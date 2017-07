Denní report - pátek 07.07.2017

07.07.2017 22:26

ČR: Pražská burza končí zkrácený obchodní týden růstem, SRN: Německý trh uzavřel týden s mírnou ztrátou, USA:Index Dow Jones uzavřel seanci v kladném teritoriu.Pražská burza Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (y-y) (květen): aktuální hodnota: 5,3 % očekávání trhu: 4,1 % předchozí hodnota: -0,3 % Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (květen): aktuální hodnota: 5,7 % očekávání trhu: 4,0 % předchozí hodnota: 2,7 % Stavební výroba (y-y) (květen): aktuální hodnota: 4,7 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 4,0 % Průmyslová výroba (y-y) (květen): aktuální hodnota: 8,1 % očekávání trhu: 3,5 % předchozí hodnota: -2,5 % Popis trhu V seanci vložené mezi volné dny se vyvíjela pražská burza pozitivně a měřeno indexem PX přidala 0,55% na 992 bodů. Dařilo se především pojišťovně Vig (678 Kč +3,12%), která dorovnávala růsty z primárního trhu ve Vídni v době, kdy byly v ČR svátky a burza uzavřena. Podobně i Erste Bank, která si polepšila o 0,52% na 908 Kč, při denním maximu 920 Kč (+1,81%). S pozitivním vývojem finančního sektoru se zvedly i akcie Moneta Money Bank (77 Kč + 1,32%), naopak Komerční banka zaostala a odepsala -0,59% na 912 Kč. Po dopoledním nerozhodném vývoji si nakonec polepšil Čez o 0,86% na 397 Kč, když cena el. energie na rok 2018 v SRN stoupala pošesté v řadě. Nejslabší emisi byla mediální Cme, které padla o -4,21% pod 94 Kč po včerejším poklesu technologických titulů na Nasdaqu. Ve zkráceném obchodním týdnu tak byly všechny tři seance v Praze růstové a index PX souhrnně přidal přes 1%. Podnikové zprávy ČEZ kupuje společnost Elevion od Deutsche Private Equity (+komentář analytika) Německo Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): aktuální hodnota:1,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,7 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): aktuální hodnota: 5,0 % očekávání trhu: 4,0 % předchozí hodnota: 2,9 % / revize: 2,8 % Očekávané události (Německo) 08:00 Obchodní bilance (květen): očekávání trhu: 18,5 mld., předchozí hodnota: 18,1 mld. 08:00 Běžný účet platební bilance (květen): očekávání trhu: 16,2 mld., předchozí hodnota: 15,1 mld. 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,9 % 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,2 % Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (červenec): očekávání trhu: 28,0 Popis trhu Německý DAX se v poslední seanci týdne pohyboval v mírném záporu, uzavřel s poklesem 0,03 %. Nejztrátovější akcií byla televizní ProSieben (PSM -2,2 %), ThyssenKrupp (TKA -1,1 %). Zisky z průběhu týdne mírně korigovaly banky, Commerzbank (CBK -0,85 %) a Deutsche Bank (DBK -0,6 %). Rostly naopak utility, RWE (RWE +2,5 %) a E.ON (EOAN +1,9 %) spolu s Lufthansou (LHA 1,1 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,2 %. Nejvíce klesala energetika a sektor těžby. USA Hlavní zprávy Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): aktuální hodnota: 222 tis. očekávání trhu: 177 tis. předchozí hodnota: 138 tis. / revize: 152 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): aktuální hodnota: 187 tis. očekávání trhu: 170 tis. předchozí hodnota: 147 tis. / revize:159 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): aktuální hodnota: 1 tis. očekávání trhu: 5 tis. předchozí hodnota: -1 tis. / revize: -2 tis. Míra nezaměstnanosti (červen): aktuální hodnota: 4,4 % očekávání trhu: 4,3 % předchozí