Denní report - pátek 30.12.2016

30.12.2016 22:26

ČR: Pražská burza se díky závěrečné aukci loučí pozitivně, rok 2016 ale spíše zklamáním, SRN: Německé akcie uzavřely poslední seanci roku na maximech, USA: Americké akcie ztrácely třetí den v řadě, korigovaly tak celoroční ziskyPražská burza Popis trhu Index pražské burzy PX dokázal uzavřít v závěrečné seanci tohoto roku v kladném teritoriu, a to díky silnější aukci, která posunula mezidenní bilanci o 0,22% vzhůru na konečných 921,61 bodu. Na trhu dle očekávání pokračovala sváteční aktivita, přesto jsme byli svědky ještě závěrečného přeskupování pozic, a to především u ČEZu, jenž po závěrečném „výtahu“ dokázal uzavřít na metě 430 Kč (+0,56%) při největším denním objemu 88 mil. Kč. Relativně živo bylo i na bankovních emisích, které nakonec unisono končily v zeleném. Nejlépe se z trojlístku vedlo Komerční bance, končící silnější bezmála o 0,6% na 885 Kč. Na novém maximu 259,80 Kč po vyčlenění CETINu zakončily akcie O2 ČR (+0,35%). Z menších emisí pak nejlepší bilanci vykázaly akcie Kofoly (+1,83%). Ty ale mají po letošním propadu co napravovat. Zápornou bilanci naopak vykázaly spíše menší emise. Největší pokles registrovaly akcie mediální CETV (-1,41%) při zamykání tučného čtvrtletního profitu. O 0,77% pak končily níže akcie Pegasu a Fortuna odepsala 0,23%. I přes solidní růst trhu v druhé polovině roku vykázal celkově index PX záporný výsledek -3,6%. Při zápočtu vyplacených dividend ale PX-TR ukončil alespoň s mírným ziskem 1,8%. Jedničkou se staly akcie výrobce lihovin Stock Spirits Group (+21,9%), jenž vyplatil tučné dividendy. Hned v závěsu skončily akcie bankovního nováčka Monety (+21,8%), aneb po dlouhé době vydařené IPO! Se solidním celkovým ziskem 18,5% ukončily rok akcie Unipetrolu, „bramborová“ příčka pak patřila výrobci tabákové spol. Philip Morris ČR (+17%). Jednoznačným propadákem se staly akcie Kofoly, které i přes dividendový zápočet ztratily téměř 24% na pozadí nevalných hospodářských výsledků v letošním roce, aneb růstový příběh se (prozatím) nekonal. Malá likvidita, kterou často operuje management společnosti, hraje v této souvislosti spíše sekundární roli. Mezi poraženými se ocitly též akcie rakouské pojišťovny VIG (-13,8%) a po revizi dividendové politiky i Komerční bank s meziroční bilancí -4,8%. Německo Očekávané události (Německo) 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 55,5 Očekávané události (Eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 54,9, předchozí hodnota: 54,9 Popis trhu Ve zkrácené seanci se v posledním obchodním dni roku index DAX dokázal vymanit ze ztráty a uzavřel na nejvyšší letošní hodnotě. YTD výkonnost byla 6,87 procenta. V pátečním obchodování se dařilo Adidasu (ADS, +1,5 %), RWE (RWE +1,1 %) nebo Deutsche Bank (DBK +0,8 %). Ztrácela naopak společnost Fresenius Medical Care (FME -1,4 %), Lufthansa (LHA -1,3 %) nebo Linde (LIN -1,1 %). USA Hlavní zprávy Chicago index nákupních manažerů (prosinec): aktuální hodnota: 54,6 b. očekávání trhu: 56,8 b. předchozí hodnota: 57,6 b. Popis trhu Index Dow Jones -0,29 % na 19762,6 b. Index S&P 500 -0,46 % na 2238,83 b. Index Nasdaq Composite -0,9 % na 5383,117 b. Americké akcie mírně oslabily , rok 2016 však pro ně byl úspěšný. Index S&P 500 si v roce 2016 po přešlapování v roce 2015 v uplynulém roce připsal téměř 10 %. Dařilo se jim především v závěru roku, kdy se místo médii slibované apokalypsy po vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách dostavil růst a indexy dosáhly nových historických maxim. Podobně spotřebitelská důvěra byla v prosinci nejvyšší za více než 15 let, což budoucí prezident neopomněl zmínit na sociálních sítích. Teprve v roce 2017 a později však uvidíme, zda Trumpova administrativa splní naděje do ní vkládané. Kalit by je mohl silný dolar. Jeho nedávná rally obnovila naděje na paritu s eurem. O té se v pátek psalo na titulní stránce deníku The Financial Times, během obchodování v Asii však dolar vůči euru skokově oslabil o 1,6 %. Za tímto pohybem však zřejmě stála kombinace počítačových algoritmů v kombinaci se spuštěnými stop-lossy, která snadno udělala díru na prázdninovém trhu. Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.