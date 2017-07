Denní report - pátek 28.07.2017

28.07.2017 22:26

ČR: Praha v závěru týdne ztrácela, SRN: Německý DAX uzavřel týden ztrátou půl procenta, USA:Na US trzích se vybíraly zisky. Pražská burza Očekávané události 10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,9 % Popis trhu Hranice 1015 bodů u indexu PX v tomto týdnu zafungovala jako rezistentní úroveň. O její zdolání se domácí index pokoušel prakticky celý týden, výsledek však úspěšný nebyl. Dnešní open sice byl opět na této úrovni, ale během dopoledne se index rychle vrátil na nižší hodnoty a udržel se tam až do závěru obchodování. Ztráta z dnešního dne byla nakonec 0,65%, na týdenní bázi si index mírný růst udržel. Zobchodovaný objem v závěru týdne lehce přesáhnul 342 mil. Kč, přes hranici 100 mil. Kč se dostal pouze ČEZ a Komerční banka. KB si společně s Erste Group připsaly rovněž největší denní ztráty, když oslabily o 1,46%, resp. o 1,06%. Erste je momentálně nejvíce překoupený papír (vyjma Fortuny a Pegasu se specifickými podmínkami), který z krátkodobého pohledu při zhoršujícím se sentimentu může z letošních maxim, kde se pohyboval kurz ještě na začátku dnešního dne, korigovat nejvíce. Nervozita investorů může navíc narůstat v kontextu výsledků, které banka bude reportovat v závěru příštího týdne. Ne všichni musí věřit v dobrá čísla a spekulovat na vylepšení výhledu. U ČEZu se v závěrečné aukci podařilo na halíř vymodelovat přesně stejný close jako včera, takže opět těsně pod hranicí 400 Kč. ČEZ postihla dnes nehoda v Dětmarovicích, elektrárna bude muset být na čas odstavena. Výsledky reportovala společnost O2, výraznější reakci na trhu to však nepřineslo. Ziskovost byla podle očekávání, zajímavou zprávou je prodloužení licence na používání značky od bývalého vlastníka. Titul kurzově stagnoval. Fortuna se posunula na nová historická maxima a zavírala na 143,55 Kč, silnější o 2,54%. Podnikové zprávy ČEZ: v elektrárně Dětmarovice dnes hořelo Operátor O2 reportoval výsledky za 2Q 2017, zisk meziročně vzrostl o 3 % Německo Hlavní zprávy CPI (m-m) (červenec - předběžný): aktuální hodnota: 0,4% očekávání trhu: 0,2% předchozí hodnota: 0,2% CPI (y-y) (červenec - předběžný): aktuální hodnota: 1,7% očekávání trhu: 1,5% předchozí hodnota: 1,6% Hlavní zprávy (eurozóna) Ekonomická důvěra (červenec): aktuální hodnota: 111,2 očekávání trhu: 110,8 předchozí hodnota: 111,1 Indikátor obchodního klimatu (červenec): aktuální hodnota: 1,05 očekávání trhu: 1,14 předchozí hodnota: 1,15 / revize: 1,16 Důvěra v průmyslu (červenec): aktuální hodnota: 4,5 očekávání trhu: 4,4 předchozí hodnota: 4,5 Důvěra ve službách (červenec): aktuální hodnota: 14,1 očekávání trhu: 13,4 předchozí hodnota: 13,4 / revize: 13,3 Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný): aktuální hodnota: -1,7 očekávání trhu: -1,7 předchozí hodnota: -1,7 Očekávané události (eurozóna) 11:00 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: 9,3 % 11:00 CPI odhad (y-y) (červenec): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - první, předběžný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 % Popis trhu Frankfurtská burza dnes pokračovala ve včerejších ztrátách. Index DAX uzavřel poklesem o 0,51 % na 12149,67 bodu. V závěru obchodní seance rostly jen dvě společnosti. I dnes výrazně připisoval Adidas (ADS; +8,8 %). O něco méně rostla televizní společnost ProSieben (PSM; +1,0 %). Nejvíce dnes odepisoval producent průmyslových plynů Linde (LIN; -2,2 %). Společnost dnes ráno zveřejnila výsledky, ve kterých se jí nepodařilo naplnit očekávání analytiků na úrovni tržeb. Klesaly dnes také Continental (CON; -2,0 %), ocelárna ThyssenKrupp (TKA; -1,9 %) a energetické společnosti E.ON (EOAN; -2,0 %) a RWE (RWE; -1,6 %). Odpoledne byla zveřejněna předběžná čísla inflace za červenec, podle kterých index spotřebitelských cen CPI meziročně