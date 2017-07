Denní report - pondělí 03.07.2017

03.07.2017 19:41

ČR: Pražská burza v úvodu zkráceného týdne mírně přidala, SRN: Německé akcie díky americkému openu vstoupily do nového pololetí se slušným ziskem, USA: Amerika po zkrácené seanci uzavřela s mírným ziskem, Nasdaq pokračoval v poklesuPražská burza Hlavní zprávy HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen): aktuální hodnota: 56,4 očekávání trhu: 57,2 předchozí hodnota: 56,4 Bilance státního rozpočtu (červen): aktuální hodnota: 4,6 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -18,7 mld. Očekávané události (eurozóna) 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (květen): očekávání trhu: 15,4 mld., předchozí hodnota: 10,6 mld. Popis trhu Přestože západoevropské trhy slušně posilovaly, pražská burza se po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu. Do kladného pásma se index PX dostal až v závěru seance a nakonec zakončil s nepatrným přírůstkem 0,09% na hodnotě 981 bodů. Celkově byla seance poklidná za podprůměrného objemu obchodů 281 mil. Kč. Nejlikvidnější Čez s objemem 119 mil. Kč zakončil mírným záporem -0,13% pod 398 Kč. Nedařilo se ani akciím Moneta Money Bank (-0,59%) a Pegasu (-0,94%). Naopak ztráty z minulého týdne částečně korigovala emise O2 a posílila o 1,66% nad 275 Kč. Se ziskem zakončil i Unipetrol (+0,46%) a Vig (+0,69%), avšak nejziskovějším titulem dnes se stalo Cme (95 Kč +2,15%). Erste Bank (-0,01%) a Komerční banka (+0,12%) zakončily bez výraznějších změn. Podnikové zprávy ČEZ očekává ukončení odstávky druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín zhruba v polovině srpna JP Morgan zvýšila cílovou cenu pro akcie ČEZu na 350 korun z předchozích 325 korun na akcii Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný): aktuální hodnota:59,6 očekávání trhu: 59,3 předchozí hodnota: 59,3 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 57,4 očekávání trhu: 57,3 předchozí hodnota: 57,3 Míra nezaměstnanosti (květen): aktuální hodnota: 9,3% očekávání trhu: 9,3 % předchozí hodnota: 9,3 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 % 11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 4,3 % Popis trhu Index DAX uzavřel o 1,22 % výše na 12475,31 b. Německé akcie v pondělí otevřely s půl procentním ziskem. Spolu s dalšími evropskými trhy chytnul Frankfurt dech až s otevřením newyorské burzy. DAX uzavřel s nejvyšším procentuálním ziskem od začátku června. Evropský index Stoxx 600 si připsal 1,1 %, z dvouměsíčních minim se tak odpíchnul největším ziskem od dubna. Evropským akciím pomohlo euro, které prohloubilo páteční korekci několikadenního tažení proti dolaru a vůči zelené měně dnes oslabilo o 0,6 %. V Evropě se nejvíce dařilo finančnímu sektoru a producentům základních materiálů, podobný vývoj šlo sledovat i v Německu. S největším ziskem (+4,9 %) uzavřel ThyssenKrupp (TKA), u kterého deník Handelsblatt přišel s informací, že rozhodnutí o zvažované fúzi evropské divize s ocelárnou Tata by mohlo přijít již tento měsíc. Commerzbank (CBK) si po silné růstové sérii minulý týden připsala 4,3 %, dařilo ze také Deutsche Bank (DBK; +3,7 %). Výnosy německých 10letých dluhopisů již po několikáté v letošním roce atakují hranici 0,5 %, nad kterou naposledy byly v úvodu loňského roku. V Evropě se naopak nedařilo realitnímu sektoru, v Německu potom Vonovii (VNA; -0,7 %). Podnikové zprávy Francouzská divize Volkswagenu vykazovala roky nadhodnocenná čísla o svých prodejích, tvrdí tisk USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 52 očekávání trhu: 52,1 předchozí hodnota: 52,1 ISM ve výrobě (červen): aktuální hodnota: 57,8 očekávání trhu: 55,0 předchozí hodnota: 54,9 Cenový index ISM (červen): aktuální hodnota: 60,5 očekávání trhu: 58,5 předchozí hodnota: 60,5 Stavební výdaje (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -1,4 % Popis trhu Index Dow Jones +0,61 % na 21479,27 b. Index S&P 500 +0,23 % na 2429,01 b. Index Nasdaq Composite -0,49 % na 6110,06 b. Americké akcie před zítřejším svátkem mírně posílily. Tržní index S&P 500 během dne rostl až o 0,7 %, nakonec však uzavřel na denním minimu. Zatímco Dow Jones atakoval historická maxima, Nasdaq pokračoval v poklesu. Dolar vůči euru posílil o 0,6 %, symbolickou podporou mu byla makrodata. Největší ztráty utrpěly informační technologie (-0,8 %) a utility (-0,5 %), přes procento si připsal finanční sektor (+1,3 %) a energie (2 %). Energetické firmy těžily z vyšší ceny ropy (+1,6 % na 46,8 USD za barel). Cena černého kovu vzrostla osmý den v řadě po zprávě o zpomalení americké produkce. Američtí těžaři omezili počet aktivních vrtů poprvé za 24 týdnů, z nejvyššího počtu od dubna 2015. Podnikové zprávy Americké automobilky zaznamenaly výrazný pokles prodejnosti Elon Musk na twitteru oznámil, že výroba Modelu 3 by měla začít již tento pátek František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.