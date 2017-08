Denní report - pátek 18.08.2017

18.08.2017 22:16

ČR: Pražská burza v závěru týdne korigovala zisky, Erste -2%, SRN: Německý DAX uzavřel v závěru týdne v záporu, USA: Wall Street končí týden poklesem Pražská burza Popis trhu Index pražské burzy PX dnes při slabé aktivitě ztratil 0,43% se závěrem na 1033,04 bodech a následoval tak záporný vývoj na západoevropských trzích. Nedařilo se především rakouské Erste, která oslabila bezmála o 2% a uzavřela na 936 Kč. V mírných ztrátách uzavřely i konkurenční banky – Moneta končila slabší o 0,33% na 76,15 Kč, Komerční banka pak odepsala 0,2% se závěrem na 1008 Kč. Z menších emisí se nedařilo mediální CETV (-1,1%), končící na 91,90 Kč, tj. na nejnižší hodnotě od konce dubna. Nutno podotknout, že část poklesu jde na vrub slábnoucího dolaru. O téměř 0,8% níž končily i akcie Pegasu, zavírající 1011 Kč, tedy těsně nad cenou dobrovolného odkupu. I přes negativní sentiment se nadále dařilo ČEZu. Ten zpevnil o 0,26% na 421,1 Kč a opět posunul výš svá podividendová maxima, reflektující příznivý vývoj německých utilit, stejně tak pokračující posun vzhůru ceny el. energie i emisních povolenek. Podporou byla i stručná oficiální informace o obržení několika závazných nabídek na bulharská aktiva, prozatím bez dalších podrobností. Nejlepší výsledek dnes vykázaly akcie Fortuny (+1%), které znovu překonaly historická maxima. V týdenní bilanci si pražská burza připsala solidních 1,17%. Jednoznačně nejlepší bilanci zaznamenaly akcie výrobce lihovin Stock Spirits Group (+10,2%). Ty pokračovaly po solidních výsledcích v posilování a během 10 seancí se přesunuly z bezmála ročních minim na téměř 2letá maxima. Příznivý vývoj registrovaly i akcie ČEZu, které zpevnily téměř o 3%. Naopak nejhorší výkonnost předvedly akcie CETV (-2,2%). Podnikové zprávy ČEZ obdržel několik závazných nabídek na bulharská aktiva Polské fondy Aviva snížily podíl v likérce Stock Spirits ze 3,91 % na 2,91 % Německo Hlavní zprávy PPI (m-m) (červenec): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,0 % PPI (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,4 % Hlavní zprávy (eurozóna) Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen): aktuální hodnota: 21,2 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 30,1 mld. / revize: 30,5 mld. Běžný účet (bez sezónního očištění) (červen): aktuální hodnota: 28,1 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 18,3 mld. / revize 17,9 mld. Stavební výroba (m-m) (červen): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,7 % / revize: -0,2 % Stavební výroba (y-y) (červen): aktuální hodnota: 3,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,6 % / revize: 2,7 % Popis trhu Německý DAX se v poslední seanci tohoto týdne pohyboval v záporných hodnotách a nakonec uzavřel slabší o o 0,27 % na 12170,96 b. Nedařilo se zejména společnostem Merck (MRK; -1,9 %) a Fresenius (FRE; -1,4 %). Klesal i Adidas (ADS; -1,3 %) na kterého zpoza oceánu taktéž dolehly negativní kvartální výsledky Foot Lockeru. O něco mírněji posléze odepsaly Infineon Technologies (IFX; -1,2 %) a Heidelberg (HEI; -1,3 %). Na opačném konci indexu v pátek uzavřela společnost Munich Re (MUV2; +1,3 %) poté, co se dočkala zvýšeného doporučení ze strany Commerzbank na buy z předchozího hold. Cílová cena byla posléze zvýšena ze 190 euro na 200 euro. Pod jedno procento si v závěru týdne připsala také energetika RWE (RWE; +0,8 %). USA Hlavní zprávy Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 97,6 očekávání trhu: 94,0 předchozí hodnota: 93,4 Trumpův ekon. poradce a favorit na příštího předsedu Rady guvernérů Fedu Cohn nakonec nerezignoval Člen FOMC a prezident Dallaského Fedu Kaplan říká, že ohledně dalšího zvyšování sazeb je trpělivý Očekávané události 14:30 Index aktivity Chicago Fed (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.13 Popis trhu Wall Street včera odepisovala 1,5%-2%, což byl největší jednodenní pokles od 10. srpna. Tržní sentiment včera i dnes ovlivňovaly politické a teroristické události. Zatímco včera trhy klesaly z důvodu možného odstoupení hlavního ekonomického poradce prezidenta Trumpa Garyho Cohna. Což dnes Bílý dům dementoval. Tak dnešní události číslo jedna na politické scéně v USA bylo odvolání jiného poradce, hlavního stratéga Steva Bannona. Byl velmi neoblíbený a i v souvislostí s jeho nevhodnými výroky k situaci v Charlottesville ohlásil Bílý dům jeho odvolání. Trhy reagovaly pozitivně, ačkoliv jim zcela jistě přitížily teroristické útoky v Evropě. Nakonec však indexy končí v mírném záporu. Odhlédneme-li od politiky, tak i dnes ještě reportovaly americké společnosti své výsledky v rámci probíhající výsledkové sezóny, což má vliv na jejich ocenění. Špatně na report o hospodaření zareagovaly akcie výrobce techniky pro zěmědělce John Deere, které odepsaly 5%. Naprosto tragicky však akcionáře zklamal Foot Locker, maloobchodní síť s botami, když akcie ztrácení čtvrtinu hodnoty. Mimo výsledků byla na programu i menší porce makrodat, Michiganský index důvěry vzrostl více než se čekalo. Včera byly zveřejněny i zápisky ze zasedání FOMC a dnes k nim člen výboru Kaplan dodal, že je trpělivý s dalším zvyšováním sazeb. Dolar na prohlášení nereagoval a obchoduje se kolem 1,175 za euro. Podnikové zprávy Maloobchodník Ross Stores reportoval pozitivní čísla za 2Q a vylepšil výhled pro FY Prodejce oblečení Gap Inc včera po uzavření trhů reportoval výsledky za 2Q 2017 Foot Locker zůstal ve 2Q výrazně za odhady, akcie v pre-marketu klesají o 20 % Společnost Deere & Co reportovala výsledky za 3Q 2017