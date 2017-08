Denní report - pondělí 07.08.2017

07.08.2017 22:11

ČR: Pražská burza na letošních maximech, SRN: DAX otevřel nový týden poklesem, USA: Wall Street vstupuje do nového týdne růstemPražská burza Hlavní zprávy Stavební výroba (y-y) (červen): aktuální hodnota: 8,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 4,7 % Průmyslová výroba (y-y) (červen): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 7,0 % předchozí hodnota: 8,1 % Obchodní bilance v národním pojetí (červen): aktuální hodnota: 18,3 % očekávání trhu: 18,0 mld. předchozí hodnota: 14,3 mld. Očekávané události 09:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,0 % 10:00 Mezinárodní rezervy (USD) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 142,5 mld. $ Popis trhu Pražská burza navázala na zisky z konce minulého týdne a měřeno indexem PX posílila o dalších 0,67% na 1 033 bodů, což jsou téměř dvouletá maxima. Dařilo se především bankovním emisím. Erste Bank po pátečních lepších výsledcích, obdržela dnes několik zvýšených cílových cen a navýšila zisky o 1,19% na 974 Kč, což jsou úrovně blízko devítiletých maxim. Komerční banka dosáhla kurzu 990 Kč (+0,51%), když pokračovala v nárůstech po zvýšení sazeb ČNB v uplynulém týdnu. Zvedla se i zaostávající Moneta Money Bank a to o 0,76% a přiblížila se k metě 80 Kč. Po delší době se nad psychologickou metu 400 Kč vrátil Čez a při nadstandardním objemu 189 mil. Kč uzavřel se ziskem 0,68%. Stalo se tak v předvečer reportu výsledku elektrárenské společnosti za 2Q. Kofola si polepšila o 0,96% se závěrem nepatrně pod 410 Kč, přičemž společnost by měla oznámit své hospodaření dnes po uzavření trhu. Se ziskem zakončily i akcie O2 (+0,49%), naopak nedařilo se Unipetrolu (-0,51%). Podnikové zprávy ČEZ: odhady hospodaření za 2Q 2017 Erste Group: Informace z konferenčního hovoru 2Q/17 Cílovou cenu pro Erste zvýšily také Société Générale a Goldman Sachs na 41 eur, resp. 38 eur Citigroup zvyšuje cílovou cenu pro Erste na 42 eur UBS zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste na 41 eur Exane snižuje doporučení pro Erste na neutral, cílová cena naopak zvýšena na 37 eur Elektrárna Dětmarovice je opět připravena spustit provoz, říká mluvčí ČEZu Německo Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): aktuální hodnota: -1,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): aktuální hodnota: 2,4 % očekávání trhu: 3,7 % předchozí hodnota: 5,0 % Hlavní zprávy (eurozóna) Index investorské důvěry Sentix (srpen): aktuální hodnota: 27,7 očekávání trhu: 27,6 předchozí hodnota: 28,3 Očekávané události 08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 23 mld., předchozí hodnota: 22 mld. 08:00 Běžný účet platební bilance (červen): očekávání trhu: 24,5 mld., předchozí hodnota: 17,3 mld. 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,4 % 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,2 % Popis trhu Německý DAX otevřel nový týden ztrátově, když odepsal 0,37 % na 12251,91 b. Nedařilo se farmaceutickým společnostem Fresenius (FRE; -1,9 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,5 %). Ten dnes oznámil nákup americké NxStage Medical za 1,7 miliardy dolarů. Největší světový poskytovatel dialyzačních produktů a služeb koupí NxStage 30 % nad její páteční uzavírací cenou ve výši 23,14 dolarů za akcii. Fresenius nabídl 30 dolarů na akcii. Klesaly také akcie Deutsche Bank (DBK; -1,1 %) a burzovní společnosti Deutsche Boerse (-1,0 %). Zpráva publikovaná Scorpio Partnership dnes informovala, že Deutsche Bank již není mezi patnácti největšími privátními bankami světa. Důvodem je pokles výnosů divize privátního bankovnictví o 28 %. V pondělní seanci se nedařilo ani firmě SAP (SAP; -0,9 %). Naopak rostly ThyssenKrupp (TKA; +1,3 %), Deutsche Telekom (DTE; +1,2 %) či aerolinek Lufthansa (LHA; +1,0 %). Jefferies dnes snížil cílovou cenu pro akcie Volkswagenu (VOW3; -0,6 %) ze 160 eur na 145 eur za kus. Doporučení sniženo z buy na hold. Podnikové zprávy Fresenius Medical Care oznámil nákup americké NxStage Medical za 1,7 miliardy dolarů USA Očekávané události 12:00 Optimismus malých firem NFIB (červenec): očekávání trhu: 103,5, předchozí hodnota: 103,6 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červen): očekávání trhu: 5700, předchozí hodnota: 5666 Popis trhu Do nového týdne se americké akciové trhy nakoukly se zeleno-růžovými brýlemi. Vyjádřeno čísly, všechny hlavní indexy uzavírají nad pátečními závěrečnými kurzy. K růstu nejvíce přispěl sektor spotřebních statků, který táhly výsledky výrobce masových produktů Tyson Foods, který reportoval slušné výsledky a navýšil výhled zisku. Pozadu nezůstaly ani technologické firmy, které táhnou vzhůru celý Nasdaq. Apple (AAPL +1,09%) přidal procento. Nebo například vývojář her pro počítače a jiná média Take Two Interactive Software (TTWO +3,49%) rostl ještě více a opět navyšuje osobní rekord. Kolem nuly oscilovaly akcie výrobce elektroaut Tesla (TSLA +0,09%). Společnost dnes oznámila záměr vydat nové dluhopisy za účelem financování výroby Modelu 3. Po pátečních výsledcích klesla cena akcií fondu Berkshire Hathaway o více než procento. Podnikové zprávy Tesla vydá dluhopisy v objemu 1,5 miliardy dolarů, emise má pomoci s financováním výroby Modelu 3 Buffetova Berkshire reportovala za 2Q pokles zisku František Mašek, Fio banka, a.s.