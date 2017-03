Denní report - pátek 24.03.2017

24.03.2017

ČR: Pražská burza za uplynulý týden nepatrně posílila, SRN: Německé akcie uzavřely v plusu, Infineon (+9 %) po zvýšení výhledu, USA: Americké akcie skončily v minusu, investoři s obavami sledují dohady o zdravotnické reforměPražská burza Hlavní zprávy Podnikatelská důvěra (březen): aktuální hodnota: 13,1 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 15,2 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (březen): aktuální hodnota: 11,7 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 15,3 Index spotřebitelské důvěry (březen): aktuální hodnota: 6,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,8 Popis trhu Pražská burza v závěru týdne mírně rostla, index PX uzavíral na 982 bodech (+0,2%). Za uplynulých 5 dní tak domácí trh zaznamenal nepatrný posun vzhůru, uzavírací hodnota indexu minulý týden byla na 980,80 bodech. Páteční aktivita byla velmi poklidná, největší objem 125 mil. Kč proteklo Komerční bankou. Titul se přitom obchodoval v 10 Kč denním pásmu 949-959 Kč. Jen o pár mil. nižší objem si připsala Moneta, která se držela poblíž 85 Kč (-0,35%). Akcie ČEZu se po celý den držely solidně nad 440 Kč (denní max. nad 443 Kč), až v závěrečné aukci se kurz doslal níže na 438,70 Kč (-0,97%). Ještě více v červených číslech zakončila pojišťovna VIG, kde se zřejmě vybíraly krátkodobé zisky a kurz se vrátil na 613 Kč (-2,2%). Naopak solidní růst předvedla Erste, která v závěru posílila na 825,60 Kč (+1,7%). Evropský bankovní sektor přitom spíše mírně ztrácel. Mírný růst si připsaly tituly s menší kapitalizací Fortuna (+0,9%, Pegas (+0,6%) či Unipetrol (+0,7%). Podnikové zprávy ČEZ: Druhý blok JE Dukovany by měl být odstaven do 30. března Benenberg zvyšuje cílovou cenu pro akcie pojišťovny Vienna Insurance Group na 23,1 EUR Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): aktuální hodnota: 58,3 očekávání trhu: 56,5 předchozí hodnota: 56,8 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: očekávání trhu: 54,5 předchozí hodnota: 54,4 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný): aktuální hodnota: 57,0očekávání trhu: 56,0 předchozí hodnota: 56,1 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: 56,2 očekávání trhu: 55,3 předchozí hodnota: 55,4 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: 56,5 očekávání trhu: 55,3 předchozí hodnota: 55,5 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: 56,7 očekávání trhu: 55,8 předchozí hodnota: 56,0 Očekávané události 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 111,1, předchozí hodnota: 111,0 10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 104,3, předchozí hodnota: 104,0 10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 118,3, předchozí hodnota: 118,4 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,9 % Popis trhu Index DAX uzavřel o 0,2 % výše na 12064,27 b. Německé akcie se v první polovině páteční seance držely v mírném záporu, do kladných čísel se podívaly spolu s otevírajícím trhem v USA. Největší zisk si připsaly akcie výrobce mikročipů Infineon Technologies (IFX; +9,4 %), který zvýšil celoroční výhled. Společnost očekává, že ve fiskálním roce 2017 dosáhne růstu tržeb v rozmezí 8 až 11 % a provozní marže přibližně 17 %. Výhledem včera potěšil i americký Micron, sektor polovodičů tak patřil mezi nejrůstovější akcie v Evropě, kde se dařilo také utilitám. V Německu potom společnostem RWE (RWE; +1,7 %) a E.ON (EOAN; 1,4 %), kterým analytici Kepler Chevreux zvýšili doporučení na „buy“ s cílovou cenou 16 EUR, respektive „hold“ s 8 EUR. Společnosti Merck (MRK; +1,7 %) a Pfizer (PFE; -0,9 %) získali licenci amerických regulátorů pro léčivo Bavencio. Nedařilo se finančnímu sektoru, Deutsche Bank (DBK) odepsala 1,4 %, pojišťovna Allianz (ALV) ztratila 1 %. Analytici Societé Generale jí včera snížili doporučení na „sell“ z „buy“, jelikož si myslí, že bude zaostávat za konkurenty kvůli absenci úsporného programu. USA Hlavní zprávy Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 2,0 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,1 % / revize: 0,1 % Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: 53,4 b. očekávání trhu: 54,8 b. předchozí hodnota: 54,2 b. Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: 52,9 b. očekávání trhu: 54,0 b. předchozí hodnota: 53,8 b. Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný): aktuální hodnota: 53,2 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 54,1 b. Očekávané události 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (březen): očekávání trhu: 22,0, předchozí hodnota: 24,5 Popis trhu Index Dow Jones -0,29 % na 20596,72 b. Index S&P 500 -0,08 % na 2343,98 b. Index Nasdaq Composite +0,19 % na 5828,738 b. Americké akcie v v první polovině páteční seance rostly, v druhé polovině však zamířily do záporu. Investoři se totiž obávají, že případný neúspěch zdravotnické reformy by mohl ohrozit i plánovanou daňovou reformu. Americké akcie tak začaly odevzdávat předchozí zisky, daří se naopak akciím nemocnic. Těm by podle analytikům mohly části reformy způsobit vyšší náklady, jelikož se očekává, že by klesl počet pojištěných Američanů. Ti by tak méně využívali zdravotnické služby a zároveň by vzrostly odpisy spojené s péčí poskytnutou lidem v krizovém stavu bez ohledu na jejich schopnost platit. Americké akcie tento týden byly pod tlakem právě kvůli obavám, že se Trumpovi nepodaří prosadit ani daňovou reformu. Analytici Goldman Sachs si však myslí, že ačkoliv zřejmě Republikáni budou muset zvolit jiný přístup pro prosazení zdravotnické reformy, naděje na daňovou reformu vypadají dobře. Analytici si myslí, že snížení korporátních daní by mohlo přijít již na konci roku, případě v úvodu roku 2018. Obavy Wall Streetu proto považují za přehnané. Podobný názor zastává také Citigroup a UBS. Také podle ministra financí Mnuchina by prosazení daňové reformy mělo být mnohem jednodušší. Nejvíce posílily akcie výrobce mikročipů Micron Technology (MU) po výsledcích a pozitivním výhledu na další čtvrtletí. Dařilo se také výrobci sportovního oblečení Under Armour (UA) po zvýšení doporučení od analytiků Jefferies na „buy“ z „hold“ a cílové ceny na 27 USD z 19 USD. Analytici Jefferies aktualizovali svůj dva roky starý spotřebitelský průzkum v USA a zjistili, že značka je známější a menší podíl lidí ji považuje za drahou. Analytici vidí také další potenciál v trendu tzv. athleisure, kdy lidé nosí oblečení původně určené do posilovny, aniž by cvičili, kterému jde společnost vstříc rozšířením sortimentu. Akcie společnosti byly nejvíce shortované z indexu S&P zbytná spotřeba. Podnikové zprávy Výrobce paměťových čipů Micron Technology představil výsledky za 2Q a mimořádně silný výhled na 3QJan TománekFio banka, a.s.