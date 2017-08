Denní report - pátek 25.08.2017

25.08.2017 22:46

ČR: Nevýrazný týden v Praze završen mírným růstem, SRN: Německému DAXu sebralo zisky sílící euro, USA: Smíšený závěr na Wall StreetPražská burza Popis trhu Pražská burza ani v závěru týdne nevybočila z velmi úzkého pásma, ve kterém se v posledních dnech drží. Částečná změna charakteru obchodování však znát byla, kdy přes malou změnu indexu byly u jednotlivých emisí změny již výraznější. Index PX nakonec končil silnější o 0,23%, v týdnu nebyla ani jedna změna vyšší než 0,3% a na týdenní bázi se index změnil o 0,34%. V závěru týdne si bankovní emise prohodily svoji výkonnost. Erste navázala na včerejší růst a posílila o 1,88%, což byl jeden z nejvýraznějších růstu v rámci bankovního sektoru v Evropě. Naopak Moneta v závěru týdne ztrácela a korigovala své krátkodobé růsty. Dnes kurz přišel o 0,9%. U Pegasu byla dnes oficiálně ohlášena nabídka převzetí ze strany minoritního akcionáře R2G. Kurz se v závěru dne dostal na odkupní úroveň 1010 Kč a lze předpokládat, že se zde bude držet po další měsíc, kdy je nabídka platná. Společnost Wood&Co. se opakovaně vyjádřila, že jakožto největší akcionář nehodlá nabídky využít a chce být ve společnosti dlouhodobým investorem. Představenstvo společnosti Pegas shledalo výši nabídky jako přiměřenou. Objem obchodů u Pegasu dosáhl dnes 95 mil. Kč a byl nejvyšší na trhu. Přes odpor minoritního akcionáře (konkurenční společnost Mattoni) dnes valná hromada Kofoly odsouhlasila nový úvěr pro refinancování stávajícího dluhu a zpětný odkup akcií prostřednictvím společnosti Radenska. Kurz při minimální aktivitě oslabil o 0,22%. Růst v samotném závěru dne pomohl akciím Unipetrolu k více jak 1% růstu a titul zavíral nejvýše za poslední měsíc. ČEZ stagnoval na úrovni 423 Kč, další růst cen elektrické energie a emisních povolenek jsou však dobrým příslibem pro titul do dalších dní. Podnikové zprávy Společnost R2G Rohan oficiálně zveřejnila nabídku k odkupu akcií Pegasu (+komentář analytika) Německo Hlavní zprávy Index importních cen (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -0,4 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: -1,1 % Index importních cen (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,5 % HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,6 % HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 2,1 % HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 0,8 % Osobní spotřeba (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 0,3 % / rev.: 0,4 % Vládní výdaje (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 % Kapitálové investice (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 1,1 % předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 2,7 % Stavební investice (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 3,4 % Domácí poptávka (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 0,2 % / 0,1 % Vývoz (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 1,6 % Dovoz (q-q) (2Q): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 0,4 % Index IFO podnikatelského klimatu (srpen): aktuální hodnota: 115,9 očekávání trhu: 115,5 předchozí hodnota: 116,0 Index IFO očekávání (srpen): aktuální hodnota: 107,9 očekávání trhu: 106,8 předchozí hodnota: 107,3 Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen): aktuální hodnota: 124,6 očekávání trhu: 125,0 předchozí hodnota: 125,4 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,0 % Popis trhu Evropským indexům v závěru páteční seance sebralo zisky sílící euro (komentář J. Yellen). Německý DAX zakončil na červené nule. Klesala Deutsche Post (DPW -0,8 %), Linde (LIN -0,6 %) či BMW (BMW -0,6 %). Bilanci indexu zlepšovala Deutsche Boerse AG (DB1 +1,3 %), RWE (RWE +1,1 %) nebo Bayer (BAYN +1,3 %). Index STOXX Europe 600 odepsal dvě setiny procenta, nejméně se dařilo nezbytné spotřebě a realitám. USA Hlavní zprávy Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): aktuální hodnota: -6,8 % očekávání trhu: -6,0 % předchozí hodnota: 6,4 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,0 % Očekávané události 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,7 % 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (srpen): očekávání trhu: 17,0, předchozí hodnota: 42963 Popis trhu Zatímco indexy DJIA i S&P500 dokázaly udržet mírné zisky, technologický Nasdaq nakonec uzavřel v červeném teritoriu při zvýšené volatilitě v závěru seance, a to především na eurodolaru. Americká měna se dostala pod opětovný tlak po vystoupení šéfky Fedu J.Yellenové a prezidenta ECB M. Draghiho na tradičním ekonomickém sympóziu v Jackson Hole. Dolar na měnovém páru s eurem uzavřel na 1,193 EUR/USD, tedy na nejnižší úrovni od ledna r.2015, když J.Yellenová se měnověpolitickému výhledu (a tedy i indiciím ohledně další restrikce měnové politiky v budoucnu) vyhýbala. Podobně vyzněl i výstup M.Draghiho, který se též nevěnoval monetárním tématům, stejně tak se nevyjadřoval k aktuální situaci na forexovém trhu, jak někteří přepokládali, když evropská měna vůči dolaru již zpevnila přes 13% od začátku roku! Naopak se M. Draghi kladně vyjádřil ke globálnímu ekonomickému oživení, které je dle jeho slov v Evropě a v Japonsku teprve v rané fázi oproti pokročilé v USA. Monetární „ticho“ ze strany J.Yellenové pozitivně zarezonovalo i na dluhopisovém trhu. Výnos referenčního 10letého státního bondu klesl na 2,17%, tedy na 2měsíční minimum. Oslabující americká měna pomohla k ziskům drahých kovů v čele se stříbrem, zpevňující o 0,7% přes 17 USD/oz, zlato si pak připsalo 0,35% na 1291 USD/oz. Nejlepší výkonnost v rámci S&P500 předvedl telekomunikační sektor (+0,8%) na pozadí poklesu tržních výnosů, nevedlo se naopak informačním technologiím a zdravotnictví (-0,1%). Ze zajímavých cenových pohybů z S&P500 zmiňme 9% povýsledkový propad prodejce kosmetiky Ulta Beauty (ULTA), slabší výhled stáhl dolů i předního výrobce čipů Broadcom (AVGO -3,7%). Naopak po výsledcích zářily akcie klenotníka Signet Jewelers (SIG) či softwarové spol. Autodesk (ADSK), jejichž akcie zpevnily bezmála o 4%. Podnikové zprávy Broadcom ve 3Q FY nad očekávání, slabší výhled táhne akcie níže