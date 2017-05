Denní report - pátek 19.05.2017

19.05.2017 22:16

ČR: Praha se rychle oklepala ze včerejších ztrát, v čele růstu Erste, SRN: Německý DAX uzavřel páteční seanci v plusu, RWE rostlo po spekulacích o spojení s Engie, USA: Wall Street v závěru týdne posílilaPražská burza Popis trhu Poklesy na pražské burze neměly dlouhého trvání a se zlepšeným sentimentem na globálních trzích index PX v závěru týdne posílil o 0,83%. Na nová lokální maxima se dostaly akcie Erste Group. Včerejší pokles pod hranici 870 Kč byl rychle zapomenut a dnes titul končil na 907 Kč (+3%). V pondělí se obchoduje Erste naposledy s dividendou, takže lze očekávat u titulu následně technický pokles. Díky překoupenosti titulu a lepšímu vývoji z posledních dnů oproti sektoru nelze vyloučit, že na technický pokles naváže vybírání krátkodobých zisků a titul se podívá na nižší úrovně, než bude hodnota samotné dividendy. Zcela odlišně bez konkrétních kurzotvorných zpráv se pohybovala Komerční banka, která tak oproti Erste již dílčí korekcí z lokálních maxim prošla. Kurz oslabil o 1,65%. ČEZ v kontextu pozitivního vývoje utilit na německém trhu atakoval hranici 450 Kč, překonat se ji však nepodařilo. Kurz posílil o 1,24%. ČEZ dnes zveřejnil pozvánku na valnou hromadu a rozhodný den pro výplatu dividendy. Velmi zajímavé obchodování je v posledních dnech k vidění u akcií Pegasu, kde evidentně přeskupování pozic po ohlášených změnách z posledních týdnů není ještě u konce. Titul dnes posílil o 2,77% na 958 Kč, což je nové historické maximum. Zobchodovaný objem dosáhl velmi vysokých 85 mil. Kč, přičemž 65 mil. Kč šlo v závěru v rámci jednoho obchodu za cenu 950 Kč. Zpět nad 400 Kč se vrátily akcie Kofoly (+0,78%). Vedení navrhuje vyplatit akcionářům loňský zisk společně s části nerozděleného zisku z předchozích let na dividendách. Společnost již v závěru loňského roku vyplatila zálohu ve výši 7 Kč, aktuálně se bude rozhodovat o zbývající části ve výši 13,50 Kč. Podnikové zprávy Představenstvo Kofoly navrhuje dividendu ve výši 13,5 korun na akcii (+komentář analytika) Ceny elektřiny ve tříletém horizontu budou stagnovat či mírně klesat, říká CFO ČEZu Novák ČEZ oznámil, že rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 27. červen Německo Hlavní zprávy PPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,0 % PPI (y-y) (duben): aktuální hodnota: 3,4 % očekávání trhu: 3,2 % předchozí hodnota: 3,1 % Hlavní zprávy (eurozóna) Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (březen): aktuální hodnota: 34,1 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 37,9 mld. / revize 37,8 mld. Běžný účet (bez sezónního očištění) (březen): aktuální hodnota: 44,8 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 27,9 mld. / revize 27,8 mld. Spotřebitelská důvěra (květen - první, předběžný): aktuální hodnota: -3,3 očekávání trhu: -3,0 předchozí hodnota: -3,6 Popis trhu Německý DAX uzavřel týden po dvou ztrátových seancích růstem o 0,39 % na 12638,69 b. Dařilo se zejména RWE (RWE; +5,4 %), které se v průběhu seance dostalo dokonce na nejvyšší hodnotu za posledních 10 měsíců. Dnes přišla agentura Reuters s informacemi od anonymního zdroje o tom, že německá RWE a francouzská Engie uvažují o spojení svých aktivit. Reuters zmiňuje jeden z návrhů, podle něhož by ve hře měla být i společnost innogy. RWE by podle těchto spekulací měla vyměnit svůj podíl v innogy za určitý menšinový podíl v Engie. Více informací je k dispozici zde. V průběhu páteční seance také Morgan Stanley navýšila cílovou cenu na 18 euro z předchozích 15,5 euro. Rostly také společnosti E.ON (EOAN; +3,2 %) a Deutsche Telekom (DTE; +2,4 %), mírněji posléze Commerzbank (CBK; +1,5 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,7 %). Naopak odepisovaly Fresenius Medical Care (FME; -0,8 %), Adidas (ADS; -1,1 %) a Merck (MRK; -0,9 %), který včera reportoval kvartální výsledky a Nord/LB snížila doporučení pro akcie společnosti z buy na hold. Podnikové zprávy Akcie RWE se po zprávě o možném spojení s francouzskou Engie dostaly na desetiměsíční maxima USA Očekávané události USA: 14:30 Index aktivity Chicago Fed (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,08 Popis trhu Na amerických trzích byl po celou obchodní seanci patrný pozitivní sentiment. Akciové indexy sice v závěru mírně korigovaly téměř jednoprocentní zisky z průběhu dne, nicméně i tak zakončily bezpečně v kladných hodnotách. S&P 500 tak posílil o 0,68 % na 2381,73, DJIA vzrostl o 0,69 % na 20804,84 bodu a technologický Nasdaq přidal 0,47 % na 6083,70. Za celý týden však index S&P 500 přeci jen, kvůli výraznější středeční korekci, poklesl o 0,26 %. Rostly všechny sektory v rámci indexu S&P 500. Nejvýrazněji posílil průmyslový sektor s 1,3% ziskem. K tomu mu výrazně napomohl 7,3% růst akcií výrobce zemědělské techniky Deere & Co. Společnost svým kvartálním ziskem překonala očekávání trhu a navíc zvýšila celoroční výhled jak na úrovni tržeb, tak na úrovni zisku. Akcie Deer & Co tak uzavřely na hladině 120,9 USD. Po lepších než očekávaných kvartálních výsledcích výrazněji posílily rovněž akcie technologické firmy Autodesk, konkrétně vzrostly o 14,7 % na 109,9 USD. Naopak 16,7% propad na 58,7 USD bylo možno vidět u akcií Foot Locker. Tento maloobchodník se sportovní obuví a oblečením totiž nepřesvědčil svými výsledky hospodaření a stal se tak nejvíce klesajícím titulem v indexu S&P 500. Slušných růstů dosahovaly rovněž finanční sektor (+0,8 %) a energetický sektor (+1,2 %). Energetickým titulům pomáhal růst cen ropy, která přidala 2 % na 50,4 USD za barel. Ropa tak pokračuje v oživení, které trvá od počátku května, kdy se ještě pohybovala i pod 46 dolary. Podnikové zprávy Společnost Deere & Co reportovala pozitivní výsledky za 2Q Autodesk reportoval za 1Q FY 18 výsledky nad očekávání trhu, počet předplatitelů nadále roste František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.