Denní report - pátek 24.02.2017

24.02.2017 22:16

ČR: Pražská burza v závěru týdne prohloubila výprodeje, SRN: Německé akcie v závěru týdne odepsaly 1,18 %, USA: Na závěr týdne v mírně zelenémPražská burza Hlavní zprávy Podnikatelská důvěra (únor): aktuální hodnota: 15,2 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 16,5 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor): aktuální hodnota: 13,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 14,7 Index spotřebitelské důvěry (únor): aktuální hodnota: 5,8 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 7,5 Popis trhu Pražská burza se od openu ponořila do záporného teritoria, když nálada na západoevropských trzích se razantně zhoršila a investoři přistoupili k ziskovým realizacím. Index PX tak oslabil potřetí v řadě, dnes výrazněji a to o -1,25% na 960 bodů. Podobně jako na evropských trzích byl pod tlakem především finanční sektor, když výnosy na vyspělých dluhopisových trzích dále klesaly. Nejvíce nakonec ztratila Erste Bank (-3,23%), když padla až pod úroveň 760 Kč. Dále pak pojišťovna Vig oslabila o -0,57% na 611 Kč, Komerční banka odepsala -1,05% na 921 Kč a Moneta Money Bank klesla o -0,64% na 86 Kč. Po dvoudenním růstu se vybíraly zisky i na Čezu a emise odepsala -1,09% na 452 Kč. Proti proudu se vydala Fortuna a posílila 1,80% na 99 Kč. Celkový objem na burze dosáhl nadprůměrných 889 mil. Kč. Za celý týden index PX ztratil -1%. Podnikové zprávy Fortuně bylo od ministerstva financí uděleno povolení k provozování online her Unipetrol prodloužil odstávku etylénové jednotky na 14 dnů Německo Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (leden): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 5,0 % 11:00 Ekonomická důvěra (únor): očekávání trhu: 108,0, předchozí hodnota: 107,9 11:00 Indikátor obchodního klimatu (únor): očekávání trhu: 0,79, předchozí hodnota: 0,77 11:00 Důvěra v průmyslu (únor): očekávání trhu: 1,0, předchozí hodnota: 0,8 11:00 Důvěra ve službách (únor): očekávání trhu: 42838, předchozí hodnota: 42990 11:00 Spotřebitelská důvěra (únor - konečný): očekávání trhu: -6,2, předchozí hodnota: -6,2 Popis trhu Německé akcie navázaly na čtvrteční pokles i v páteční seanci, kdy index DAX odepsal 1,18 % na 11806,55 b. Nejvíce ztrácela televizní stanice ProSieben (PSM; -3,6 %). Po ohlášení výsledků za 4Q roku 2016 oslabily také akcie agrochemické společnosti BASF (BAS; -3,2 %). Po včerejším mírném růstu oslaboval také Infenion Technologies (IFX; -3,0 %). Klesaly i banky Commerzbank (CBK; -2,9 %) a Deutsche Bank (DBK; -2,2 %). Nejlépe se naopak dařilo farmaceutické společnosti Merck (MRK; +0,3 %). Podnikové zprávy Německý BASF reportoval za 4Q, čistý zisk překonal odhady USA Hlavní zprávy Prodeje nových domů (leden): aktuální hodnota: 555 tis. očekávání trhu: 571 tis. předchozí hodnota: 536 tis. Prodeje nových domů (m-m) (leden): aktuální hodnota: 3,7 % očekávání trhu: 6,4 % předchozí hodnota: -10,4 % Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - konečný): aktuální hodnota: 96,3 očekávání trhu: 96,0 předchozí hodnota: 95,7 Očekávané události 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -0,5 % 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,7 % 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,6 % 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (únor): očekávání trhu: 42844, předchozí hodnota: 42757 Popis trhu Zámořské akciové indexy se v závěru dnešní obchodní seance dokázaly přehoupnout do kladného teritoria a končí tak obchodní týden s mírnými zisky v rozmezí 0,1 - 0,17 %. V rámci jednotlivých sektorů se dnes nejlépe vedlo defenzivním utilitám (+1,4 %) a telekomunikacím (+0,7 %). Z reportovaných výsledků dokázal vytěžit 6% růst svých akcií maloobchodní řetězec Nordstrom. Na komoditním trhu ztrácela ropa 0,7 %. Dařilo se zlatu s 0,5% ziskem. Podnikové zprávy JC Penney reportoval výsledky za 4Q, plánuje uzavřít až 140 obchodů Nordstrom oznámil pozitivní výsledky za 4Q 2016 Agentura Fitch varuje před možnou blížící se debatou o stropu pro americký dluh František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.