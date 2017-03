Denní report - pátek 10.03.2017

10.03.2017 22:26

ČR: Praha zakončila týden mírnou ztrátou, SRN: Německý index DAX v páteční seanci ztratil mírných 0,16 %, USA: Zámořské indexy uzavřely v zelenémPražská burza Hlavní zprávy Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (4Q): aktuální hodnota: 2,8 % očekávání trhu: 3,2 % předchozí hodnota: 4,0 % Popis trhu Pražská burza neudržela dopolední silné zisky a nakonec končila den v záporu. Domácí akcie v závěru týdne velmi slušně posilovaly, své zisky však nakonec neudržely. Index PX v průběhu dopoledne postupně posiloval a na svých denních maximech si připisoval 0,9% a obchodoval se nad hranicí 980 bodů. Největším přispěvatelem kladných bodů byla Erste Group, která navázala na své růsty z předchozích dní (od začátku března přidala 10%). S optimismem v evropském bankovním sektoru (pokračující růst německých výnosů) se Erste dostala na úroveň 830 Kč, část zisků však v závěru odevzdala a končila pod hranicí 820 Kč silnější o 1,4%. Monety (-0,59%) ani Komerční banky (-0,18%) se optimismus nedotknul, když obě emise jsou méně citlivé na vývoj v sektoru v Evropě. Hlavní zásluhu na poklesu indexu do záporu v samotném závěru dne měly akcie ČEZu. Prodejní objednávka v samotném závěru dne titul rychle z úrovní 446 Kč poslal na závěrečných 440 Kč, což je pokles o 1,68%. Tento způsob obchodování byl k vidění velmi často v samotném úvodu roku při držení kurzu pod hranicí 430 Kč. Zajímavý vývoj byl k vidění na Unipetrolu, když pravděpodobně jeden market pokyn do mělkého trhu sestřelil kurz z 220 Kč až ke 213 Kč. Zvýšená poptávka patrná z poslední doby se však opět rychle zformovala a kurz se během hodiny vrátil v podstatě na původní úrovně. Na denní bázi si Unipetrol nakonec odepsal 1,12%. Fortuna po včerejších výsledcích a dílčích informacích o akvizici udržela hranici 100 Kč a posílila o 1,5%. Podnikové zprávy ČEZ očekává připojení druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany po odstávce o čtyři dny později Viceprezident společnosti CME Daniel Penn prodal deset tisíc kusů akcií firmy Komerční banka zvýšila doporučení pro CETV na „koupit“ s cílovou cenou 3,7 USD Akcie AVG budou vyřazeny z RM - SYSTÉMu, poslední obchodní den bude ve středu 15. března Německo Hlavní zprávy Obchodní bilance (leden): aktuální hodnota: 14, 8 mld. očekávání trhu: 18,0 mld. předchozí hodnota: 18,7 mld. Běžný účet platební bilance (leden): aktuální hodnota: 12,8 mld. očekávání trhu: 15,5 mld. předchozí hodnota: 24,0 mld. / revize 24,8 mld. Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): aktuální hodnota: 2,7 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: -3,3 % Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,0 % Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (4Q): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,8 % Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (4Q): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,5 % Popis trhu Německý index DAX odepsal v závěru týdne 0,16 % a uzavřel obchodování na 11959,77 b. K růstu indexu nepomohly ani zisky bank. Ty pokračovaly ve včerejších zelených číslech po projevu guvernéra ECB Maria Draghiho. Nejvýše postavený muž ECB ve svém projevu ukázal možnou změnu směru měnové politiky v horizontu příštích měsíců. Rada guvernérů ECB si odpustila větu o využití všech možných nástrojů a guvernér Draghi se nechal slyšet, že nutnost dalšího uvolňování monetární politiky neočekává. Commerzbank (CBK; +5,8 %) a Deutsche Bank (+2,1 %) tak dnes rozšířily včerejší mírné zisky. Rostla i Deutsche Börse (DB11; +1,3 %). Nejslabší akcií byla v pátek Vonovia (VNA; -1,9 %). Po včerejším ohlášení předběžných výsledků návazala na včerejší ztráty automobilka BMW (BMW; -1,1 %). Klesala i společnost Lufthansa (LHA; -1,0 %) či BASF (BAS; -1,0 %). Mírně odepsalo RWE (RWE; -0,9 %). Podnikové zprávy Škoda Auto, Volkswagen a indická Tata Motors podepsaly memorandum o spolupráci USA Hlavní zprávy Data z trhu práce potvrdila dobrou kondici americké ekonomiky, příští týden se očekává růst sazeb Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor): aktuální hodnota: 235 tis. očekávání trhu: 200 tis. předchozí hodnota: 227 tis. / revize 238 tis. Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor): aktuální hodnota: 227 tis. očekávání trhu: 210 tis. předchozí hodnota: 237 tis. / revize 221 tis. Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor): aktuální hodnota: 28 tis. očekávání trhu: 10 tis. předchozí hodnota: 5 tis. / revize 11 tis. Míra nezaměstnanosti (únor): aktuální hodnota: 4,7 % očekávání trhu: 4,7 % předchozí hodnota: 4,8 % Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,2 % Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor): aktuální hodnota: 2,8 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: 2,5 % / revize 2,8 % Popis trhu Při otevření indexy reflektovaly solidní data z trhu práce, nicméně s blížícím se výstupem Fedu ohledně nastavení měnové politiky (středa, 15.3.) byla na trzích nadále patrná opatrnost investorů s ohledem na aktuální hodnoty indexů, resp. jejich předchozí růst a indexy tak část úvodních zisků ztratily. Širší S&P500 nakonec uzavřel silnější o 0,33% na 2372,6 bodech, nejlépe se vedlo Nasdaqu končící se ziskem 0,39% na 5861,73 bodech. Zvýšení sazeb o 0,25% je nyní považováno za „jistotu“, nicméně bude zajímavé sledovat, zda Fed blíže nastíní počet možných úprav sazeb směrem vzhůru v tomto roce, přičemž trh odhaduje tři taková zvýšení. I přes silná makrodata se nedařilo americké měně, když se na trhu objevily spekulace o úvahách ECB o možném zahájení zvyšování sazeb ještě před ukončením kvantitativního uvolňování. Americký dolar ztratil vůči euru 1% a posunul se blíže k hranici 1,07 EUR/USD. Zajímavý vývoj dnes i v celém týdnu probíhal u ropy, která po 3 měsících relativní stagnace a obchodování v úzkém pásmu výrazně propadla při nadprůměrné obchodní aktivitě na pozadí pokračujícího růstu amerických zásob, které rostly devátým týdnem. Snahy OPECu a přidružených zemí podrývají břidlicová ložiska v USA, když počet aktivních vrtů trvale roste od června 2016 a dosáhl již 18ti měsíčního maxima. Dnes ropa odepsala 1,7% a v mezitýdenním srovnání ztratila nevídaných 9%! Při korekci tržních úrokových sazeb se dnes nejvíce dařilo defenzivním – dividendovým – sektorům. Elektrárenský sektor přidal 0,8%, telekomunikace pak 0,7%. Podobně se vedlo i průmyslovým společnostem (souhrnně +0,7%). Naproti tomu nejvíce ztratily reality (-0,2%). Podnikové zprávy Ropný gigant Exxon Mobil koupil za 2,8 mld. USD 25 % podíl v plynovém poli u Mosambiku