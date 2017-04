Denní report - pondělí 10.04.2017

ČR: Honba za dividendami na pražské burze, SRN: Německý trh uzavřel s mírnou ztrátou, USA: Americké indexy uzavřely na zelené nulePražská burza Popis trhu Index pražské burzy PX posílil o téměř 0,5% se závěrem na 988,83 bodech, tj. na nejvyšší úrovni od listopadu 2015. Patrný nákupní apetit byl k vidění především na dividendových titulech, kde současně probíhala i největší obchodní aktivita v čele s Monetou (250 mil. Kč), která se zastavila až před „branami“ 89 Kč (+0,62%). Investoři na BCPP budou moci titul nakoupit s nárokem na dividendu naposledy zítra. Na hladinu 960 Kč se po krátké přestávce posunuly akcie Komerční banky (+0,42%) obchodující se na BCPP naposledy ve středu včetně dividendy. Na nová maxima po vyčlenění Cetinu se posunuly akcie O2 ČR, které si připsaly 1,17% se závěrem na 237 Kč. Po předchozích prodejích se vydaly vzhůru i akcie ČEZu, když ukončily seanci silnější o 1,02% na 434,80 Kč. Nejlepší denní bilanci vykázal Unipetrol (+3%). Přítomná nákupní objednávka vyslala emisi na nová mnohaletá maxima 237 Kč. Titul se i přes předchozí tučný růst nadále těší přízni investorů, patrně na pozadí očekávání solidních výsledků za 1. čtvrtletí v návaznosti na příznivé marže v uplynulém kvartálu. Výsledkový report bude zveřejněn 27. dubna včetně možného konkrétního návrhu na výplatu dividendy. Slušný růst dnes vyázaly i akcie CETV (+2%) zavírající na 76 Kč. Naopak nedařilo se Pegasu (-1,3%), Kofole (-1,2%) s posunem zpět pod 400 Kč. Blíže k hladině 600 Kč se pak přiblížily akcie VIGu (-0,64%). Zprávy V případě stabilní inflace si Rusnok dokáže představit růst sazeb na přelomu roku Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Index investorské důvěry Sentix (duben): aktuální hodnota: 23,9 očekávání trhu: 21,0 předchozí hodnota: 20,7 Očekávané události (Německo) 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben): očekávání trhu: 77,5, předchozí hodnota: 77,3 Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,9 % 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 0,6 % 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -- Popis trhu Index DAX odepsal 0,2 % na 12200,52 b. Německý index DAX se v úvodu nového týdne větších změn nedočkal. Výrazně výše byla pouze letecká Lufthansa (LHA +2,5 %), další tituly nepřipsaly více než procento. Fresenius (FRE+0,8 %) a Beiersdorf (BEI +0,7 %) skončily pouze s mírným ziskem. Na druhé straně se nedařilo Deutsche Post (DPW -0,8 %), Bayeru (BAYN -0,8 %) a s evropskými utilitami klesalo i RWE (RWE -0,6 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,13 %, nejvíce klesaly průmyslové a finanční společnosti, energetika a utility. USA Očekávané události 12:00 Optimismus malých firem NFIB (březen): očekávání trhu: 104,7, předchozí hodnota: 105,3 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (únor): očekávání trhu: 5663, předchozí hodnota: 5626 Popis trhu Americké trhy vkročily do nového týdne růstově, hlavní indexy však v průběhu seance zisky z velké části smazaly a zakončily obchodování na zelené nule. Rostl zejména energetický sektor, který těžil z vyšších cen ropy, dále nemovitosti či zbytná spotřeba. Černé zlato v pondělí zaznamenalo již šestou růstovou seanci v řadě a tedy nejdelší řadu zisků v tomto roce. Rusko naznačilo prodloužení omezení produkce v rámci kartelu OPEC a efekt měl i ohlášený výpadek produkce z polí v Libyi. Americký S&P 500 se však pohybuje pod 21denním klouzavým průměrem, který se v posledních pěti dnech nedařilo překonat. V následujícím týdnu by ho mohly podpořit výsledky (např. banka JP Morgan). Páteční data o inflaci v USA ovlivní vzhledem k svátkům až další pondělí. Z hlediska jednotlivých titulů byl hlavním tématem těžař BHP Billiton, po zprávě o nátlaku jednoho z hedge fondů na změnu struktury a růst výnosnosti společnosti. Společnost změny odmítla. Automobilka Tesla se stala největším americkým výrobcem aut z hlediska tržní kapitalizace. Překonala GM a s cenou akcie 312 USD se pohybuje na celkové hodnotě 51,6 mld. USD (GM 50,2 mld., Ford 44,8 mld. USD). Banka Wells Fargo finančně trestá svůj top management poté, co ve vyšetřování v kauze s klientskými účty vyšlo najevo, že nejvyšší vedení mělo také podíl na vině. Od bývalého CEO J. Stumpfa banka získala zpět 28 mil. USD odměn, dále zrušila akciové opce Carrie Tolstedtové, šéfky regionálních bank. Zlato mírně zkorigovalo růst z minulého týdne, investoři, zdá se, velmi rychle setřásli geopolitické (Sýrie) či makroekonomické (trh práce v USA) obavy. Dolar oslabil, dluhopisové výnosy se vyvíjely smíšeně na základě lokálních fundamentů. Podnikové zprávy Aktivistický hedge fond Elliott Management Corp. tlačí na BHP Billiton, akcie rostou Německý Fresenius jedná o převzetí amerického výrobce léků Akorn Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.