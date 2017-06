Denní report - pátek 09.06.2017

09.06.2017 23:16

ČR: Pražská burza v závěru týdne mírně zpevnila, SRN: Německé akcie zaznamenaly úspěšný závěr týdne, RWE korigovalo silný růst, USA: Wall Street pod tlakem poklesu technologických akcií, Dow Jones na maximuPražská burza Hlavní zprávy CPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,4 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,0 % Popis trhu Index pražské burzy PX uzavřel silnější o 0,19% na 1008,16 bodech a v mezitýdenním srovnání celkově posílil o 0,23%. Mezi většími emisemi se dařilo především rakouské Erste Bank, která zpevnila o 1,53% na 871,70 Kč. Solidní přírůstek vykázala i rakouská pojišťovna VIG (+0,91%) se závěrem na 651,2 Kč. Růstové snahy byly patrné i u akcií ČEZ, testující 3měsíční maxima v blízkosti 455 Kč. Nakonec končily se ziskem 0,51% na 452,80 Kč. V předdividendovém období (ex-date na BCPP 26.6.) ale titul za solidní fundamentální i technické konstelace velmi pravděpodobně neřekl ještě poslední slovo. V zelených číslech končil i Unipetrol (+0,64%) na ceně 283 Kč. Skokanem dne pak byla Kofola (+7,26%), reagující na včerejší akcionářskou rošádu a oznámení nabídky na dobrovolný odkup na ceně 440 Kč, a to až po rozhodném dni pro nárok na dividendu. Akcie Kofoly uzavřely na 436,10 Kč a velmi pravděpodobně budou v pondělí testovat roční maximum 441 Kč s ohledem na poslední den, kdy se obchodují s právem na dividendu 13,50 Kč. Mezi poraženými naopak figurovaly domácí bankovní emise v čele s Komerční bankou, která ztratila bezmála 1,4% se závěrem na 930 Kč, pokračující prodejní tlak byl patrný i u Monety posunující se na nejnižší úroveň v podividendovém období, když končila na 77,40 Kč se ztrátou 0,77%. Dlouhodobí investoři by ale měli na současných úrovních zbystřit! Mírně ztratily i akcie O2 ČR (-0,35%) končící na 282 Kč. Výběr zisků registrovala též Fortuna, která končila slabší o 0,81% na 123 Kč. Podnikové zprávy Kofola zahájí nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti za cenu 440 Kč za akcii Komerční banka zvýšila cílovou cenu pro akcie Moneta Monety Bank na 95 Kč při stávajícím doporučení Německo Hlavní zprávy Katalánská vláda plánuje referendum o samostatnosti na říjen, španělská vláda je i nadále proti Konzervativní strana ztratila v předčasných volbách většinu v parlamentu Obchodní bilance (duben): aktuální hodnota: 18,1 mld. očekávání trhu: 23,0 mld. předchozí hodnota: 25,4 mld. / 25,3 mld. Běžný účet platební bilance (duben): aktuální hodnota: 15,1 mld očekávání trhu: 24,5 mld. předchozí hodnota: 30,2 mld. / revize: 31,1 mld. Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: -0,5 % předchozí hodnota: 2,4 % / 2,1 % Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1,5 % Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,0 % / 2,9 % Očekávané události Popis trhu Index DAX uzavřel s 0,8% ziskem na 12815,72 b. Německým akciím se dnes dařilo, téměř tak umazaly ztráty z úvodu zkráceného týdne. V Evropě se dnes nejvíce dařilo sektoru materiálů a německá burza šla s evropským trendem. Mezi nejrůstovějšími akciemi jsme tak našli akcie HeidelbergCementu (HEI; +3,1 %), BASF (BAS; +2,8 %), ThyssenKruppu (TKA; +2 %) a společností Lanxess (LXS; +3,6 %) a K+S (SDF; +3,3 %), které do indexu DAX patřily v minulosti. Společnost HeidelbergCement se navíc dočkala zvýšeného doporučení od analytiků Kepler Cheuvreux. Rostly také akcie aerolinky Lufthansa (LHA; +2,1 %). V Evropě ztrácely pouze utility, v Německu dnes nejhorší výkon podaly akcie RWE (RWE; -1,3 %), když korigovaly 10% zisk z tohoto týdne po příznivém rozhodnutí německého ústavního soudu. Akciím RWE se od začátku roku obecně daří – s 67% ziskem jsou nejrůstovějším titulem DAXu a třetím nejrůstovějším titulem celoevropského indexu Stoxx 600. Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Sněmovna reprezentantů schválila návrh na redukci Dodd-Frank zákona Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - konečný): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -0,3 % předchozí hodnota: -0,3 % Očekávané události 20:00 Státní rozpočet (květen): očekávání trhu: -$87,0 mld., předchozí hodnota: -$52,5 mld. Popis trhu Index Dow Jones +0,42 % na 21271,97 b. Index S&P 500 -0,08 % na 2431,77 b. Index Nasdaq Composite -1,8 % na 6207,918 b. Americké akcie v pátek otevřely v plusu a všechny tři hlavní indexy atakovaly historická maxima. Uzavřít na nich dokázal pouze index Dow Jones, protože pokles akcií technologických firem stáhnul širší index S&P 500 a především index Nasdaq Composite do záporných čísel. Nasdaq během seance ztrácel až 2,9 %, nakonec však uzavřel pouze s 1,8% ztrátou – nejvyšší od poloviny května. Výprodej se nevyhnul velkým technologickým firmám – Apple (AAPL) oslabil o 3,9 %, Alphabet (GOOGL) o 3,4 %, Microsoft (MSFT) o 2,3 %, Facebook (FB) o 3,3 % a Amazon (AMZN) o 3,2 %. Jeho akcie se v jeden moment obchodovaly dokonce o 8 % níže, jednalo se však pouze o „jednu jehličku“, jelikož se akcie vzápětí vrátily zpět. Jaké faktory za poklesem stojí? Tržní stratég Peter Cecchini z Cantor Firtzgerald uvedl, že jedna z teorií může být, že technologické akcie jsou po nedávné rally překoupené a investoři přesunují své peníze do finančního sektoru a dalších sektorů, které za trhem naopak zaostávaly. Právě financím (+1,9 %), základním materiálům (+1,3 %) a energiím (+2,5 %), tedy letos zaostávajícím sektorům, se dnes dařilo. Na trhu také panují všeobecné obavy, zda bude technologický sektor schopný překonávat trh i nadále, uvádí stratég Dannis DeBusschere z Evercore ISIS. Analytici Goldman Sachs dnes také varovali investory před podceňováním rizik spojených s investicemi do technologických firem – vyšší výkonnost technologií oproti trhu vedla investory k menší ostražitosti. Volatilní seanci zaznamenaly akcie společnosti Nvidia (NVDA), které nejdříve rostly o 5,4 %, poté ztrácely až 11 % a uzavřely o 6,5 % níže. Akcie Nvidie a AMD (AMD; -4,8 %) v posledních dnech rostly i díky zprávám o využití jejich grafických karet při těžbě kryptoměn a nákupním doporučením pro Nvidii, do které se však dnes opět opřel hedge fond Citron Research, který spekuluje na její pokles.Jan TománekFio banka, a.s.