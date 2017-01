Denní report - pondělí 02.01.2017

02.01.2017 18:40

ČR: Pražská burza zahájila rok 2017 lehkým růstem, SRN: Německé akcie vstoupily do nového roku správnou nohou, DAX nejvýše od srpna 2015, USA: Státní svátekPražská burza Hlavní zprávy HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (prosinec): aktuální hodnota: 53,8 b. očekávání trhu: 53,3 b. předchozí hodnota: 52,2 b. Očekávané události 14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,5 mld. Popis trhu Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v záporném teritoriu, do plusu se dostala až ke konci obchodního dne a zisky navýšila v závěrečné aukci. Index PX si nakonec polepšil o 0,26% na 924 bodů. Nicméně obchodování nadále probíhalo při podprůměrné likviditě, jelikož řada světových burz, včetně Wall Street, dnes zůstala ještě uzavřených. Celkový zobchodovaný objem dosáhl pouze 128 mil. Kč. Úspěšné byly především rakouské emise, když finančnímu sektoru v Evropě se dařilo. Erste Bank se zvedla o 0,78% na 764 Kč a Vig posílil o 1,20% na 582 Kč. Rovněž Komerční banka zakončila s lehkým ziskem 0,24% na 887 Kč, naproti tomu Moneta Money Bank (-0,12%) nepatrně klesla. Nejobchodovanější byl Čez s mírným poklesem -0,23% na 429 Kč. Cme dorovnávalo páteční ztrátu na Nasdaqu a oslabilo o -1,28%. Kofola odepsala -1,34% na 362 Kč. Podnikové zprávy ČEZ předal elektrárnu Tisová společnosti Sokolovská uhelná, naplnil tak říjnovou dohodu Kofola uspořádá mimořádnou valnou hromadu kvůli odchodu z burzy ve Varšavě Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 55,6 b. očekávání trhu: 55,5 b. předchozí hodnota: 55,5 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 54,9 b. očekávání trhu: 54,9 b. předchozí hodnota: 54,9 b. Očekávané události 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): očekávání trhu: -5 tis., předchozí hodnota: -5 tis. 09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 6,0 % 14:00 CPI (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 0,8 % 14:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,0 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,7 % Popis trhu Index DAX uzavřel o 1,02 % výše na 11598,33 b. Index DAX se v závěru roku držel pod 11,5 tis. body a při nízkých objemech zaznamenával jen nepatrné změny. Ráno se zdálo, že Evropa vstoupí do nového roku v červených číslech, když právě DAX otevřel 0,6 % ztrátou. Tu však, podpořen ranními makrodaty (PMI z Německa a eurozóny), rychle vymazal a uzavřel se silným 1% ziskem. Díky tomu je nyní DAX nejvýše od srpna 2015. Největší zisky zaznamenaly akcie Commerzbank (CBK; +3,5 %) a automobilky Volkswagen (VOW3; +3,3 %). Z pozitivního sentimentu nejméně vykřesal výrobce čipů Infineon Technologies (IFX), který si sice připsal jen 0,1 %, žádná akcie z DAXu však v pondělí neztrácela. USA Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 54,2, předchozí hodnota: 54,2 16:00 ISM ve výrobě (prosinec): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,2 16:00 Cenový index ISM (prosinec): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 54,5 16:00 Stavební výdaje (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % Popis trhu V USA se v pondělí 2. 1. neobchodovalo z důvodu státního svátku.Jan TománekFio banka, a.s.