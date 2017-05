Denní report - pátek 12.05.2017

ČR: Pozitivní závěr týdne v Praze, SRN: Německý DAX v závěru týdne rostl, USA: Americký index S&P 500 zakončil klidnou seanci v záporuPražská burza Popis trhu Pražská burza dokázala v pátek vylepšit svůj týdenní zisk a index PX si připsal 0,51 %. Ve statistice od začátku roku si domácí index připsal již více jak 10 % a hodnota téměř 1018 bodů je nejvyšší od září 2015. Nejvíce kladných bodů do indexu PX dnes přidal ČEZ, který posílil o 1,5 %. U titulu byl dnes rovněž nejvyšší zobchodovaný objem ve výši téměř 180 mil. Kč. Po včerejších solidních výsledcích a zvýšeném výhledu byla na trhu dnes převaha kupců. Investoři budou rovněž čím dál více zohledňovat blížící se dividendu, která nabízí hrubý výnos přes 7%. V kladných číslech se obchodovala i Erste Group (+0,67%). Na trhu ve Vídni se kurz dostal na nová lokální maxima, u nás díky posilování koruny v posledních dnech se kurz držel mírně pod hranicí předchozích maxim. Z pohledu již relativní překoupenosti titulu na rakouském trhu po předchozím silném růstu a v kontextu dalšího možného posilování koruny je prostor pro další růst na našem trhu poměrně omezený. Komerční banka zavírala dnes na 980 Kč, nejvýše po rozhodném dni pro dividendu a technický propad byl během necelého měsíce smazán. Kurz si připsal růst o 0,46%. Kofola včera po závěru trhu představila slabé výsledky za 1Q. Od většího propadu titul ochránila nízká aktivita investorů a optimistický výhled managementu, který přes slabý úvod roku počítá nadále se ziskem EBITDA na úrovni 1,1 mld. Kč. Kurz oslabil o 0,5% při objemu lehce přes 2 mil. Kč. Po včerejším silném růstu mírně ztratil Pegas (-0,93%), nad hranicí 900 Kč se však titul udržel. Podnikové zprávy Rafinérské marže zpracovatelů ropy v dubnu vzrostly Kofola ČeskoSlovensko: konferenční hovor s managementem J&T Banka snížila doporučení z buy na hold pro akcie VIG při cílové ceně 24,50 euro za akcii Německo Hlavní zprávy HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,4 % HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 1,8 % HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný): aktuální hodnota: 2,9 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: 1,2 % / revize: 1,3 % CPI (m-m) (duben - konečný): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI (y-y) (duben - konečný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,0 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,0 % Eurozóna: Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,1 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 1,2 % / revize: 1,4 % Očekávané události Popis trhu Index DAX si připsal 0,36 % na 12757,02 b. V závěrečné seanci týdne rostly zejména akcie Deutsche Telekom (DTE; +4,9 %), které tak reagovaly na zprávu o tom, že Sprint Corp. začala předběžná vyjednávání ohledně fúze se společností T - Mobile US. Dařilo se také akciím společností Merck (MRK; +2,3 %), Fresenius (FRE; +1,5 %), Bayer (BAYN; +1,4 %) a ProSieben (PSM; +1,3 %). Akcie Thyssenkrupp klesaly po reportu výsledků za druhý kvartál tohoto roku. Firma reportovala ztrátu 879 milionů euro a 1,55 euro za akcii ve srovnání s 61 milionovým ziskem (0,11 na akcii) v prvním čtvrtletí minulého roku. Nedařilo se ani společnostem Adidas (ADS; -1,6 %), mírněji oslabovaly Deutsche Bank (DBK; -0,9 %) a Continental (CON; -0,7 %). BMW (BMW; -3,2 %) se obchodovalo poprvé bez nároku na dividendu. Podnikové zprávy Volkswagen zaznamenal v dubnu meziroční pokles dodávek vozů o 1,4 % USA Hlavní zprávy CPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -0,3 % Jádrový CPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -0,1 % CPI (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,4 % Jádrový CPI (y-y) (duben): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,0 % Očekávané události 14:30 Newyorský výrobní index (květen): očekávání trhu: 7,0, předchozí hodnota: 42771 16:00 Index realitního trhu NAHB (květen): očekávání trhu: 68, předchozí hodnota: 68 Popis trhu Americké indexy se v klidné páteční seanci pohybovaly převážně v červených číslech. S&P 500 odepsal přes desetinu procenta, podobně tomu bylo i u bluechipového Dow Jones. Nejlépe se dařilo technologickému Nasdaq Composite (+0,09 %). Hlavním hybatelem v rámci seance byla inflační a maloobchodní data za duben, která zaostala za odhady. Dolar v návaznosti na mírné zklamání oslabil na páru s eurem o 0,5 %. Sektor cyklické spotřeby klesal poté, co řetězec Nordstrom jako jeden z posledních retailerů představil výsledky. Maloobchodní segment se v USA ocitá pod tlakem a v rámci této výsledkové sezony se mu příliš nedařilo, ať už hovoříme o Macy's, Kohl's, JC Penney nebo dalších. Walmart či Target reportují příští týden. S poklesem hlavních indexů rostly utility a mírně se dařilo technologiím, výše byly např. biotechnologické a IT společnosti. V červeném se naopak nacházel finanční sektor či průmyslové společnosti. Podle agentury Bloomberg jednají mobilní operátoři Sprint a T-Mobile o fúzi. Možný deal by znamenal zásadní krok v rámci regulatorně ostře sledovaného trhu. Akcie společností po otevření výrazně rostly, v průběhu seance zisky zkorigovaly. Akcie Applu v pátek opět rozšířily rekordní hodnoty. Banka Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu na 170 dolarů (ze 164 USD) a v rámci nové analýzy počítá s cenou nového iPhonu 8 na úrovni 999 USD a následným zvýšením průměrné prodejní ceny v rámci jablečného portfolia. Apple také oznámil investici do společnosti Corning, výrobce skla Gorilla Glass využívaného v mobilních zařízeních. Inflace za duben mírně zklamala, oproti propadu v březnu však nabrala na rychlosti. Makroekonomická situace se obecně zdá být v souladu s dalším zvýšením sazeb v červnu. Pozornost investorů směřuje i do Bílého domu, kde prezident Trump eskaluje konflikt s bývalým šéfem FBI Jamesem Comeym. Na pozadí také probíhá další příprava očekávaných reforem a plánů nové administrativy. Pohyby byly v pátek patrné i v rámci komodit. Zlato zabrzdilo řadu poklesů již ve čtvrtek a po datech mírně posílilo. Ropa WTI korigovala zisky z minulých dní a ustoupila pod 48 dolarů za barel. Bloomberg Commodity Index rostl třetí den v řadě v rámci odrazu od 16měsíčních minim. Podnikové zprávy Wells Fargo plánuje další úspory, do konce příštího roku chce snížit náklady o 4 mld. dolarů Nordstrom reportoval tržby i zisk nad očekáváním, porovnatelné tržby však zklamaly