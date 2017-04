Denní report - pátek 28.04.2017

28.04.2017 22:16

ČR: Pražská burza rostla po 7.v řadě!, SRN: Německý DAX uzavřel páteční seanci v nepatrném zisku, USA: Americké trhy končí týden s mírnými ztrátamiPražská burza Hlavní zprávy Měnová zásoba M2 (y-y) (březen): aktuální hodnota: 10,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 9,0 % Popis trhu Pražská burza v poslední obchodní den týdne a měsíce současně dokázala opět posílit. Index PX tak rostl po 7. v řadě a uzavíral na 1008 bodech. Evropa spíše přešlapovala na místě a mírné ztráty registrovala při otevření Wall Street. V Praze protekl největší objem na ČEZu (210 mil. Kč), kterému se však příliš nedařilo a uzavíral s mírnou ztrátou -0,3% na 430 Kč. Přibližně 100 mil. Kč protekl jak na Komerční bance, tak na Monetě. Obě banky rostly a doháněly tak vývoj evropského sektoru z předešlých dní. Akcie KB v závěru překonaly metu 950 Kč (+0,5%) a Moneta přidala +1% na 79,60 Kč. Nad 880 Kč se obchodovala rakouské Erste (+0,6%) a podobný růst zaznamenala pojišťovna VIG (+0,7%). Největšímu růstu se dnes trochu symbolicky těšily dvě nejvíce letos růstové akcie pražské burzy. Mediální CETV i Unipetrol vzrostly od začátku roku přes +50%, dnes obě přidaly kolem +3%. Růst obou titulů zkrátka přilákal publikum. Akcie CETV se vrátily nad 100 Kč a Unipetrol posílil na 279 Kč. Podnikové zprávy Sázková společnost Fortuna svolala valnou hromadu na 12. června Tržní podíl likérky Stock Spirits Group v Polsku byl v 1Q stabilní, zveřejnil akcionář Podle Kouřila O2 nezvažuje navýšení výplatního poměru dividendy, CFO potvrdil jednání s regulátorem Odstávka prvního bloku elektrárny Dukovany bude trvat o pět dní déle, skončí 25. května Valná hromada Phillip Morris schválila hrubou dividendu za loňský rok ve výši 1000 Kč na akcii Operátor O2 reportoval kladné výsledky za 1Q Německo Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (m-m) (březen): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 1,8 % / revize 1,1 % Maloobchodní tržby (y-y) (březen): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: -2,1 % / revize -2,3 % Index importních cen (m-m) (březen): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,7 % Index importních cen (y-y) (březen): aktuální hodnota: 6,1 % očekávání trhu: 6,5 % předchozí hodnota: 7,4 % Hlavní zprávy (eurozóna) Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen): aktuální hodnota: 5,3 % očekávání trhu: 4,7 % předchozí hodnota: 4,7 % CPI odhad (y-y) (duben): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 1,5 % CPI jádrový (y-y) (duben - první, předběžný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 0,7 % Popis trhu Německý index DAX uzavřel poslední seanci tohoto týdne silnější o nepatrných 0,07 % na 12451,89 b. Nedařilo se zejména akciím společnosti Heidelberg (HEI; -2,2 %). Výrazně odepisovaly i akcie společnosti Vonovia (VNA; -1,8 %). O něco slaběji pak klesaly RWE (RWE; -1,3 %), Fresenius Medical Care (FME; -1,1 %) a Fresenius (FRE; -1,1 %). Naopak rostla společnost Linde (LIN; +2,3 %), která reportovala výsledky za první kvartál. Čistý zisk firmy v prvním čtvrtletí tohoto roku meziročně vzrostl z předchozích 306 milionů eur až na 311 milionů euro. Odhady analytiků přitom předpovídaly čistý zisk na úrovni 254 milionů eur. Tržby vzrostly o 6,6 %. Za pozitivními výsledky stojí zejména růst poptávky v Evropě a Asii. Rostly také společnosti Deutsche Post (DPW; +1,8 %) a Commerzbank (CBK; +1,8 %). Slaběji posilovaly Bayer (BAYN; +0,8 %) či ThyssenKrupp (TKA; +0,8 %). USA Hlavní zprávy Index nákladů práce (1Q): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,5 % Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 2,1 % Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 3,5 % Deflátor HDP (1Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,1 % Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 1,3 % Chicago index nákupních manažerů (duben): aktuální hodnota: 58,3 očekávání trhu: 56,3 předchozí hodnota: 57,7 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný): aktuální hodnota: 97,0 očekávání trhu: 98,0 předchozí hodnota: 98,0 Očekávané události 14:30 Osobní příjem (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Osobní výdaje (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,8 % 15:45 Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,8 16:00 ISM ve výrobě (duben): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 57,2 Popis trhu Americké akciové trhy se poslední den týdne pohybovaly v mírně červeném, tedy záporném pásmu. Investoři tráví průběh výsledkové sezóny, nicméně i nadále indexy zůstávají poblíž rekordních maxim. Lídrem směrem vzhůru byly akcie informačních technologií a energetické tituly. Naopak klesaly akcie telekomunikačních společností a realit. IT společnosti táhly vhůru akcie Googlu/Alphabet, který potěšil výsledky. Dařilo se i dalšímu ze sektoru a tím je Western Digital (WDC +3,47%), který rovněž potěšil výsledky a obchoduje na 52 týdenním maximu. Energetickému sektoru pomáhala rostoucí cena ropy (CL) o téměř procento a bezesporu ho potěšily i výsledky Exxonu (XOM +0,71%). S trhem příliš nezahýbala zveřejněná makrodata ačkoliv nedopadla úplně nejpresvědčivěji. Spotřebitelská důvěra i růst HDP se čekaly lepší. Podnikové zprávy Microsoft ve 3Q vykázal růst zisku, tržby však zaostaly za konsensem trhu Alphabet výsledky za 1Q překonal odhady analytiků Amazon reportoval za 1Q tržby i zisk nad očekávání trhu General Motors reportoval pozitivní výsledky za 1Q Starbucks ve 2Q dosáhl rekordních tržeb, porovnatelné tržby však rostly pomaleji než se čekalo Ropný gigant Exxon v 1Q oznámil výrazný nárůst tržeb i zisku, pomohl zejména růst cen ropy a plynu František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.