vzrostl o 1,7 % při očekávání růstu o 1,6 %. USA Popis trhu V pátek americké akciové trhy korigovaly předchozí zisky a ustoupily z historických maxim. Index Dow Jones přidal nepatrných 0,04% a S&P 500 uzavřel v červených 0,25%. Investoři dnes čekali na report HDP země, který ukázal, že HDP rostlo mírně pod odhady analytiků. HDP USA meziročně ve druhém čtvrtletí 2017 přidalo 2,6%, mírně pod odhady 2,7%. V prvním čtvrtletí po revizi +1,2%. Na základě toho EUR posílilo skokově proti USD a nyní se pohybuje na úrovni 1,1750. Pod tlakem byly dnes akcie výrobců tabáku, protože byla zveřejněna zpráva, že zámořský Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ( FDA ) představil plán na nové omezení tabákových produktů. Snahou regulátora je snížit podíl obsahovaného nikotinu ve výrobcích pod úroveň vedoucí k závislosti. Regulace by se měla dotýkat jen nově zaváděných produktů, jako například jsou elektronické cigarety. Z těchto důvodů se nedařilo akciím producentů tabákových výrobků, jako je Altria Group ( MO ), která ztratila necelých 10%, dále také konkurenční Philip Morris Intl. ( PM ), který na začátku seance nabral ztrátu více než 6%, ale ztrátu korigoval na 0,3%. Naopak se dnes dařilo žlutému kovu, kde po datech HDP USA zlato atakovalo úroveň 1270 USD/Troj.unci a přidalo 0,9%. Tato situace vyhovovala akciím těžařů zlata a z těchto důvodů akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp. ( ABX ) posílily o necelých 1,9% a také konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) také obchodoval silnější o necelé 1%. Za zmínku stály také akcie těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které si odepsaly necelých 6,2%. Cena ropy nadále posilovala pod vlivem slovních intervencí v čele se Saúdskou Arábií a to v kombinaci se silným poklesem zásob ropy v USA. Cena WTI se dnes dostla nad hodnotu 49,7 USD/barel a posilovala o 1,35%. Z toho profitovaly akcie těžebních společností, jako Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), který přidal necelých 1,7% a také Marathon Oil Corp. ( MRO ), který posilil o necelé 1%. Dařilo se také akciím dodavatele a výrobce těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) s nárůstem okolo 1%. Za zmínku dnes stály akcie amerického výrobce solárních panelů a developera solárních projektů First Solar ( FSLR ). Společnost reportovala čistý zisk ve 2Q. ve výši 52 mil. USD tj. 50 centů na akcii v porovnání s čistou ztrátou ve výši 11,4 mil. USD tj. 11 centů na akcii před rokem. Čisté tržby činily 623,3 mil. USD, když analytici očekávali prodeje ve výši 556,4 mil. USD. Společnost zároveň zvýšila výhled výnosů díky rostoucí poptávce po svých solárních produktech. Akcie v dnešní seanci si připsaly více než 8,6%. Na růstové vlně se dnes vezly akcie čínského internetového vyhledavače Baidu Inc. ( BIDU ), který se pochlubil nárůstem zisku ve 2Q. o 83,5%. Podle analytiků hospodaření společnosti vykazuje známky oživen a to i po loňském tvrdém zákroku čínských regulátorů vůči reklamám na internetových stránkách společnosti. Akcie Baidu ( BIDU ) se tak těšily zájmu investorů a posilily o více než 10,7%. Naopak pod tlakem byl dnes výrobce hraček Mattel ( MAT ), který prohloubil ve 2Q. ztrátu na 56,1 mil. USD z 19,1 mil. USD. Prodej známých panenek Barbie již klesl třetí čtvrtletí za sebou. Akcie oslabily více než 7,6%. Podnikové zprávy Americká společnost Amazon reportovala výsledky za 2Q 2017, zisk meziročně klesl o 77 % Největší světový kavárenský řetěz Starbucks včera po uzavření trhů představil výsledky za 3Q 2017 Společnost Mastercard reportovala výsledky za 2Q 2017 nad očekáváními Farmaceutická společnost Merck reportovala růst tržeb a zisků za 2Q 2017 American Airlines oznámil výsledky za 2Q 2017. Zisky klesly, ale výnosy byly vyšší Americká společnost Exxon Mobil reportovala meziročně dvojnásobný zisk kvůli vyšším cenám ropy Ráchel KopúnováFio banka, a.s.ProhlášeníRáchel KopúnováFio banka, a.s.