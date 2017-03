Denní report - pátek 31.03.2017

31.03.2017 22:15

ČR: , SRN: Německý DAX v závěru týdne uzavřel páteční seanci v zisku 0,34 %, USA: Americké akcie s mírnou ztrátouPražská burza Hlavní zprávy HDP (q-q) (4Q - konečný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,4 % HDP (y-y) (4Q - konečný): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,9 % Měnová zásoba M2 (y-y) (únor): aktuální hodnota: 9,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 8,4 % Očekávané události 09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (březen): očekávání trhu: 57,5, předchozí hodnota: 57,6 14:00 Bilance státního rozpočtu (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,7 mld. Popis trhu Podnikové zprávy Fortuna: Stažení investičního doporučení Penta chce získat 100 % podíl ve Fortuně (+ komentář analytika) Finanční ředitel ČEZu Novák potvrdil, že aktiva společnosti v Bulharsku jsou na prodej Wood & Company zvýšila doporučení pro Unipetrol na „buy“, cílová cena na 273 korun za akcii ČEZ odkoupil téměř všechny konvertibilní dluhopisy Německo Hlavní zprávy Změna počtu nezaměstnaných (březen): aktuální hodnota: -30 tis. očekávání trhu: -10 tis. předchozí hodnota: -14 tis. / revize – 17 tis. Hlavní zprávy (eurozóna) CPI odhad (y-y) (březen): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 2,0 % CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 0,9 % Očekávané události 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): očekávání trhu: 58,3, předchozí hodnota: 58,3 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 56,2, předchozí hodnota: 56,2 11:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,7 % 11:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 3,5 % 11:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 9,5 %, předchozí hodnota: 9,6 % Popis trhu Německý DAX v páteční seanci uzavřel výše o 0,34 % na 12297,74 b. Ke kladnému výsledku indexu pomohl růst akcií RWE (RWE; +3,0 %). Energetické společnosti bylo navýšeno doporučení od Oddo & Cie na „buy“ s cílovou cenou 18,50 EUR. Jedná se o výrazné navýšení z původní cílové ceny 11,50. Dařilo se také akciím E.ON (EOAN; +1,8 %), případně Lufthansy (LHA; +1,2 %) a Deutsche Telekom (+1,1 %). Ve včerejším růstu pokračoval i ProSieben (PSM; +1,4 %). Na opačném konci indexu uzavřela Commerzbank (CBK; -0,8 %), která tak mírně rozšířila čtvrteční ztráty. Nepatrně odepisoval i Continental (CON; -0,4 %) či Heidelberg (HEi; -0,3 %). USA Hlavní zprávy Osobní příjem (únor): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize 0,5 % Osobní výdaje (únor): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,3 % Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (únor): aktuální hodnota: 1,8 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % / revize 1,8 % Chicago index nákupních manažerů (březen): aktuální hodnota: 57,7 očekávání trhu: 56,9 předchozí hodnota: 57,4 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný): aktuální hodnota: 96,9 očekávání trhu: 97,6 předchozí hodnota: 97,6 Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,4 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,2 16:00 ISM ve výrobě (březen): očekávání trhu: 57,1, předchozí hodnota: 57,7 16:00 Cenový index ISM (březen): očekávání trhu: 66,0, předchozí hodnota: 68,0 16:00 Stavební výdaje (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,0% Popis trhu Americké akcie uzavřely poslední březnovou obchodní seanci se symbolickou ztrátou. DJIA oslabil o 0,31%, index S&P 500 o 0,23%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 0,04%. Dařilo se zejména utilitám (+0,3%) a realitám (+0,5%). Oslabily naopak finanční společnosti (-0,7%), telekomunikace (-0,5%) nebo energetické (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla chemička FMC (+13%), která oznámila, že smění některé své divize s DuPontem. Nedařilo se naopak prodejci automobilů AutoNation (AN -2,7%). Firma dnes zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně posílila kukuřice (+1,9%), pšenice (+1,3%), stříbro (+0,6%), zlato (+0,4%) a ropa (+0,7%), na straně druhé oslabila sója (-1,8%), měď (-0,6%) nebo zemní plyn (-0,1%). Podnikové zprávy Kanadská Blackberry výsledky za 4Q 2017 překonala očekávání analytiků František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.