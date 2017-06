Denní report - pátek 23.06.2017

ČR: Pražská burza i akcie ČEZu pokračovaly v poklesu, SRN: Německá burza ukročila stranou, nedařilo se utilitám, USA: Americké akcie mírně vzrostly, dařilo se NasdaquPražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,9 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,4 09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,0 Popis trhu Index PX odepsal 0,8 % na 980,68 b. Pražská burza ztrácela po čtvrté v řadě, uzavřela tak nejníže od konce dubna. Burzu do záporu táhly těžké váhy indexu – Erste (-1 %), ČEZ (-0,9 %) i Komerční banka (-0,9 %). Nedařilo se však ani Monetě (-1,2 %), která uzavřela nejníže od srpna. Vybírání zisků pokračovalo na akciích Philip Morris (-1,7 %). Burzou dnes proteklo přes 750 mil. Kč, nejvyšší objem byl vidět na ČEZu (465 mil. Kč), který se dnes naposledy obchodoval s nárokem na dividendu. Výrazný prodejní tlak pokračoval druhý den, ČEZ tak uzavřel na 434 Kč. Bez dividendy by ČEZ uzavřel na 406 Kč, nejnižší hodnotě za poslední rok. Dařilo se pouze akciím O2 (+0,7 %), které za slušného objemu uzavřely na 285 Kč. Podnikové zprávy Kofola: Změny v představenstvu Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): aktuální hodnota: 59,3 očekávání trhu: 59,0 předchozí hodnota: 59,5 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 53,7 očekávání trhu: 55,4 předchozí hodnota: 55,4 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): aktuální hodnota: 56,1 očekávání trhu: 57,2 předchozí hodnota: 57,4 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 57,3 očekávání trhu: 56,8 předchozí hodnota: 57,0 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 54,7 očekávání trhu: 56,1 předchozí hodnota: 56,3 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 55,7 očekávání trhu: 56,6 předchozí hodnota: 56,8 Očekávané události 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 114,5, předchozí hodnota: 114,6 10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 106,4, předchozí hodnota: 106,5 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 123,2, předchozí hodnota: 123,2 Popis trhu Index DAX ztratil 0,47 % na 12733,41 b. Německá burza spolu s dalšími evropskými trhy v pátek mírně oslabila na pozadí ekonomických makrodat. Složený index nákupních manažerů v eurozóně kvůli slabému PMI ve službách klesl na pětiměsíční minimum, což naznačuje slabší růst ekonomiky. Nejhorší výkon v Německu podaly elektrárenské společnosti RWE (RWE; -2,9 %) a E.ON (EOAN; -1,4 %). RWE dnes oznámilo návrh výplaty mimořádné dividendy v návaznosti na očekávanou vratku daně z jaderného paliva. Nedařilo se ani společnostem Linde (LIN; -1,2 %), Henkel (HEN3; -1 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1 %). Henkel se dnes dočkal sníženého doporučení ze strany LBBW na „hold“ z „buy“ s cílovou cenou 130 EUR (dříve: 128 EUR). Podnikové zprávy Společnost RWE navrhuje mimořádnou dividendu ve výši 1 € na akcii USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 52,1 b. očekávání trhu: 53,0 b. předchozí hodnota: 52,7 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 53,0 b. očekávání trhu: 53,5 b. předchozí hodnota: 53,6 b. Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): aktuální hodnota: 53,0 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,6 b. Prodeje nových domů (květen): aktuální hodnota: 610 tis. očekávání trhu: 590 tis. předchozí hodnota: 569 tis. / revize: 593 tis. Prodeje nových domů (m-m) (květen): aktuální hodnota: 2,9 % očekávání trhu: 3,7 % předchozí hodnota: -11,4 % / revize: -7,9 % Očekávané události 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,8 % 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 Index aktivity Chicago Fed (květen): očekávání trhu: 0,20, předchozí hodnota: 0,49 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen): očekávání trhu: 16,0, předchozí hodnota: 17,2 Popis trhu Index Dow Jones -0,01 % na 21394,76 b. Index S&P 500 +0,16 % na 2438,3 b. Index Nasdaq Composite +0,46 % na 6265,25 b. Americké akcie si během páteční seance připsaly mírné zisky, dařilo se společnostem s menší kapitalizací. Dolar vůči euru oslabilo 0,4 %, ropa posílila o 0,9 % nad 43 dolarů za barel. Stabilizace její ceny svědčí energetickým společnostem, kterým se tento týden nedařilo. Index S&P 500 uzavřel týden téměř beze změny, když růst zdravotních a technologických společností vyvážil pokles energetických. Na úrovni jednotlivých společností bylo v pátek poměrně živo - např. společnost Bed Bath & Beyond po slabých výsledcích odepsala 12 %. Podnikové zprávy Všechny velké americké banky bez větších potíží prošly zátěžovým testem Fedu Bed Bath & Beyond nejníže za posledních 7 let po slabých výsledcích Porovnatelné tržby společnosti v prvním čtvrtletí klesly o 2 %, zatímco analytici očekávali 0,3% růst. Nedařilo se kamenným obchodům, ani eshopu společnosti. Na ziskovosti se negativně projevily slevy a vyšší reklamní náklady. Zisk na akcii dosáhl 53 centů na akcii, zatímco analytici očekávali 66 centů. Tržby dosáhly 2,74 mld. USD při konsensu 2,74 mld. USD. Distributor potravin Sysco klesá kvůli obavám z Amazonu Analytici J. P. Morgan odebrali akcie společnosti Sysco, která se zabývá distribucí potravin do restaurací, ze svého seznamu akcií, na které se analytici banky zaměřují, kvůli zvýšenému riziku, že se Amazon může pustit do distribuce nezávislým restauracím. Nedaří se ani dalším společnostem v sektoru. Plynařská společnost EQT roste po zelené pro plynovod Výrazně rostou akcie plynařské společnosti EQT Corp, která se zabývá zkoumáním ložisek plynu. Federální úřady došly k závěru, že plánovaný plynovod Mountain Valley bude mít „omezený nepříznivý“ dopad na životní prostředí. Plynovod během příštích 4 měsíců musí ještě získat několik dalších povolení, dnešní rozhodnutí však uklidnilo investory ohledně načasování projektu. Toshiba je ochotná jednat s Western Digital o prodeji divize čipů Toshiba uvedla, že je ochotná jednat se společností Western Digital ohledně prodeje divize čipů, ačkoliv jako kupce i nadále preferuje konsorcium vedené fondem Bain.Jan TománekFio banka, a.s.