Denní report - pondělí 03.04.2017

03.04.2017 22:16

ČR: Pražská burza vstoupila do nového kvartálu úspěšně, podporou Komerční banka, SRN: Německé akcie v závěru neudržely zisky, USA: Americké akcie s mírnou ztrátouPražská burza Hlavní zprávy HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (březen): aktuální hodnota: 57,5 očekávání trhu: 57,5 předchozí hodnota: 57,6 Bilance státního rozpočtu (březen): aktuální hodnota: 4,7 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,7 mld. Popis trhu Pražská burza zahájila nový týden v mírně pozitivním duchu a index PX nakonec přidal 0,41% na 985 bodů. Rovněž západoevropské trhy se obchodovaly po většinu seance lehce v kladném teritoriu, nicméně v závěru začaly zisky ztrácet. Dařilo se Komerční bance, která přerušila třídenní šnůru poklesů a posílila o 1,60% na 955 Kč. Několikaletá maxima navyšoval Unipetrol (233 Kč +1,87%) s podporou pátečního nákupního doporučení od analytika Wood & Company. Za poklesem Fortuny o -2,96% na 105 Kč stojí taktéž páteční zpráva a to nabídka odkupu 100% podílu a stáhnutí z trhu od majoritního vlastníka za cenu 98,7 Kč. Nedařilo se rovněž Čezu, který odepsal -0,46% na 434 Kč a Erste bank -0,12% na 827 Kč. Naopak se ziskem zakončily akcie O2 (+0,53%), Pegas (+0,69%) a Vig (+0,92%). Celkový zobchodovaný objem necelých 500 mil. Kč podpořila především Komerční banka a Moneta Money Bank. Podnikové zprávy Pegas Nonwovens potvrdil uzavření dohody o koupi výrobní linky pro budoucí závod v JAR (+komentář) Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): aktuální hodnota: 58,3 očekávání trhu: 58,3 předchozí hodnota: 58,3 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 56,2 očekávání trhu: 56,2 předchozí hodnota: 56,2 PPI (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,7 % / revize 1,1 % PPI (y-y) (únor): aktuální hodnota: 4,5 % očekávání trhu: 4,3 % předchozí hodnota: 3,5 % / revize 3,9 % Míra nezaměstnanosti (únor): aktuální hodnota: 9,5 % očekávání trhu: 9,5 % předchozí hodnota: 9,6 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 % 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,2 % Popis trhu Německé akcie neudržely mírné dopolední zisky a díky závěrečnému výprodeji uzavřely první dubnovou seanci podobně jako většina západoevropských trhů v červených číslech. Index DAX oslabil o 0,34% na 12 271 bodů. Nedařilo se zejména Deutsche Bank (DBK -2,8%), televizní ProSieben (PSM -1,5%) a výrobci sportovního vybavení Adidas (ADS -1,4%). Rostla naopak Deutsche Boerse (DB11 +1,1%), ocelářský ThyssenKrupp (TKA +1,1%) nebo výrobce průmyslových plynů Linde (LIN +0,8%). USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 53,3 očekávání trhu: 53,5 předchozí hodnota: 53,4 ISM ve výrobě (březen): aktuální hodnota: 57,2 očekávání trhu: 57,2 předchozí hodnota: 57,7 Cenový index ISM (březen): aktuální hodnota: 70,5 očekávání trhu: 66,0 předchozí hodnota: 68,0 Stavební výdaje (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: -1,0% / revize -0,4 % Očekávané události 14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -44,5 mld., předchozí hodnota: -48,5 mld. 16:00 Průmyslové objednávky (únor): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,2 % 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 % Popis trhu Americké akcie zakončily první dubnovou obchodní seanci s mírnou ztrátou. Investory v její první části rozladila slabší čísla o prodejích automobilů. V druhé polovině obchodování však zámořské trhy většinu ztrát umazaly. Hlavní akciové indexy oslabily o symbolických 0,1 – 0,3%. Nedařilo se zejména sektoru základních materiálů (-0,4%), finančním společnostem (-0,3%) a spotřebitelskému sektoru (-0,5%). Nejlépe si naopak vedly telekomunikace (+0,4%), reality (+0,1%) nebo zdravotnické firmy (+0,1%). V rámci indexu SP500 se nedařilo zejména titulům navázaným na automobilový průmysl (např. prodejci autosoučástek ORLY -4,2%, nebo autobazaru KMX -4,2%). Nejlépe si naopak vedla biotechnologická Incyte Corp. (INCY +3,3%) o jejíž lék na rakovinu mají podle informací tisku zájem dvě velké farmaceutické společnosti. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Oslabila měď (-1,7%), zemní plyn (-1,6%), sója (-0,8%) nebo ropa (-0,7%), zatímco kukuřice (+1,0%), pšenice (+0,3%) a zlato (+0,3%) rostly. Podnikové zprávy Podle japonského média mají Amazon, Alphabet i Apple zájem o koupi divize paměťových čipů Toshiby Tesla za první kvartál dodala zákazníkům rekordních 25 tisíc vozů František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.