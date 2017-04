Denní report - pátek 21.04.2017

21.04.2017 22:36

ČR: Index PX umírněně, menší emise výrazněji, SRN: Německé akcie před francouzskými volbami potřetí mírně v plusu, USA: Index Dow Jones mírně korigoval včerejší růst.Pražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,1 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,7 09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,3 Popis trhu Pražská burza dokázala udržet zisky ze včerejška a i dnes posílila. Index PX si připsal 0,27% a na týdenní bázi rovněž zavíral nepatrně v plusu a podařilo se tak umazat propady z úvodu zkráceného týdne. Dnešní den byl charakteristický vyšším zájmem o menší emise. Eskalace kurzu byla k vidění u mediální CME, když kurz posílil o 3,35% nad úroveň 88 Kč. Za poslední dva týdny akcie této společnosti posílily o více jak 18%, za poslední dva dny o téměř 10%. Není bez zajímavosti, že v posledních dvou dnech podstatně narostl zobchodovaný objem, jak někteří investoři, kteří dříve o akcie na nižších cenách nejevili zájem, se snaží naskočit do rozjetého vlaku. Objem 20 mil. Kč a růst ceny přes 111 Kč (+3%) u Fortuny naznačují, že majoritní vlastník to nebude mít s plánovaným záměrem na plné ovládnutí společnosti moc jednoduchý. Nabízená cena k odkupu na úrovni 99 Kč je z pohledu tržního kurzu neatraktivní a minoritní akcionáři evidentně posilují své pozice před bitvou o navýšení výkupní ceny. Do třetice výraznější růst menší emise, když akcie Stock Spirit posílily o 1,7%, zde to však již nebylo doprovázeno zvýšeným objemem. Informace o pravděpodobném posunu v prodeji elektrárny Počerady moc velký vliv na obchodování neměla. Kurz ČEZu mírně posiloval po celý den a končil obchodování se ziskem 0,12%. Kromě Monety (-0,88%) si mírně kladné zhodnocení v závěru týdne připsaly všechny finanční emise. Komerční banka posílila o 0,34%, Erste o 0,41% a pojišťovna VIG o 0,28%. Rakouským emisím nepatrně pomáhalo další oslabení koruny, která se přes den obchodovalo opět na hranici předchozího kurzového závazku 27 Kč/EUR. Největší ztrátu si připsal Unipetrol, když oslabil o 1,32%, kurz se však nadále udržuje v blízkosti mnohaletých maxim. Podnikové zprávy ČEZ: komentář k uvažovanému prodeji elektrárny Počerady Představenstvo ČEZu údajně doporučuje prodej elektrárny Počerady, rozhodnutí učiní dozorčí rada Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný): aktuální hodnota: 58,2 b. očekávání trhu: 58,0 b. předchozí hodnota: 58,3 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 54,7 b. očekávání trhu: 55,5 b. předchozí hodnota: 55,6 b. Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný): aktuální hodnota: 56,3 b. očekávání trhu: 56,8 b. předchozí hodnota: 57,1 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 56,8 b. očekávání trhu: 56,0 b. předchozí hodnota: 56,2 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 56,2 b. očekávání trhu: 55,9 b. předchozí hodnota: 56,0 b. Složený index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 56,7 b. očekávání trhu: 56,4 b. předchozí hodnota: 56,4 b. Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): aktuální hodnota: 37,9 mld. EUR očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 24,1 mld. EUR / revize: 26,1 mld. EUR Běžný účet (bez sezónního očištění) (únor): aktuální hodnota: 27,9 mld. EUR očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,5 mld. EUR / revize: 3,1 mld. EUR Očekávané události 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 112,4, předchozí hodnota: 112,3 10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 106,0, předchozí hodnota: 105,7 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 119,2, předchozí hodnota: 119,3 Popis trhu Index DAX vzrostl o 0,27 % na 12059,86 b. Německé akcie bez výrazných kurzotvorných zpráv rostly potřetí v řadě. Úterný, povelikonoční ztrátu však vymazat nedokázaly, jelikož si index DAX připisoval pouze kosmetické zisky. Investoři zřejmě vyčkávají výsledků prvního kola francouzských prezidentských voleb, které proběhne v neděli. Do jakého pondělního rána se evropští investoři probudí, tak mají v rukou francouzští voliči. Podle průzkumů je čtvrtina z nich stále nerozhodnutá. Na německé burze se nejvíce dařilo akciím Deutsche Bank (DBK; +1,5 %) a Lufthansy (LHA; +1,3 %). Pod největším tlakem byly akcie společností Infineon (IFX; -1,5 %) a Beiersdorf (BEI; -1,4 %). USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 52,8 b. očekávání trhu: 53,8 b. předchozí hodnota: 53,3 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 52,5 b. očekávání trhu: 53,2 b. předchozí hodnota: 52,8 b. Složený index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný): aktuální hodnota: 52,7 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,0 b. Prodeje existujících domů (březen): aktuální hodnota: 5,71 mil. očekávání trhu: 5,60 mil. předchozí hodnota: 5,48 mil. / revize: 5,47 mil. Prodeje existujících domů (m-m) (březen): aktuální hodnota: 4,4 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: -3,7 % / revize: -3,9 % Očekávané události 14:30 Index aktivity Chicago Fed (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,34 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): očekávání trhu: 16,5, předchozí hodnota: 16,9 Popis trhu Americké akciové trhy korigovaly své včerejší zisky, když trhy hlavně podpořila zpráva amerického ministra financí Mnuchina, podle něhož bude daňová reforma brzy hotová nehledě na zdravotní sektor. Slova Mnuchina i dnes drží silnější dolar u úrovně 1,068 USD/EUR a zlato se dostává nad technickou úroveň 1085 USD/Troj.unci. Index Dow Jones ztrácí 0,05% a index S&P 500 je slabší o 0,15%. Pod tlakem se dnes ocitla cena ropy , která klesala na základě středečního reportu EIA ohledně stavu zásob a dnes se cena kontraktu WTI obchodovala blízko úrovně 49,2 USD/barel tj. necelá 3% níž. Tato situace nevyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru, kde dnes reportoval své výsledky výrobce a dodavatel těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), u něhož tržby vzrostly o 6% a jen těsně nedosáhly na tržní odhad. Růst nákladů na prodané zboží brzdilo snižování nákladů na výzkum a vývoj. Čistý zisk zakotvil na hladině 0,25 USD/akci ( -38% yoy ) a volný cashflow meziročně klesl o polovinu na 275 mil. USD. Pokračující tlak na ceny poskytovaných služeb , nejistá cena ropy, rostoucí náklady a chybějící organický růst společnosti poslaly akcie společností dnes níž o více než 2,2%. Nadařilo se také akciím Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které obchodovaly se ztrátou více než 1,9% a také konkurenční společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), jejíž akcie oslabily více než 0,5% a také akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran ( FCX ), které si odepsaly více než 1,2%. Své výsledky za 1Q dnes reportoval americký průmyslový konglomerát General Electric ( GE ), který vykázal EPS na úrovni 21 centů při tržbách 27,66 mld. USD. Celkově trh očekával zisk na úrovni 17 centů při tržbách kolem 26,4 mld. USD. Akcie společnosti ztratily více než 2,2%. Výsledky reportoval také výrobce leteckých a měřících přístrojů Honeywell International ( HON ), který se pochlubil ziskem na akcii 1,66 USD , když odhad byl 1,62 USD. Společnost tak zvýšila spodní hranici odhadovaného zisku. Akcie uzavřely s nárůstem o více než 2,6%. Dobrými výsledky se dnes pochlubil vydavatel platebních karet VISA ( V ), kde společnost ve 2Q překonala očekávání trhu a navýšila zpětný odkup akcií. Výnosy společnosti vzrostly díky akvizici Visa Europe, ale vzrostl i počet objemu transakcí. Akcie uzavřely s nepatrnou ztrátou 0,05% Naopak se dnes nedaří akciím výrobce hraček Mattel ( MAT ), který již včera reportoval své výsledky a na základě těchto výsledků dnes analytici Barclays snížili cílovou cenu akcií na 25 USD z 30 USD. Akcie uzavřely se značnou ztrátou necelých 13,5%. S dobrou zprávou přišel zakladatel a majitel Tesly Elon Musk, který oznámil, že už v tomto roce na podzim v září automobilka představí další modelovou řadu elektromobilů, reprezentovanou Tesla Semi, jež bude střední nákladní vůz svého druhu. Podle Muska automobilka do 2 let představí také nový SUV model. Akcie Tesla ( TSLA ) posilily o více než 1%. Podnikové zprávy Průmyslový konglomerát Honeywell v 1Q překonal očekávání analytiků a navýšil dolní mez výhledu Slabé předvánoční prodeje dolehly na výrobce hraček Mattel i v 1Q roku 2017 Zisk konglomerátu GE v 1Q i přes pokles výnosů překonal odhady o nejvíce za posledních 7 let Visa ve 2Q překonala očekávání a navýšila zpětný odkup akcií