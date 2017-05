Denní report - pátek 26.05.2017

26.05.2017 22:10

ČR: Pražská burza v závěru týdne mírně rostla, SRN: Německé akcie uzavřely mírně níže, USA: Americké indexy doznaly pouze kosmetických změnPražská burza Popis trhu Pražská burza v závěru týdne rostla, přestože Evropa zrovna růstově naladěná nebyla. Index PX přidal +0,6% na 1016 bodů. Aktivita na domácím trhu však byla velmi slabá, žádný titul nepřesáhl v objemu 100 mil. Kč. Celkově na burze proteklo pouze cca 320 mil. Kč. I přesto, že výnosy na dluhopisových trzích klesaly, byly to banky, jež posilovaly. Akcie Erste v závěrečné aukci uzavíraly na metě 900 Kč (+1,9%). Pro zajímavost evropský bankovní sektor v pátek klesal -0,6%. Rostla také Komerční banka se závěrečnou cenou na 950 Kč (+1,2%). Největší posun vzhůru zaznamenal díky objednávce ke konci dne Pegas (+3,2%). Naopak pojišťovna VIG zamířila níže k 650 Kč (-0,9%). ČEZ se obchodoval v těsném pásmu 448-449,50 Kč. Mírně v červeném byl Unipetrol s obchody lehce pod 275 Kč (-0,3%). Nedařilo se mediální CETV (-0,9%). Podnikové zprávy Ředitel Moneta Money Bank v rozhovoru potvrdil dividendovou politiku Penta navýší nabídku k odkupu akcií Fortuny na 118 Kč Německo Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,3 % Popis trhu Německý DAX v pátek odepsal 0,15 % a pokračoval tak v klidném pohybu do strany. Mezi výraznější hybatele patřil zdravotnický Fresenius Medical Care (FME +1,3 %), televizní ProSieben (PSM +0,9 %) nebo Adidas (ADS +0,6 %). Německé výrobce aut si opět vzal na paškál americký prezident Trump. Na uzavřeném jednání s představiteli EU je kritizoval, protože údajně importují do USA příliš mnoho svých výrobků a tím přispívají k výraznému přebytku obchodní bilance Německa. Tomu chce Trump učinit přítrž. Zprávu přinesl Der Spiegel, citoval nejmenovaný zdroj. Akcie automobilek zakončily mírně níže, BMW (BMW -1,1 %) odepsalo přes procento. Výrazněji však klesaly banky, Deutsche Bank (DBK -2,1 %) a Commerzbank (CBK -1,5 %) spolu s dluhopisovými výnosy. Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,2 %. USA Hlavní zprávy Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - druhý, předběžný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 0,7 % Osobní spotřeba (1Q - druhý, předběžný): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,3 % Deflátor HDP (1Q - druhý, předběžný): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,3 % Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - druhý, předběžný): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,0 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - předběžný): aktuální hodnota: -0,7 % očekávání trhu: -1,5 % předchozí hodnota: 0,9 % / revize: 1,7 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - předběžný): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,5 % / revize: 0,0 % Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - konečný): aktuální hodnota: 97,1 b. očekávání trhu: 97,5 b. předchozí hodnota: 97,7 b. Popis trhu Po čtvrtečním prolomení rekordů americké akcie doznaly pouze kosmetických změn, indexy před prodlouženým víkendem uzavřely v blízkosti nuly. Mírně rostl spotřební sektor, nedařilo se naopak realitám, či sektoru zdravotní péče. V rámci dobíhající výsledkové sezony reportoval solidní čtvrtletí retailer Costco (+1,9 %) nebo prodejce kosmetiky Ulta Beauty (+3,1 %). Na poklesové straně naopak čtvrteční 20% nárůst korigovaly akcie prodejce elektroniky Best Buy (-3,4 %). V pátek a v sobotu probíhá v italské Taormině summit G7. Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg bude závěrečné komuniké výrazně kratší než z loňského setkání v Japonsku. Klíčové body budou změna klimatu, mezinárodní obchod, migrace či práva žen. Lze očekávat, že k závazku boje proti klimatickým změnám se nepřipojí americká strana. Prezident Trump na uzavřeném jednání s představiteli EU v pátek nešetřil kritikou na evropské automobilky, podle jeho slov vyvážejí do USA příliš mnoho výrobků a to chce Trump „zastavit.“ V této souvislosti německý průmysl zmiňoval i v minulosti, politiku samotné SRN však ani tentokrát nekritizoval Dolar mírně posílil, EURUSD (-0,3 %), ropa korigovala čtvrteční propad, dařilo se i zlatu (+1 %), dluhopisové výnosy klesaly. Podnikové zprávy Maloobchodník Costco ve 3Q překonal očekávání na úrovni porovnatelných tržeb i čistého zisku Prodejce kosmetiky Ulta Beauty Inc v 1Q 2017 překonal očekávání Ráchel KopúnováFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.