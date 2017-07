Denní report - pátek 21.07.2017

21.07.2017 22:06

ČR: Pražská burza po vzoru okolních trhů uzavřela v červeném, SRN: Index DAX se v závěru týdne propadl, USA: Americké akcie uzavřely těsně pod nulou Pražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42839 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42806 09:00 Index spotřebitelské důvěry (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42950 Popis trhu Pražská burza nezůstala imunní vůči prodejnímu tlaku na evropských trzích při dále sílícím euru a především pod taktovkou rakouských emisí uzavřela v záporném teritoriu. Nicméně díky silné závěrečné aukci index PX končil seanci slabší o přijatelných 0,45% na 1004,19 bodech, zatímco těsně před závěrem kontinuálního obchodování se krátce ponořil pod psychologickou hladinu 1000 bodů. Nedařilo se především rakouským finančním titulům v čele s pojišťovnou VIG, která odepsala 1,8% se závěrem na 656 Kč. Erste Bank pak oslabila přes 1% na 894,40 Kč. Z větších emisí zápornou bilanci vykázala i telekomunikační spol. O2 ČR končící se ztrátou 1,06% na 279,50 Kč. Podobný výsledek registroval též Pegas, který ukončil seanci na 1015 Kč a přiblížil se tak opět dobrovolné nabídce odkupu 1010 Kč ze strany R2G Rohan Czech. Nejlepší výsledek zaznamenaly akcie Fortuny končící se ziskem 1,43% na 142 Kč, znamenající závěr na novém historickém maximu. Příznivě se vedlo po solidních výsledcích za 2. čtvrtletí i Unipetrolu, který zpevnil o 1% na 302 Kč, registrující též posun na mnohaletá maxima. V zelených číslech a nad psychologickou úrovní 400 Kč nakonec uzavřely i akcie ČEZu (+0,23%) díky vyšší aktivitě v závěrečné aukci. Během dne byl u akcií patrný kupec. Uvidíme, zda nákupní apetit potrvá i v příštím týdnu, cenová laťka je posazena poměrně nízko. V mezitýdenní bilanci si index pražské burzy připsal 0,36%. Nejlépe se vedlo akciím Pegasu se ziskem přes 8,5% v návaznosti na oznámení o dobrovolné nabídce převzetí za cenu 1010 Kč, nejhorší výsledek naopak zaznamenaly akcie pojišťovny VIG (-2,9%). Podnikové zprávy Unipetrol představil výsledky za 2Q, dosáhl čistého zisku 3,6 mld. Kč Německo Očekávané události 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 59,2, předchozí hodnota: 59,6 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 54,0 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 56,4 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,4 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 55,4 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 56,2, předchozí hodnota: 56,3 Popis trhu Německý DAX v závěru týdne odepsal přes procento a půl a ocitl se tak nejníže od konce dubna. Pozornost přitáhly zejména automobilky, týdeník Spiegel informoval o podezření BMW (BMW -2,6 %), Daimleru (DAI -2,07 %) a Volkswagenu (VOW3 -3,6 %) z možné protizákonné spolupráce a kartelových dohod. Zpráva se tak přidává k podezřením z podvodů s emisemi, se kterými se nově potýká i Daimler. Akcie společnosti Infineon Technologies (IFX -4,7 %) poklesly po snížení doporučení od BNP Paribas (nově "underperform" cena 17,6 eur). Evropským trhům škodilo zejména sílící euro, které na páru s dolarem tento týden připsalo již 1,8 %, od začátku roku je silnější o téměř 11 %. Index Stoxx Europe 600 uzavřel níže o procento, nejméně se dařilo průmyslovým společnostem a zbytné spotřebě. USA Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 52,1, předchozí hodnota: 52,0 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,2 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,0 16:00 Prodeje existujících domů (červen): očekávání trhu: 5,56 mil., předchozí hodnota: 5,62 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červen): očekávání trhu: -1,2%, předchozí hodnota: 1,1% Popis trhu Americké indexy se v páteční klidné seanci pohybovaly v mírném záporu, S&P 500 odepsal 0,04 %, Nasdaq Composite taktéž. Výše zakončily utility či finance, klesala naopak energetika a průmysl v návaznosti na pokles cen ropy. Z pohledu výsledků byl uplynulý týden poměrně bohatý a ne jinak tomu bylo v pátek. Čísla prezentoval Microsoft, po zklamání se propadal koncern GE a dařilo se např. skupině Honeywell. Do popředí se opět začíná dostávat politická situace v USA. Šéf FBI Mueller rozšířil vyšetřování prezidenta Trumpa i na záležitosti týkající se jeho byznysu. Deník New York Times přinesl zprávu, že Trumpův tiskový mluvčí Sean Spicer rezignoval po schůzce prezidenta s finančníkem Anthonym Scaramuccim jako jeho potenciálním nástupcem. Hlavním tématem týdne však bezpochyby byl vývoj na eurodolaru. Euro zažívá rally podpořenou rétorikou ECB, růstem výnosů nebo pochybnostmi investorů nad ekonomickými plány Trumpovy administrativy. Samotný měnový pár je nejvýše od ledna 2015. Ropa klesla o více než dvě procenta po zprávách o dodávkách zemí OPEC, které naznačují nejvyšší měsíční output za letošní rok. Zlato zažívá mírný vzestup nad hranici 1250 USD/unce. Podnikové zprávy Americká finanční společnost Visa reportovala výsledky za 3Q 2017, výnosy i zisky nad očekáváními Softwarový gigant Microsoft včera po uzavření trhů reportoval výsledky za 4Q FY 2017 Konglomerát General Electric ve 2Q 2017 reportoval výsledky mírně nad očekáváním Americká průmyslová skupina Honeywell v 2Q 2017 překonala očekávání analytiků a navýšila výhled