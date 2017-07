Denní report - pátek 14.07.2017

14.07.2017 22:06

ČR: Poklidný závěr týdne v Praze, SRN: Německý DAX uzavřel poklidnou seanci v mírném záporu, USA: Americké indexy v prudkém růstuPražská burza Popis trhu Obrázek obchodování z posledních dní se nezměnil a pražská burza zaznamenala v závěru týdne poměrně klidnou seanci a to jak z pohledu denní volatility, tak z pohledu zobchodovaného objemu. Index PX se po celý den pohyboval ve velmi úzkém pásmu kolem hranice 1000 bodů. Závěr byl nakonec lehce nad touto metou s minimální změnou o mínus 0,04 %. Zobchodovaný objem nakonec mírně překročil hranici 400 mil. Kč. Zvýšený zájem o titul z posledních dní se po předchozím poklesu na úroveň 76 Kč potvrdil u Monety. Titul dnes atakoval hranici 79 Kč (+1,1 %) při zobchodovaném objemu přes 50 mil. Kč. Největší objem byl k vidění u akcií ČEZ a to přes 130 mil. Kč. Jednalo se o další den s pokusy o překonání hranice 400 Kč, ale prodejní aktivita na této psychologické metě je nadále patrná. Erste se v průběhu dne obchodovala u hranice 900 Kč a ztrácela přes 1%, zlepšená výkonnost v závěru ji vrátila na úroveň 912 Kč a s výkonností na zelenou nulu. Růst v závěru byl k vidění i u Komerční banky, která rychle posílila na úroveň 940 Kč. Jednalo se však o izolovanou objednávku, po které následovaly rychlé prodeje a návrat kurzu na nižší úrovně. Kurz končil na 930 Kč se ztrátou 0,3%. Včerejší zisky odevzdal Pegas (-1,3%), na titulu byla však minimální aktivita. O necelé 1% oslabily rovněž akcie O2. Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Registrace nových aut (EU27) (červen): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 7,6 % Obchodní bilance (sezónně očištěno) (květen): aktuální hodnota: 19,7 mld. očekávání trhu: 20,2 mld. předchozí hodnota: 19,6 mld. / revize: 18,6 mld. Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen): aktuální hodnota: 21,4 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 17,9 mld. Očekávané události (eurozóna), 11:00 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 % 11:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,4 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 % Popis trhu Německý DAX uzavřel klidnou páteční seanci na červené nule, od minulého pátku je výše o 1,9 %. Výrazně rostl Volkswagen (VOW3 +1,5 %) po zprávě, že společnost byla zvolena jako sponzor německého národního fotbalového týmu. Vytlačila tak konkurenční Daimler se kterým byla spolupráce ukončena paradoxně kvůli podezření z manipulací s emisemi. Rostl také BASF (BAS +1,2 %) po zprávě, že americký stát Missouri ukončil zákaz používání některých jeho výrobků (herbicid Engenia). V návaznosti na pokles dluhopisových výnosů pak klesaly banky, Commerzbank (CBK -1,2 %) a Deutsche Bank (DBK -0,9 %), níže se pohybovala i společnost ThyssenKrupp (TKA -1,0 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal setinu procenta, rostly surovinové společnosti, energetika a pokles hlásily telekomunikace a finanční sektor. USA Hlavní zprávy CPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: -0,1 % Jádrový CPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,1 % CPI (y-y) (červen): aktuální hodnota: 1,6 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,9 % Jádrový CPI (y-y) (červen): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červen): aktuální hodnota: 251627 očekávání trhu: 251710 předchozí hodnota: 251329 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: -0,3 % Popis trhu Americké akciové indexy se dnes opět vydaly do neprobádaného teritoria, když rozšířily rekordní hodnoty (S&P 500 +0,47 %, Dow Jones +0,4 %). Investory neznepokojila ani smíšená makrodata (inflace, maloobchodní tržby), naopak pomohl slabší dolar (EURUSD +0,64 %). Z hlediska jednotlivých sektorů se dařilo realitám nebo IT (Nasdaq +0,61 %), klesal naopak finanční sektor s nižšími dluhopisovými výnosy. Index strachu VIX se opět zakončil pod úrovní 10, tedy velmi nízko. Rozjezd výsledkové sezony předznamenaly tři velké americké banky JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo. Všechny dosáhly solidní výkonnosti v uplynulém čtvrtletí, avšak sektoru v páteční seanci růstem pomoci nedokázaly. S koncem pololetí přichází na řadu pochopitelně i balancování na poli měnověpolitickém. Šéfka amerického Fedu Janet Yellenová tento týden představila v Kongresu relativně opatrné vyjádření, nízká inflace je evidentně stále určitý problém. Na jejího evropského kolegu Maria Draghiho si počkáme do týdne příštího (zasedání ECB), očekávána je také jeho účast na konferenci v Jackson Hole a na povrch vypluly první drobné detaily ohledně ukončení QE. Americký dolar (měřeno indexem DXY) oslaboval pátý den v řadě, nejdéle za dva měsíce. Dluhopisové výnosy klesaly, zlato připsalo necelé procento. Podnikové zprávy Největší americká banka JP Morgan Chase dnes svými výsledky za 2Q 2017 překonala očekávání analytiků Citigroup reportovala výsledky za 2Q 2017 Wells Fargo dnes doplnila trojici velkých bank, prezentovala pozitivní výsledky Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.