Denní report - pátek 16.06.2017

16.06.2017 22:06

ČR: Všechny seance na pražské burze byly tento týden ztrátové, SRN: , USA:Pražská burza Hlavní zprávy Index výrobních cen (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,3 % Index výrobních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: 3,2 % Index exportních cen (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,6 % Index importních cen (y-y) (duben): aktuální hodnota: 5,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,3 % Popis trhu Pražská burza v dopolední části seance měla snahu korigovat týdenní ztráty a index PX se tak krátkodobě vrátil až nad metu 1 000 bodů, nicméně v druhé půli obchodního dne opět převládly prodejní příkazy. Index PX oslabil po páté v řadě, tentokrát o -0,60% na 990 bodů a za celý týden odepsal -1,72%. Dnes se obchodovalo při velmi nadprůměrném objemu 1,3 mld, když silná byla především závěrečná aukce, jelikož od pondělí bude platná čtvrtletní aktualizace indexu PX a středoevropského CECE. Čez oslabil o -0,42% pod psychologickou hranici 448 Kč za nejvyššího denního objemu 488 mil. Kč. Nejhůře si však vedla Komerční banka, která padla pod metu 900 Kč na závěrečných 898 Kč, což znamená pokles o -2,95%. Rovněž akcie O2 silně ztratily a to -2,65% na 275 Kč. Taktéž Moneta Money Bank uzavřela -0,95% v záporu na 78 Kč. Naopak rakouské finanční emise po čtyřech poklesech mírně korigovaly. Erste Bank si polepšila o 0,54% na 844 Kč a Vig o 1,24% na 645 Kč. Dařilo se především Fortuně (125 Kč +2,58%) poté, co jeden minoritní akcionář opět požaduje navýšení nabídky odkupu. Dále pak Philip Morris si polepšil o 1,75% na 14 600 Kč a Pegas o 0,66% na 905 Kč. Podnikové zprávy Nabídka na odkup akcií Fortuny bude muset být znovu navýšena, říká minoritní akcionář Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Registrace nových aut (EU27) (květen): aktuální hodnota: 7,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -6,6 % CPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,4 % CPI (y-y) (květen - konečný): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,9 % CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 0,9 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Stavební výroba (m-m) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,1 % 11:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 % Popis trhu Německý index DAX v pátek korigoval ztráty z předchozích dní a uzavřel výše o půl procenta. Dařilo se zejména společnostem Infineon Technologies (IFX +2,4 %), RWE (RWE +2,0 %) a Deutsche Telekom (DTE +1,8 %). Naopak akcie Siemensu (SIE -0,9 %) se propadaly v návaznosti na vyjádření vedení ohledně nižšího zisku v porovnání s minulým rokem. Důvodem je konkurenční prostředí v oboru energetiky a plynu. Klesala také společnost Linde (LIN -0,9 %) nebo Deutsche Bank (DBK -0,8 %). Ta podle spekulací najme Roba Allarda, bývalého šéfa prodeje strukturovaných produktů Goldman Sachs do své dluhopisové divize pro americký region. Index Stoxx Europe 600 připsal 0,7 %, nejvíce se dařilo sektorům IT a průmyslu. Podnikové zprávy Volkswagen zaznamenal v květnu meziroční růst dodávek vozů o 3,1 % USA Hlavní zprávy Započatá výstavba (květen): aktuální hodnota: 1092 tis. očekávání trhu: 1220 tis. předchozí hodnota: 1172 tis. Počet nově vydaných stavebních povolení (květen): aktuální hodnota: 1168 tis. očekávání trhu: 1249 tis. předchozí hodnota: 1229 tis. / revize: 1228 tis. Popis trhu Americké indexy v pátek zakončily bez větších změn, S&P 500 připsal tři setiny procenta, v poklesu pokračoval technologický Nasdaq, který byl v uplynulém týdnu jako na houpačce a zaznamenal tak druhou týdenní ztrátu za sebou. Z hlediska sektorů rostly utility a energetika v návaznosti na mírný růst ceny ropy. Výrazně klesala naopak nezbytná spotřeba. Na poli korporátních zpráv byla v pátek oznámena akvizice řetězce Whole Foods Market Amazonem. Akcie AMZN připsala 2,4 %, akvírovaný WFM posílil o 29,1 %, dokonce nad nabízenou hodnotu 42 dolarů za kus. Zpráva však vyvolala pokles v rámci retailového segmentu, padala akcie společností Kroger, Target nebo Costco. Společnosti Dow Chemical a DuPont ve čtvrtek večer oznámily, že dosáhly schválení očekávané fúze ze strany amerického regulátora, akcie se zakončily mírně níže. Na makrodata velmi bohatý týden pak v pátek symbolicky zakončily údaje o výstavbě v USA mírně pod očekáváním. Ve čtvrtek byly zveřejněny údaje z průmyslové produkce, žádostí v nezaměstnanosti a indexu spotřebitelského komfortu. Ve středu zasedal Fed (očekávané zvýšení sazeb) a s cenou ropy zahýbala změna zásob dle EIA. Zveřejněny byly také maloobchodní tržby za květen a inflace. Obecně byla čísla spíše zklamáním, což se podepsalo na americkém dolaru. Pozornost investorů tradičně přitahovala i politická scéna, a to Bílý dům, kde Donald Trump na svém Twitteru veřejně přiznal, že je vyšetřován v souvislosti vyhazovem šéfa FBI, Comeym. Na evropském kontinentu se pak opět začíná opět ozývat problém jménem Řecko. Euroskupina schválila další část pomoci ve výši 8,5 mld. eur, diskutuje se však také o přímém finančním zapojení MMF. Fond požaduje odpuštění části dluhu a benevolentnější fiskální pravidla, což evropští věřitelé slyší jen velmi neradi. Dolar v pátek po datech oslabil, na páru s eurem korigoval čtvrteční zisky (EURUSD +0,5 %), zlato se nadále pohybuje pod tlakem (zakončilo na 1254 USD/unce) a ropa WTI byla po nejhorším týdnu od srpna 2015 mírně výše, na 44,7 USD/barel (+0,7 %). Podnikové zprávy Společnosti Dow Chemical a DuPont dosáhly schválení fúze ze strany antimonopolních úřadů Amazon koupí Whole Foods Market za 13,7 mld. dolarů