivě obchodovaly v relativně úzkém pásmu kolem nuly. Open byl slabší, když indexy oslabovaly v rozmezí 0,3% - 0,4%. V průběhu dne se situace vylepšila a indexy si připisovaly mírné zisky, v samotném závěru se však opět dostaly do červených čísel. Ztráta všech tří hlavních indexů byl však spíše symbolická a nepřesáhla 0,1%. V rámci sentimentu byl částečně patrný ústup investorů k bezpečnějším aktivům. Na trhu se dařilo zlatu, vyšší zájem byl rovněž i o dluhopisy a akciové tituly s vyšším dividendovým výnosem. Dílčím zklamáním pro investory byl dnes report z trhu práce. Nezaměstnanost sice poklesala, ale počet nově vytvořených míst byl podstatně slabší. Za slabším číslem však byl částečně faktor špatného počasí a bouře v severovýchodní části USA, což statistiku ovlivnilo. Detailnější pohled na trh práce nadále nabízí poměrně optimistickou situaci, což se rovněž projevilo na trhu a data nevyvolala nakonec tak výrazně negativní reakci, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na komoditních trzích se kromě zlata dařilo i ropě (+1%), která těží z napětí v regionu důležitém pro těžbu. Samotné akcie ropných společností a dodavatelů zařízení však z vyšších cen nedokázaly nic vytěžit a sektor celkově oslabil o 0,4%. Hrozba vojenského konfliktu nahrávala dodavatelům zaměřených na obranou a vojenskou techniku. Akcie Raytheon posílily o 1,5%, Lockheed Martin přidal 1,2%. Pokles výnosů na dluhopisovém trhu se sice v závěru dne zastavil a přišel obrat, finanční sektor se však ze ztrát nedostal a zůstal v červených číslech (-0,3%).