Denní report - pátek 13.01.2017

13.01.2017 22:10

ČR: Pověrčiví investoři se pražské burze vyhnuli obloukem, SRN: Německé akcie uzavřely týden v zisku, USA: Wall Street zakončila týden bez výraznějších změn, Nasdaq ovšem na nových maximechPražská burza Popis trhu Poslední obchodní seance tohoto týdne, která připadla na pátek třináctého, se vyznačovala velmi nízkou obchodní aktivitou investorů. Za podprůměrného zobchodovaného objemu (cca 290 mil. Kč) posílil burzovní index PX o nepatrných 0,16 %. Mezi „těžkými vahami“ pražské burzy se dnes nejlépe vedlo akciím rakouské bankovní skupiny Erste Bank (+0,8 %). Akcie Komerční banky si při objemu cca 26 mil. Kč připsaly mírný zisk 0,2 %. Z bankovních titulů dnes nejhůře performovala Moneta, jejíž akcie končí týden slabší o 0,2 %. Mírně ztrácely rovněž akcie ČEZu (-0,3 %), jejichž celková týdenní bilance (+1,8 %) však překonává výkonnost burzovního indexu (-0,8 %). Z menších emisí se dařilo akciím Pegasu, které bez kurzotvorných zpráv zpevnily o 1,28 %. Nedařilo se naopak akciím Fortuny (-1 %) a Unipetrolu (-0,9 %). Německo Očekávané události (Eurozóna) 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 21.3 mld., předchozí hodnota: 19.7 mld. 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: 24.0 mld., předchozí hodnota: 20.1 mld. Popis trhu Na frankfurtské burze se v pátek dařilo bankám, Deutsche Bank (DBK +3,7 %) a Commerzbank (CBK +2,9 %), či zdravotnickému Mercku (MRK +2,2 %). Deutsche Bank rozhodla, že v rámci compliance opatření znemožní na firemních telefonech posílat textové zprávy. Pravděpodobně si tak chce určitým způsobem vylepšit reputaci. Ve ztrátě byla společnost Vonovia (VNA -0,7 %), Continental (CON -0,2 %) nebo utility - E.ON (EOAN -0,2 %) a RWE (RWE -0,2 %). Stoxx Europe 600 v závěru dne připsal 0,7 %. USA Hlavní zprávy Jádrový PPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,4 % Index výrobních cen (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % Index výrobních cen (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 1,3 % Jádrový PPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,6 % Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 0,1 % Podnikové zásoby (listopad): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: -0,2 % Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný): aktuální hodnota: 98,1 očekávání trhu: 98,5 předchozí hodnota: 98,2 Popis trhu Páteční obchodování na amerických trzích bylo poklidné. Hlavní akciové indexy nezaznamenaly výraznější změny. S&P 500 zakončil s 0,18% ziskem na úrovni 2274,64. Bluechipový DJIA po úvodních mírných ziscích nakonec uzavřel s nepatrnou ztrátou 0,03 % na hladině 19885,73. Zajímavější pohyby dnes zaznamenal pouze technologický Nasdaq, který v průběhu obchodního dne vykázal nové intradenní maximum ve výši 5584,26 bodu a nakonec zakončil o 0,48 % silnější na novém closovém maximu 5574,12. Za celý týden index S&P 500 mírně poklesnul o 0,1 %. Po solidních kvartálních hospodářských výsledcích bank JP Morgan, Bank of America a Wells Fargo rostl celý finanční sektor. Úvodní zhruba 1% zisky sice neudržel, nicméně přesto se dnes s 0,5% ziskem stal nejúspěšnějším odvětvím. Naopak nejméně se nakonec dařilo základním materiálům a realitám s 0,2% ztrátou. Dnešní makročísla neměly zásadnější dopad do obchodování. Nicméně zmiňme prosincovou výrobní inflaci (ceny průmyslových výrobců), která meziročně vzrostla o 1,6 % a je tak nejvýše od září 2014. Podnikové zprávy Investiční banka JPMorgan ve 4Q překonala očekávání Banka Wells Fargo si ve 4Q vedla smíšeně Bank of America prezentovala smíšené výsledky za 4Q 2016 Investiční správce BlackRock ve 4Q zaostal za odhady Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.