hodnota: 4,3 % Očekávané události Popis trhu Index Dow Jones se pohybuje v zeleném teritoriu. Americké akciové trhy v páteční obchodní seanci zkráceného týdne se pohybovaly v růstové rovině. Index Dow Jones přidal 0,46% a Index S&P 500 posílil o 0,65%. I přes tento růst byly americké akciové trhy mírně v zákrytu nebo se pohybovaly celkově spíše jižním směru. Celkovou nejistotu přinášejí představitelé FEDu, kteří nejsou jednotní ohledně inflačního výhledu. Někteří z členů aktuální zpomalení inflace vnímají jako dočasný vývoj způsobený specifickými faktory a část zaujímá stanovisko déletrvajícího procesu. Nejednotnost panovala také v pohledu na načasování procesu snižování bilance, kde někteří by to chtěli oznámit co nejdříve a ostatní už během roku. Dnes odpoledne byl reportován údaj ohledně počtu pracovních míst v USA v červnu, který ukázal nárůst o 222 000, když odhad analytiků byl 178 000 pracovních míst. Údaj výrazně předčil očekávání trhu. Na základě tohoto údaje došlo k oslabování ceny žlutého kovu, který ztratil 1,1% a pohyboval se na ceně 1210,5 USD/Troj. unci. Z těchto důvodů se dnes nedařilo akciím v těžebním sektoru zlata a tak největší kanadský těžař Barrick Gold Corp. ( ABX ) ztratil více než 2,3% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) si také odepsal necelá 1,8%. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold ( EGO ), kde titul obchodova s více než 5% ztrátou. Nedařilo se dnes také cenám černého zlata a i když včera energetický úřad v USA ( EIA ) reportoval pokles zásob ropy za minulý týden o 6,3 mil. barelů, tak si ropa nedokázala najít cenu podpory a i dnes pokračovala v prudkém propadu. WTI dnes ztratila necelá 3% a pohybovala se na úrovni 44,2 USD/barel. Z tohoto pohledu už někteří analytici mluví o medvědím trendu. Tato situace nevyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak se nedařilo akciím těžaře Transocean ( RIG ), který těží ropu převážně z vrtných plošin v oceánu a titul oslabil o necelá 3,5%, dále Marathon Oil Corp. ( MRO ), který klesl o 1,7% a s více než 0,5% ztrátou obchodovaly akcie Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) a také Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou více než 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež obchodovaly se ztrátou necelých 0,4%. Titulu dnes analytici Wells Fargo snížili cílovou cenu na 72 USD z 93,5 USD. Podobně také dnes analytici Wells Fargo ohodnotili akcie konkurenční společnosti Halliburton ( HAL ) a snížili cílovou cenu na 51 USD ze 62 USD. Akcie Halliburton ( HAL ) uzavřely ztrátou necelé 1%. Naopak z technologického sektoru se dnes dařilo akciím Microsoftu ( MCFT ), když společnost informovala, že zruší cca 3 000 pracovních míst a redukuje některé náklady. Akcie uzavřely zhodnocením více než 1%. Dařílo se také akciím konkurenční společnosti Apple ( AAPL ) 1% a akciím výrobce mobilních telefonů a securitního softwaru pro automobily společnosti BlackBerry ( BBRY ) s nárůstem 1,40%. Index Dow Jones dnes posiloval také díky bankovnímu sektoru, kde akcie Citigroup ( C ) obchodovaly výš o necelé 1%, ale nakonec uzavřely seanci zhodnocením jen o 0,25% a akcie konkurenční Bank of America ( BAC ) podobně jen výš o necelých 0,3%. Necelé 1% si připsaly akcie německé Deutsche Bank ( DB ) Po předchozích výsledcích ohledně růstu tržeb atakovaly hranici 58 USD akcie výrobce sportovního oblečení , vybavení pro sport a obuv, společnost NIKE ( NKE ). Akcie uzavřely silnější o necelých 0,8%. Podnikové zprávy Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.