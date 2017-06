Denní report - pondělí 05.06.2017

ČR: Pražská burza mírně rostla, dařilo se především Unipetrolu, USA:Americké akciové trhy uzavřely v červeném teritoriuPražská burza Hlavní zprávy Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q): aktuální hodnota: 2,8 % očekávání trhu: 2,6 % předchozí hodnota: 2,8 % Popis trhu Pražská burza vstoupila do nového týdne mírným růstem a index PX si nakonec polepšil o 0,21% na 1 007 bodů. Stalo se tak však při podprůměrném zobchodovaném objemu 263 mil. Kč poté, co řada okolních burz (Rakousko, SRN atd.) byla z důvodu svátku uzavřena. Na nižší likviditě se taktéž podepsalo to, že obchodní seance na pražské burze kvůli technickým problémům začala až ve 12 hodin. Nejziskovějším titulem se stal Unipetrol s přírůstkem +3,91% na 281 Kč. Byla to reakce na zprávu z polského tisku, že PKN zvažuje výkup minoritních akcionářů, s nimiž vede spory ohledně nákupu Spolany, výše dividendy a další. Fortuna stoupla o 1,44% k 120 Kč, když management společnosti prohlásil, že odkupní cenu 118 Kč, nabízenou majoritním akcionářem společnosti Penta, nepovažuje za férovou a to na základě výsledku zadané analýzy KPMG. Čez se vrátil nad psychologickou metu 450 Kč, což znamená přírůstek 0,69%. Naopak akcie O2 přerušily růstovou sérii a oslabily o -0,53% na 282 Kč. V záporném teritoriu uzavřel i Pegas (928 Kč -0,85%) a Cme (-0,52%). Podnikové zprávy PKN Orlen zvažuje odkup akcií Unipetrolu od minoritních akcionářů Management Fortuny nepovažuje nabízenou cenu k odkupu za spravedlivou Sobotka: Vláda požaduje po Ministerstvu financí aby podpořilo návrh dividendy ČEZu 33 Kč Německo Hlavní zprávy (Německo) Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): aktuální hodnota: 55,4 očekávání trhu: 55,2 předchozí hodnota: 55,2 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): aktuální hodnota: 57,4 očekávání trhu: 57,3 předchozí hodnota: 57,3 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): aktuální hodnota: 56,3 očekávání trhu: 56,2 předchozí hodnota: 56,2 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): aktuální hodnota: 56,8 očekávání trhu: 56,8 předchozí hodnota: 56,8 Očekávané události (eurozóna) 10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: 42852, předchozí hodnota: 42852 11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 % 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,3 % Na německém trhu se v pondělí neobchodovalo. USA Hlavní zprávy Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: -0,2 % předchozí hodnota: -0,6 % Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,5 % předchozí hodnota: 3,0 % Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): aktuální hodnota: 53,6 očekávání trhu: 54,0 předchozí hodnota: 54,0 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): aktuální hodnota: 53,6 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,9 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (květen): aktuální hodnota: 56,9 očekávání trhu: 57,0 předchozí hodnota: 57,5 Průmyslové objednávky (duben): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % Očekávané události 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (duben): očekávání trhu: 5750, předchozí hodnota: 5743 Popis trhu Na začátku týdne se pohybovaly americké akciové trhy celkově v mírně záporném teritoriu. Index Dow Jones oslabil 0,1% a index S&P 500 si odepsal 0,12%. Americký dolar stále mírně oslaboval a tím dochází k nárůstu státních rezerv společně se zlatem. Značný vliv na to stále má páteční zpráva s údaji o pracovních místech, která nabídla smíšené signály o síle amerického trhu práce. V centru dění byla dnes ropa, která v noci z neděle na pondělí posilovala a to po zprávě, že Saudská Arábie, Egypt, Spojené arabské emiráty a Bahrajn dnes pozastavily diplomatické vztahy s Katarem a zemi obvinily z podpory terorismu. Jedná se tak o bezprecedentní porušení dohod mezi nejsilnějšími členy Rady pro spolupráci v Perském zálivu. Černé zlato však v odpoledních hodinách zamířilo k jihu, když počet aktivních vrtů v USA ve 22. týdnu rostl o dalších 8 zařízení, což představuje meziročně nárůst počtu aktivních vrtů o 508. Ropný trh se také začal obávat možného problému, že svár několika předních arabských zemí s Katarem by mohl podkopat nedávnou uzavřenou dohodu o globálním omezení těžby. Cena WTI tak otočila z kladných hodnot a pohybovala na ceně 47,4 USD/barel se ztrátou 0,5%. Tato situace příliš nevyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru, ale přes to si své zisky držely akcie těžaře Exxon Mobil ( XOM ), které posilují o více než 1% a také těžař ropy a mědi Freeport McMoran Copper ( FCX ), který přidává 1,5%. S více než půlprocentním zhodnocením obchodovali akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) a britské těžařské společnosti BP ( BP ). Za zmínku stály také akcie těžaře ropy z oceánu společnosti Transocean ( RIG ), které přidaly 1%. Analytici HSBC dnes snížili cílovou cenu akciím společnosti Chevron na 119 USD ze 124 USD s doporučením „koupit“. Akcie posílily i po snížení doporučení necelých 0,3%. Naopak se nedařilo francouzské společnosti Total ( TOT ), jejíž akcie si odepsaly necelé 0,8%. Po předchozím oslabení půdu pod nohama dnes našel finanční sektor, kde akcie Citigroup ( C ) posilovaly o necelé 1% a konkurenční Bank of America Corp. ( BAC ) přidaly 0,7%. Z investičních bank se dařilo akciím Goldman Sachs ( GS ) s přírůstkem necelých 0,3% a JP Morgan Chase ( JPM ) s nárůstem necelých 0,5%. Necelých 1,1% přidávaly také akcie Morgan Stanley ( MS ) Na základě předchozích výsledků dnes zvýšili analytici společnosti Barclays cílovou cenu akciím výrobce traktorů a zahradní techniky Deere & Co ( DE ) na 100 USD z 90 USD a udělili doporučení „underweight“. Akcie uzavřely s nárůstem více než 0,5%. Dnes producent výživových doplňků Herbalife Ltd. ( HLF ) zvýšil svou prognózu očekávaného zisku za aktuální čtvrtletí, kde upravený zisk za 2Q by měl být 95 centů, tj. -1,15 USD/akcii. Ve srovnání s 88 centy -1,08 USD/akcii , které firma již dříve očekávala. Pro některé investory je tato prognóza zklamáním a akcie si odepsaly více než 8%. 