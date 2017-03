Denní report - pondělí 06.03.2017

06.03.2017 22:46

ČR: Poklidný vývoj v Praze rozvířil růst akcií CME o 6%, SRN: Německý index DAX v pondělí oslabil o 0,58 %, USA:Americké akciové trhy uzavřely obchodování v červených číslech.Pražská burza Očekávané události 10:00 Devizové rezervy (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $103,9 mld. Popis trhu Pražská burza zaznamenala v úvodu týdne poklidnou seanci s podprůměrným zobchodovaným objemem 416 mil. Kč. Index PX zakončil s mírným přírůstem 0,14% na 975 bodech. Klidný vývoj obchodování v odpoledních hodinách částečně rozvířily akcie Cme, které po dohodě s majoritním akcionářem o snížení úročení dluhů vyskočily až nad 80 Kč a nakonec uzavřely se ziskem 6,33% na 79 Kč. Dařilo se i další menší emisi a to Kofole, která po nákupním doporučení od našeho analytika přidala 3,29% na 405 Kč. Rovněž akciím O2 (275 Kč +1,74%) pomohlo k růstu analytické doporučení, když společnost Wood & Co navýšila cílovou cenu z 273 Kč na 321 Kč. Se slušným přírůstkem uzavřel i Pegas (844 Kč +1,61%). Z likvidních emisí mírně posílila Erste Bank (+0,22%) a Moneta Money Bank (+0,12%). Naopak Čez (452 Kč -0,46%) a Komerční banka (949 Kč -0,46%) ztrácely. Podnikové zprávy Začínáme pokrývat společnost Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 486 Kč a nákupním doporučením Komerční banka vydala doporučení pro akcie pojišťovny Vienna Insurance Group na stupni "koupit" Mediální skupina Central European Media Enterprises oznámila snížení nákladů na dluh Unipetrol v únoru zaznamenal zlepšení rafinérské a petrochemické marže, dařilo se také Orlenu a MOLu Wood & Co. zvyšuje cílovou cenu pro akcie O2 Czech Republic na 321 Kč Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Index investorské důvěry Sentix (březen): aktuální hodnota: 20,7 % očekávání trhu: 18,6 % předchozí hodnota: 17,4 % Očekávané události 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (leden): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: 5,2 % 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 8,1 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 % 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % Popis trhu Německý DAX v pondělí oslabil o 0,58 % na 11957 b. Za poklesem stál zejména razantní propad akcií Deutsche Bank (DBK; -7,9 %). Již v závěru týdne se objevila informace, že banka bude navyšovat kapitál. Společnost má v plánu vydat akcie za 8 mld. EUR, navíc má dojít k reorganizaci společnosti. Výrazněji klesal také ocelářský a technologický koncern ThyssenKrupp (TKA; -2,0 %). Nový týden začaly poklesem i společnosti Infineon Technologies (IFX; -1,5 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,1 %). Nejvýrazněji rostl E. ON (EOAN; +1,0 %), kterému však k tomuto postavení stačil mírný růst o 1 %. Nepatrně posiloval i Munich Re /MUV2; +0,5 %) a Beiersdorf (BEI; +0,3 %). Před zítřejším reportem mírně připsala i Vonovia (VNA; +0,2 %). Podnikové zprávy Deutsche Bank zamýšlí vydat akcie za 8 mld. EUR, banku čeká reorganizace PSA oznámil koupi evropské divize Opelu za 2,2 mld. EUR USA Hlavní zprávy Průmyslové objednávky (leden): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,3 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - konečný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,8 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - konečný): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,4 % Očekávané události 14:30 Obchodní bilance (leden): očekávání trhu: -$48,5 mld., předchozí hodnota: -$44,3 mld. Popis trhu Na začátku obchodního týdne otevřely trhy v USA v záporném teritoriu. K růstu nepomohl ani páteční projev šéfky Fedu v Chicagu J. Yellenové, která uvedla, že březnové zvýšení sazeb bude při současném vývoji makrodat pro trh již vhodné. Podle analytiků za pozornost stojí to, že i přes výrazný nárůst sázek na březnový růst amerických sazeb se americkému dolaru nechce pod technickou úroveń 1,05 EUR/USD. Tato konstelace, která nahrává březnovému zvýšení sazeb ze strany FEDu a dolar, který se pokouší atakovat výše zmíněnou úroveň 1,05 EUR/USD nevyhovovala ceně zlata, která oslabila o -0,84% a přiblížila se k ceně 1226 USD/Troj.unce. Z těchto důvodů se nedařilo akciím v těžebním sektoru zlata, kde akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corporation ( ABX ) obchodovaly níž o -1,5%. Negativně zde působila na společnost zpráva z Tanzánie, kde vláda zakázala vývoz surových kovů ( před rafinací ) ze země, čímž chce podpořit především domácí zpracování. Zákaz se vztahuje i na vzácné kovy těžené Acacia Mining ( dříve African Barrick ), v níž má Barrick Gold vetšinový podíl cca 64%. Na celkové těžbě Barricku se Acacia podílí asi v objemu 8%. Nedařilo se také akciím konkurenčního těžaře Randgold Recources ( GOLD ), které uzavřely slabší o necelých -2,3% a také akcie těžaře Eldorado Gold Corporation ( EGO ), jež ztratily více než -2,9%. Korekcí dnes prošly akcie v bankovním sektoru. Za pozornost stály akcie německé Deutsche Bank ( DB ), která očekává vydání 687,5 mil. nových akcií tj. cca 50% současného počtu prostřednictvím práv, které získají současní akcionáři. Upisovací cena vychází přibližně na 11,65 EUR/akcii, což je o 35% níže, než byla páteční zavírací cena. Zpráva je pro banku velmi negativní a samotný management banky připustil, že kroky v předchozím nevedly ke zvýšení ziskovosti banky. Akcie listované na americké straně oslabily o necelých 3,9%. Nedařilo se také akciím Citigroup ( C ), které si odepsaly necelé -1,2%, dále akciím Bank of America ( BAC ), které oslabily necelých -0,7% a také akciím investiční banky JP Morgan Chase ( JPM ), které uzavřely se ztrátou necelých -1%. Pod zvýšený prodejní tlak se dnes dostaly akcie výrobce automobilů General Motors Corp. ( GM ), které odepsaly necelých -0,9 %, kde společnost potvrdila souhlas s prodejem Opelu francouzskému koncernu Peugeot SA za celkovou částku 2,2 mld. EUR. Po téměř 20 neziskových letech to GM vzdal a zbavil se tak veškerých aktiv. Poklesem prošly také akcie konkurenční společnosti Ford Motor Company ( F ), které ztratilly více než -1%. Naopak proti celkovému poklesu se dnes vydal sektor Energií, který si připisuje 0,1%. Velmi slušně si vedly akcie Cabot Oil & Corp ( COG ), které uzavřely silnější o 3,7% a také Southwestern Energy ( SWN ), jež si připisaly 3,4%. Dařilo se také akciím výrobce streamových televizí Netflix, který si připsal více než 2,3%. Podnikové zprávy František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.