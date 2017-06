Denní report - pátek 30.06.2017

30.06.2017 22:16

ČR: Erste nadále dominovala, ČEZ pod 400 Kč, SRN: Německé akcie v závěru týdne oslabily, USA: Zámořské akcie po závěrečné korekci smíšeněČR Hlavní zprávy HDP (q-q) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 1,3 % HDP (y-y) (1Q - konečný): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: 2,9 % předchozí hodnota: 2,9 % Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): aktuální hodnota: 10,9 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 11,6 % / revize: 11,5 % Popis trhu Poslední obchodní den druhého kvartálu skončil na pražské burze s mírným ziskem, když index PX zavíral silnější o 0,47% na 980,41 bodech. Z pohledu celkové kvartální statistiky se zisky vykázat nepovedlo a hlavní domácí index skončil s červenou nulou. Druhý kvartál byl však tradičně ve znamení rozhodných dat pro dividendy a při zohlednění si domácí akcie připsaly další solidní růst o téměř 5%. Zpět k dnešnímu dni, kterému z pohledu výkonností stejně jako v průběhu celého týdne dominovaly akcie Erste Group. Titul si v závěru týdne připsal 2%, na týdenní bázi si připsal téměř 7% a kurz se dostal na nejvyšší hodnoty za poslední měsíc. Bankovní tituly v Evropě vesměs dnes již korigovaly své růsty z předchozích dní (evropský bankovní index -0,5%), Erste si však pozitivní sentiment udržela a byla dnes nejsilnějším finančním titulem v Evropě. Nižší cena dnes již lákala kupce i u Monety, která posílila o 1,39% na 76,60 Kč. Komerční banka nepatrně oslabila o 0,22%. Závěr kvartálu se podepsal na výkonnosti akcií ČEzu, kde byla zřetelná snaha dostat kurz pod hranici 400 Kč. Zvýšená intenzita prodejů z posledních minut a větší objednávka do závěrečné aukce splnila své a titul zavíral slabší o 1,24% na 398 Kč, což jsou nová roční minima. Na nová maxima se naopak dostaly akcie Philip Morris, kde se kurz posunul nad 15 tis. Kč (+2,07%). Nad touto hranicí byl kurz naposledy v roce 2006. Přes 2% si připsala i Fortuna, kde se kurz již nachází o 20 Kč výše, než je vylepšená nabídky na odkup akcií ze strany majoritního akcionáře. Podnikové zprávy ČEZ: Do čela dozorčí rady byl opět zvolen Václav Pačes Společnost Tatry mountains resorts zveřejnila výsledky za 1H, výnosy vzrostly o 8,5 % Německo Hlavní zprávy (Německo) Maloobchodní tržby (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: -0,2 % Maloobchodní tržby (y-y) (květen): aktuální hodnota: 4,8 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: -0,9 % / revize: -0,4 % Změna počtu nezaměstnaných (červen): aktuální hodnota: 7 tis. očekávání trhu: -10 tis. předchozí hodnota: -9 tis. / revize: -7 tis. Hlavní zprávy (eurozóna) CPI odhad (y-y) (červen): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,4 % CPI jádrový (y-y) (červen - první, předběžný): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 0,9 % Očekávané události (Německo) 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný): očekávání trhu: 59,3, předchozí hodnota: 59,3 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 57,3, předchozí hodnota: 57,3 11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 9,3 %, předchozí hodnota: 9,3 % Popis trhu Německé akcie v závěru poslední červnové seance podobně jako většina západoevropských trhů citelně oslabily. Index DAX ztrácel po čtvrté v řadě, tentokrát o 0,73% na 12 325 bodů. Za celý týden si odepsal 3,2%, oproti poslednímu květnovému closu je slabší o 2,3%. Dnes se nedařilo zejména koncernu Bayer (BAYN -4,2%), který snížil ziskový výhled pro letošní rok, Deutsche Bank (DBK -1,9%) a automobilkám (např. BMW -1,7%). Rostl naopak Adidas (ADS +2,1%), polovodičový Infineon (IFX +0,7%) nebo letecká Lufthansa (LHA +0,7%). Podnikové zprávy Úspěšný vstup společnosti Delivery Hero AG na německou burzu USA Hlavní zprávy Osobní příjem (květen): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,3 % Osobní výdaje (květen): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,4 % Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,1 % Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,5 % Chicago index nákupních manažerů (červen): aktuální hodnota: 65,7 očekávání trhu: 58,0 předchozí hodnota: 59,4 Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 52,1, předchozí hodnota: 52,1 16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 54,9 16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 60,5 16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,4 % Popis trhu Zámořské akcie uzavřely poslední červnovou obchodní seanci smíšeně, když během několika minut před closem odevzdaly cca polovinu dosavadních zisků. DJIA posílil o 0,30%, index SP500 si připsal 0,15%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,06%. Dařilo se zejména průmyslovým podnikům (+0,8%), spotřebitelskému sektoru (+0,6%) a sektoru základních materiálů (+0,5%). Z opatrné nákupní nálady naopak nedokázaly těžit utility (-0,1%) a zdravotnické firmy (-0,1%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce sportovního oblečení Nike (NKE +11%). K největšímu růstu za poslední dva roky mu pomohl lepší výhled a zpráva o plánech na spolupráci Amazonem a Instagramem. Včera zveřejněné hospodářské výsledky naopak zklamaly akcionáře polovodičového Micronu (MU -4,9%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Prudce rostly zejména obilniny (pšenice +6,1%, kukuřice +3,1%, sója +3,2%). Dařilo se také ropě (+2,8%) nebo mědi (+0,7%). Oslabil naopak zemní plyn (-0,3%) nebo zlato (-0,3%). Filip Tvrdek