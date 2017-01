Denní report - pondělí 09.01.2017

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně klesla, nedařilo se finančním titulům, SRN: DAX pokračoval v úkroku stranou, Volkswagen na maximech od Dieselgate, USA: Wall Street se smíšenou bilancí, ropa opět na houpačce (-4%)Pražská burza Hlavní zprávy Míra nezaměstnanosti (prosinec): aktuální hodnota: 5,2 % očekávání trhu: 5,2 % předchozí hodnota: 4,9 % Očekávané události 09:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 % 09:00 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,5 % Popis trhu Po nerozhodném openu se nakonec pražská burza vydala do záporného teritoria a měřeno indexem PX ztratila -0,19% na 935 bodů. Rovněž západoevropské trhy se dnes pohybovaly se ztrátami. Vig byl v minulém týdnu nejziskovějším titulem, dnes však korigoval o -1,54% na 601 Kč. Komerční banka poté, co nepřekonala psychologickou metu 900 Kč, odepsala -0,44% na 895 Kč. Moneta Money Bank si pohoršila o -0,91% k 82 Kč a Erste Bank klesla o -0,18% na 792 Kč. Z menších emisí ztrácelo Cme (-1,28%) a Kofola (-0,52%). Naopak Čez korigoval ztráty z minulého týdne a posílil o 0,81% na 424 Kč. V zisku zakončily taktéž akcie O2 (+0,52% 271 Kč) a Unipetrolu (+0,71% 183 Kč). Podnikové zprávy VTB Capital zvyšuje cílovou cenu pro Komerční banku na 1000 Kč z 900 Kč ÚOHS uložil operátorům Vodafone a O2 pokutu za propojování sítí z roku 2001 Německo Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,5 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,2 % / revize: 1,6 % Obchodní bilance (listopad): aktuální hodnota: 22,6 mld. EUR očekávání trhu: 20,3 mld. EUR předchozí hodnota: 19,3 mld. EUR / revize: 19,4 mld. EUR Běžný účet platební bilance (listopad): aktuální hodnota: 24,6 mld. EUR očekávání trhu: 22,1 mld. EUR předchozí hodnota: 18,4 mld. EUR / revize: 19,4 mld. EUR Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): aktuální hodnota: 3,9 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,5 % Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): aktuální hodnota: 3,5 % očekávání trhu: 1,1 % předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 1,2 % Hlavní zprávy (eurozóna) Index investorské důvěry Sentix (leden): aktuální hodnota: 18,2 b. očekávání trhu: 12,8 b. předchozí hodnota: 10,0 b. Míra nezaměstnanosti (listopad): aktuální hodnota: 9,8 % očekávání trhu: 9,8 % předchozí hodnota: 9,8 % Očekávané události Popis trhu Index DAX odepsal 0,3 % na 11563,99 b. DAX pokračoval v úkroku stranou, kdy po třech dnech mírných zisků pro změnu mírně ztrácel. Na úrovni jednotlivých akcií však bylo možné pozorovat zajímavější pohyby, když Volkswagen (VOW3; +4,9 %) vzrostl na maxima od vypuknutí Dieselgate. Perlička je, že dnes americký tisk přišel se zprávou, že FBI zatkla jednoho z manažerů firmy a podezírá ho z konspirace s cílem zatajit právě podvádění s emisemi. Výrazný propad zaznamenaly akcie společnosti Fresenius Medical Care (FME; -6,8 %) kvůli vyšetřování praktik v USA. Ztrácela i společnost Fresenius (FRE; -3,3 %), která ve FME drží velký podíl. Propadly se také akcie Lufthansy (LHA; -5,8 %), jejíž prezentace pro investory indikuje slabší výsledky za rok 2016 a řadu výzev v letošním roce. Nedařilo se ani německým bankám Commerzbank (CBK; -2,5 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,2 %), které dnes korigovaly zisky z minulého týdne, kdy rostly spolu s výnosy německých bondů. Podnikové zprávy Fresenius Medical Care a DaVita čelí vyšetřování ohledně programu na financování zdravotní péče Akcie Lufthansy po zveřejnění prezentace pro investory ztrácí 5 % USA Očekávané události 12:00 Optimismus malých firem NFIB (prosinec): očekávání trhu: 99,5, předchozí hodnota: 98,4 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 % 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (listopad): očekávání trhu: 5500, předchozí hodnota: 5534 Popis trhu Zatímco technologický Nasdaq dnes znovu přepsal historické tabulky se záznamem maxima na 5541 bodech a vykázal mírný zisk (+0,19%), tradiční index Dow Jones i širší index S&P500 uzavřely ve ztrátě 0,38%, resp. 0,35%. Zámořské trhy reflektovaly slabší evropský start do nového týdne (Euro Stoxx 600 -0,5%) po obnovení tlaku v bankovním sektoru v čele s italskými finančními institucemi po zveřejnění tamních dat z trhu práce, registrující nejvyšší nezaměstnanost od června r.2015. Pomyslnou „koulí u nohy“ se dnes pro trhy stal i výprodej v sektoru energií (-1,5%) při silném poklesu ropy o bezmála 4% i zemního plynu, ztrácející přes 5%. Zatímco plyn zůstává především pod taktovkou (předpovědi) teplého počasí, u ropy rostou obavy z (ne)naplňování nedávno uzavřených dohod v rámci OPEC a některých non-OPEC zemí, současně trh znepokojuje pokračující rostoucí produkce v USA podkopávající snahy o redukci globální nabídky. Únorový kontrakt se propadl na 1měsíční minimum a pravděpodobně zůstane volatilní i v dalších dnech. Naopak drahé kovy obnovily růst a postupně se tak odpoutávají od lokálních minim v druhé polovině prosince. Vedle energií se dnes nedařilo ani defenzivním (dividendovým) sektorům, když přes 1% ztrácely i utility a telekomunikace. Nejlepší bilanci naopak vykázalo zdravotnictví (+0,4%). Mezi S&P500 společnostmi se dnes logicky nedařilo především ropným firmám. V čele poklesu ale stanuly akcie významného producenta LED osvětlení Acuity Brands (AYI -15%) po reportování slabých kvartálních čísel. Lepší než očekávané čtvrtletní výsledky, zvýšený výhled a navýšení programu zpětného odkupu akcií naopak posunul mezi nejrůstovější společnosti předního zpracovatele karetních transakcí Global Payments (GPN +7,2%). Podnikové zprávy Fresenius Medical Care a DaVita čelí vyšetřování ohledně programu na financování zdravotní péče